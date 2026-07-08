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எளிமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக மாறிய கோவை நீதிபதி! யார் இந்த சிவகுமார்? இதோ விவரம்..

கோவை நீதிபதியான சிவகுமார், தன்னுடைய எளிமையான குணாதிசயத்தால், பலரையும் ஈர்த்து வருகிறார். இவர் குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 08, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:24 PM IST
எளிமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக மாறிய கோவை நீதிபதி! யார் இந்த சிவகுமார்? இதோ விவரம்..
Image Credit: PK Sivakumar | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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