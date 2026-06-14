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பெண்ணை கடத்தி நகை பறிப்பு: வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்தவர்கள் கைவரிசை, கோவையில் பகீர் சம்பவம்

Crime News: கோவையில் கல்லூரி பெண் ஊழியரை கடத்திய நபர்கள் அவரிடமிருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகளை பறித்தனர். பெண்ணிடம் லாவகமாக பேசி அவரை ஏமாற்றிய தம்பதியை போலீசார் தற்போது கைது செய்தனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 14, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:14 AM IST
பெண்ணை கடத்தி நகை பறிப்பு: வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்தவர்கள் கைவரிசை, கோவையில் பகீர் சம்பவம்
Image Credit: Coimbatore Crime News (Photos: Zee Tamil News)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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பெண்ணை கடத்தி நகை பறிப்பு: வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்தவர்கள் கைவரிசை, கோவையில் பகீர்
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