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மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்: உதகை, கோத்தகிரியில் கொட்டும் கனமழை

Tamil Nadu Weather Updates: தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தாக்கம் காரணமாக நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட மலைப்பகுதிகளில் கனமழை பெய்யும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட 19 மாவட்டங்களுக்கு மிதமான மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மணிக்கு 40–50 கி.மீ. வேகத்தில் பலத்த காற்றும் வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 10, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:31 PM IST
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்: உதகை, கோத்தகிரியில் கொட்டும் கனமழை
Image Credit: AI Generated | TN Weather Updates: Nilgiris Ooty heavy rain alertSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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