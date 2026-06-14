/பெண்ணை கடத்தி நகை பறிப்பு: வீட்டில் வாடகைக்கு இருந்தவர்கள் கைவரிசை, கோவையில் பகீர் சம்பவம்

கோவை: கோவையில், கோவில் பிரசாதம் தருவதாக கூறி கல்லூரி பெண் ஊழியர் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கோவையில் கல்லூரி பெண் ஊழியரை கடத்திய நபர்கள் அவரிடமிருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகளை பறித்தனர். பெண்ணிடம் லாவகமாக பேசி அவரை ஏமாற்றிய தம்பதியை போலீசார் தற்போது கைது செய்தனர். கோவை மாவட்டம் மதுக்கரை அருகே திருமாலயம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த கஸ்தூரி ரங்கநாதனின் மனைவி மோனிகா, தனியார் கல்லூரியில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களது வீட்டில் சென்னை திருவாரூரைச் சேர்ந்த விஸ்வநாதன் மற்றும் அவரது மனைவி ஷோபா ஆகியோர் வாடகைக்கு தங்கி இருந்தனர். பின்னர் அவர்கள் வீட்டை காலி செய்து சொந்த ஊருக்கு சென்றிருந்தனர்.
இந்த நிலையில், விஸ்வநாதன்-ஷோபா தம்பதி மீண்டும் கோவை வந்தனர். அவர்கள் மோனிகாவை செல்போனில் தொடர்புகொண்டு, “கோவில் பிரசாதம் கொண்டு வந்துள்ளோம். கல்லூரி வெளியே வாருங்கள்” என்று அழைத்துள்ளனர். இதை நம்பி கல்லூரி முன்பு காத்திருந்த மோனிகாவை, காரில் வந்த தம்பதி திடீரென வலுக்கட்டாயமாக ஏற்றி கடத்திச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
காரில் வைத்து கொலை மிரட்டல் விடுத்த தம்பதி, மோனிகாவின் கழுத்தில் இருந்த தாலிக்கொடி, தங்கச் செயின் மற்றும் மோதிரத்தை பறித்துக் கொண்டனர். பின்னர் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் அவரை இறக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்றனர். பறிக்கப்பட்ட நகைகளின் மதிப்பு 5 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மோனிகா அளித்த புகாரின் பேரில் க.க.சாவடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இதையடுத்து எட்டிமடை மேம்பாலம் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
விசாரணையில், காரில் இருந்தவர்கள் விஸ்வநாதன் மற்றும் ஷோபா என்பதும், நகைகளை பறித்துவிட்டு கேரளாவுக்கு தப்பிச் செல்ல முயன்றதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட நகைகளை மீட்டனர். சம்பவம் குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.