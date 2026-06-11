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காட்டுப்பன்றியை காட்டு விலங்குகளாக கருதக்கூடாது... விவசாயிகளின் கோரிக்கைக்கு என்ன காரணம்?

Coimbatore Latest News Updates : காட்டுப்பன்றியை வனவிலங்குகளின் பட்டியலில் இருந்து நீக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதன் கோரிக்கையின் காரணம் என்ன?, சட்ட பின்னணி என்ன? உள்ளிட்டவற்றை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 11, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:51 PM IST
காட்டுப்பன்றியை காட்டு விலங்குகளாக கருதக்கூடாது... விவசாயிகளின் கோரிக்கைக்கு என்ன காரணம்?
Image Credit: Image Credits : Wild Boar | Image Source : X/Earth.com

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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காட்டுப்பன்றியை காட்டு விலங்குகளாக கருதக்கூடாது... விவசாயிகளின் சொல்வது காரணம் என்ன?
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