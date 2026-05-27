/கோவை சிறுமி வன்கொடுமை ப்ரஸ் மீட்டில் சிரித்த போலீஸ் அதிகாரி! யார் இந்த ரம்யா பாரதி ஐபிஎஸ்?

Who Is Ramya Bharathi IPS : கோவை சிறுமி கொலை வழக்கில் சமீபத்தில் ஒரு ப்ரஸ் மீட் நடந்தது. அதில், இந்த வழக்கை விசாரித்த ரம்யா பாரதி ஐபிஎஸ், பத்திரிகையாளர்களை சந்திப்பு நடப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு தனது சக காவல் அதிகாரிகளிடம் சிரித்து சிரித்து பேசியது இணையத்தில் வைரலானது. யார் இந்த ரம்யா பாரதி ஐபிஎஸ்? இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Who Is Ramya Bharathi IPS : ரம்யா பாரதி இளம் வயதிலேயே ஐபிஎஸ் தேர்ச்சி பெற்றவர். இவர் ஐபிஎஸ் ஆனவுடன், தலைநகரை மிரள வைத்த சில சம்பவங்களை செய்தார். சைக்கிள் ரவுண்ட்ஸ், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் அதிரடி நடவடிக்கை என சாதனைப் பெண்ணாக இருந்த ரம்யா பாரதி ஐபிஎஸ், ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பால் பெரும் சர்ச்சையில் சிக்கியிருக்கிறார். யார் இந்த ரம்யா பாரதி ஐபிஎஸ்? இவரின் முழு பின்னணி என்ன?
தூத்துக்குடியைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்தான், இந்த ரம்யா பாரதி ஐபிஎஸ். சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்த இவரது பெற்றோர் மற்றும் சகோதரர் என குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் அரசு அதிகாரிகளாகப் பணியாற்றியவர்கள்தான்.
தனது முதல் முயற்சியிலேயே யூபிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி கண்ட ரம்யா பாரதி, இளம் வயதிலேயே ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக உருவெடுத்தார். சென்னை, திருவண்ணாமலை, மதுரை மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றிய அனுபவமும் இவருக்கு உண்டு. பல மேடைகளில் சிறப்பு விருந்தினராக உரையாற்றிய இவரது பேச்சு, பலருக்கு (குறிப்பாக பெண்களுக்கு) ஊக்கம் ஊட்டும் வகையில் அமைந்திருக்கின்றன.
சென்னை வடக்கு மண்டல இணை ஆணையராகப் பணியாற்றிய போது, இரவு நேரங்களில் சைக்கிளில் இவர் மேற்கொண்ட ரோந்து பணிகள் பெரும் பாராட்டப் பெற்றது. கோவை எஸ்பியாக இருந்தபோது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களைக் கட்டுப்படுத்த இவர் பல அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. போதைப்பொருள் தடுப்பு விவகாரத்திலும் கறார் காட்டும் அதிகாரியாகவே ரம்யா பாரதி அறியப்பட்டார். தன் கடமையில் கண்ணியமான அதிகாரியாக அடையாளப்படுத்தப்படும் ரம்யா, 2019-ல் பொது சேவைக்காக முதலமைச்சரின் சிறப்புப் பதக்கம் பெற்றுள்ளார்.
கோவை மாவட்டம், சூலூர் அருகே உள்ள பள்ளப்பாளையத்தில், 10 வயது சிறுமியை இருவர் ஆசை வார்த்தை கூறி கடத்திச் சென்று, பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொடூரமாகக் கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது.
இந்த வழக்கில் நாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக் மற்றும் பாரதிபுரத்தைச் சேர்ந்த மோகன்குமார் ஆகிய இருவரைச் சூலூர் போலீஸார் 24 மணி நேரத்திற்குள் கைது செய்தனர்.
இதில் போலீஸ் காவலில் இருந்து தப்ப முயன்ற முக்கியக் குற்றவாளி கார்த்திக், மாடியில் இருந்து குதித்ததில் கை, கால் முறிந்து கோவை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். மற்றொரு குற்றவாளி மோகன்குமார் நீதிமன்றக் காவலில் கோவை மத்தியச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளார்.
பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்திய இந்த வழக்கில், குற்றவாளிகள் இருவர் மீதும் கடுமையான பிரிவுகளின் கீழ் போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்த சமூக விரோதிகள் இருவரும் எளிதில் ஜாமீனில் வெளியே வர முடியாதபடி ஓராண்டு சிறையில் அடைக்கும் வகையில் "குண்டர் சட்டம்" பாய்ச்ச காவல்துறை தரப்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. கோவை மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் பரிந்துரையின் பேரில், கோவை மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் ரம்யா பாரதி IPS, இவர்களைக் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப் பிரத்யேகப் பரிந்துரைக் கடிதத்தை மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அனுப்பினார்.
இந்த பரிந்துரைக் கடிதத்தை பரிசீலித்த கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் IAS, நேற்று நள்ளிரவில் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்தார். இந்த உத்தரவின் நகல், கோவை மத்தியச் சிறை நிர்வாகம் மற்றும் மருத்துவமனையில் உள்ள குற்றவாளிகளிடம் போலீஸார் மூலம் முறைப்படி வழங்கப்பட உள்ளது.
துரிதமாகச் செயல்பட்டு 24 மணி நேரத்திற்குள் குற்றவாளிகளைக் கைது செய்தது மட்டுமன்றி, அடுத்த சில தினங்களிலேயே அவர்கள் மீது குண்டர் சட்டத்தையும் பாய்ச்சிய ஐ.ஜி ரம்யா பாரதி மற்றும் கோவை மாவட்ட காவல்துறையின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையைப் பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் வெகுவாகப் பாராட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கோவை சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் முன்பு, சக அதிகாரிகளுடன் அவர் பேசிச் சிரித்த காட்சிதான் தற்போது பெரும் சர்ச்சையாக உருவெடுத்துள்ளது. இது குறித்து அவரோ, அவருடைய காவல் துறை தரப்போ இன்னும் விளக்கம் அளிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.