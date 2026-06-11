/காட்டுப்பன்றியை காட்டு விலங்குகளாக கருதக்கூடாது... விவசாயிகளின் கோரிக்கைக்கு என்ன காரணம்?

Coimbatore Latest News Updates : கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சியை அடுத்த அங்கலக்குறிச்சி பகுதியில் தனியார் தோட்டத்தில் பொள்ளாச்சி வனசரகர் அப்துல்லா தலைமையில் வனவிலங்குகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து விவசாயிகள் மற்றும் வனத்துறை இடையே ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (ஜூன் 11) நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு விவசாய சங்க மாவட்டத் துணைச் செயலாளர் மணிகண்டன் ஏற்பாட்டிவ் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் தனித்தனியாக தங்களின் கருத்துகளையும், வனவிலங்குகளால் தாங்கள் சந்திக்கும பாதிப்புகள் குறித்தும் வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் விவரமாக விளக்கினார்கள்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு விவசாய சங்க மாவட்டத் துணைச் செயலாளர் மணிகண்டன் செய்தியாளரை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இந்த பகுதியில் யானைகள், காட்டுப்பன்றிகள், நாய்கள், மரப்பூனைகள் என விவசாயிகளை பெரும் சேதம் விளைவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல நிறைய விலங்குகள், மாறுபட்ட விலங்குகள் நிறைய வந்து இந்த பகுதியிலே நிறைய விவசாயிகளுக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் மிகவும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
மழை பொய்த்துப் போவதும் பிரச்னையாக உள்ளது. உர விலை ஏறி இருப்பது மற்றும் பால் தீவன விலை ஏறி இருப்பது என அனைத்து வகையிலும் விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளார். இந்த பகுதியில் மட்டுமில்லை, தமிழ்நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் ரொம்ப பாதிப்பான நிலையில் உள்ளார்கள்.
தற்சமயம் ஒரே ஒரு குறையை... இந்த அரசாங்கம் ஒரே ஒரு குறையை தீர்க்க வேண்டும். அது என்னவென்றால், காட்டுப்பன்றிகளை வனவிலங்கு பட்டியலில் இருந்து நீக்கினால், இந்த பிரச்சனைக்கு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும். மத்த விலங்குகளை காப்பாற்றிவிடலாம். ஆனால் இந்த காட்டுப்பன்றிகளினால விவசாயிகள் படும் பாட்டை அரசாங்கமே முன்னெடுத்து, இந்த காட்டுப்பன்றியை வனவிலங்கு பட்டியலில் இருந்து குறைந்த நேரத்தில் இதை நீக்கி விவசாயிகளுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு விவசாயி சங்கம் சார்பாக பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து, விவசாயத்திற்கும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கும் ஏற்படுத்தும் கடுமையான பாதிப்புகள் தான் காட்டு விலங்குகள் பட்டியலில் இருந்து காட்டுப்பன்றியை நீக்குவதற்கான காரணம் ஆகும்.
இந்திய வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம், 1972ஆம் ஆண்டின்படி, காட்டுப்பன்றிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட விலங்குகள் பட்டியலில் வருகின்றன. எனவே அவற்றை அனுமதி இன்றி கொல்வதோ, வேட்டையாடுவதோ சட்டப்படி குற்றமாகும்.