/மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்: உதகை, கோத்தகிரியில் கொட்டும் கனமழை

நீலகிரி: தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தாக்கம் மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக பல மாவட்டங்களில் மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் (RMC) அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் மேற்கு, வடக்கு மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் மிதமான மழைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில் உதகை, கோத்தகிரி உள்ளிட்ட மலைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது.
மறுபுறம் தலைநகர் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் வெயிலின் தாக்கம் சற்று குறைந்து, ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தின் தற்போதைய வானிலை நிலவரம், மாவட்ட வாரியான மழை எச்சரிக்கை மற்றும் அடுத்த சில நாட்களுக்கான முன்னறிவிப்பு ஆகியவற்றை விரிவாகக் காண்போம்.
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, இன்று தமிழகத்தில் உள்ள 19 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, வேலூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு, மதுரை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் மயிலாடுதுறை.
மழை பெய்யும் சமயங்களில் இந்த மாவட்டங்களில் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி, இன்று (ஜூலை 10) பின்வரும் மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
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மாவட்டங்கள்
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நிலை
|நீலகிரி
|கனமழை வாய்ப்பு
|கோயம்புத்தூர் (மலைப்பகுதி)
|கனமழை வாய்ப்பு
|ஈரோடு
|மிதமான மழை
|சேலம்
|மிதமான மழை
|நாமக்கல்
|மிதமான மழை
|தருமபுரி
|மிதமான மழை
|கிருஷ்ணகிரி
|மிதமான மழை
|திருப்பத்தூர்
|மிதமான மழை
|திருவண்ணாமலை
|மிதமான மழை
|கள்ளக்குறிச்சி
|மிதமான மழை
|வேலூர்
|மிதமான மழை
|ராணிப்பேட்டை
|மிதமான மழை
|காஞ்சிபுரம்
|மிதமான மழை
|திருவள்ளூர்
|மிதமான மழை
|சென்னை
|லேசான முதல் மிதமான மழை
|செங்கல்பட்டு
|மிதமான மழை
|மதுரை
|மிதமான மழை
|தஞ்சாவூர்
|மிதமான மழை
|திருவாரூர்
|மிதமான மழை
|நாகப்பட்டினம்
|மிதமான மழை
|மயிலாடுதுறை
|மிதமான மழை
நீலகிரி மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களான உதகை, கோத்தகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இன்று காலை முதலே வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. தொடர்ந்து, காலை நேரத்தில் இதமான சாரல் மழை பெய்யத் தொடங்கிய நிலையில், மதியத்திற்கு மேல் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாகப் பரவலாக மிதமான மழை கொட்டித் தீர்த்தது.
உதகை தாவரவியல் பூங்கா, மத்திய பேருந்து நிலையம், படகு இல்லம், காந்தல் மற்றும் கோத்தகிரியின் முக்கியப் பகுதிகள்.
திடீரெனப் பெய்த இந்த மழையின் காரணமாக, இருசக்கர வாகனங்களில் பயணித்த பொதுமக்களும், வெளியூர்களில் இருந்து வந்த சுற்றுலாப் பயணிகளும் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
தொடர் மழையின் காரணமாக உதகை மற்றும் கோத்தகிரி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடுமையான குளிர் காற்று வீசி வருகிறது. இதனால் அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை சற்றே முடங்கியுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக சென்னையில் வெயிலின் தாக்கம் உச்சத்தில் இருந்தது. நேற்று வரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை பதிவாகி வந்த நிலையில், இன்று முதல் வெயிலின் தீவிரம் சற்று குறையத் தொடங்கியுள்ளது.
சென்னையில் இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35°C முதல் 36°C வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. நேற்று 38°C முதல் 40°C வரை வெயில் வாட்டி வதைத்த நிலையில், இன்று தக்காணம் சற்று குறைந்துள்ளது.
சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.
நீலகிரி, கொடைக்கானல் போன்ற மலைப்பிரதேசங்களுக்குச் செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள், கனமழை மற்றும் பனிமூட்ட எச்சரிக்கையைக் கவனத்தில் கொண்டு, மலைப்பாதைகளில் வாகனங்களை மெதுவாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இயக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
தமிழகக் கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்லும் போது வானிலை அறிவிப்புகளைக் கண்காணித்துச் செல்ல அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்யும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் உள்ள விவசாயிகள், தங்களது பயிர்களையும், கால்நடைகளையும் பாதுகாப்பான இடங்களில் வைத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால், அடுத்த சில நாட்களுக்கு தற்போதைய வானிலை மாற்றங்களை உன்னிப்பாகக் கவனிப்பது அவசியமாகும். கூடுதல் விவரங்களுக்குத் தொடர்ந்து வானிலை மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைப் பின்தொடரவும்.