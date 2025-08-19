English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

NEET PG 2025 முடிவுகள் விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன?

NEET PG 2025 Results Expected Soon: நீட் பிஜி (NEET PG) தேர்வு முடிவுகள் வரும் நாட்களில் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்வு முடிவுகளை nbe.edu.in அல்லது natboard.edu.in என்ற தளத்தில் அறிவிக்கப்படும். மாணவர்கள் தங்கள் முடிவுகளை இந்த அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்குச் சென்று தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 19, 2025, 04:16 PM IST

Trending Photos

4g தங்கம், ரூ. 70,000.. தமிழக அரசின் இலவச திருமண நிதி உதவித் திட்டம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon8
TN Marriage Scheme 2025
4g தங்கம், ரூ. 70,000.. தமிழக அரசின் இலவச திருமண நிதி உதவித் திட்டம் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
லோகேஷ் கனகராஜுடன் நெருக்கம் காட்டும் பெண்..அவரது மனைவியா? உண்மை இதுதான்!
camera icon5
Lokesh Kanagaraj
லோகேஷ் கனகராஜுடன் நெருக்கம் காட்டும் பெண்..அவரது மனைவியா? உண்மை இதுதான்!
8வது ஊதியக்குழு: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்
camera icon11
Commuted Pension
8வது ஊதியக்குழு: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்
விவாகரத்துக்கு பின்...ரச்சிதாவுக்கு 2வது திருமணம்? மாப்பிள்ளை யார்?
camera icon6
RachithaMahalakshmi
விவாகரத்துக்கு பின்...ரச்சிதாவுக்கு 2வது திருமணம்? மாப்பிள்ளை யார்?
NEET PG 2025 முடிவுகள் விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன?

How to Check Your NEET PG 2025 Result: தேசிய மருத்துவ அறிவியல் தேர்வுகள் வாரியம் (NBEMS) 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான முதுகலை தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு (NEET PG) முடிவுகளை விரைவில் அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் முதுகலை மருத்துவப் படிப்புகளை மேற்கொள்ள நீட் முதுகலை தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த தேர்வை தேசிய மருத்துவ அறிவியல் தேர்வு வாரியம் நடத்துகிறது. நீட் முதுகலை தேர்வு மூலம் எம்டி (MD), எம்எஸ் (MS) மத்ரும் பிஜி (PG) டிப்ளமோ படிப்புகளுக்கான நுழைவுத்தேர்வாகும்

NEET PG 2025 தேர்வு முடிவு தேதி மற்றும் நேரம்?

NEET PG தேர்வு முடிவு 2025 வெளியிடப்படும் தேதி மற்றும் நேரம் குறித்த உறுதியான தகவலை இன்னும் NBEMS சார்பில் வெளியிடப்படவில்லை.ஆனால் அறிவிப்பில் செப்டம்பர் 3, 2025 ஆம் தேதிக்குள் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டாலும், விரைவில் வெளியிடப்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம், எனவே அதிகாரப்பூர்வ NBEMS வலைத்தளங்களான nbe.edu.in மற்றும் natboard.edu.in ஆகியவற்றை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

NEET PG 2025 முடிவை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது?

- அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம்: nbe.edu.in அல்லது natboard.edu.in க்குச் செல்லவும்.

- NEET PG பிரிவு: முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள "NEET-PG" தாவலைக் கிளிக் செய்யவும்.

- தேர்வு முடிவு இணைப்பு: "NEET-PG 2025 முடிவு" என்ற தலைப்பில் உள்ள இணைப்பைத் தேடவும்.

- தகுதிப் பட்டியல்: தேர்வு முடிவு PDF வடிவத்தில் கிடைக்கும், அதில் மாணவர்களின் பட்டியல் எண்கள், பெற்ற மதிப்பெண்கள் (800 இல்) மற்றும் அகில இந்திய தரவரிசை ஆகியவை அடங்கும்.

- மதிப்பெண் அட்டை பதிவிறக்கம்: தனிப்பட்ட மதிப்பெண் அட்டையைப் பதிவிறக்க ஒரு தனி இணைப்பு செயல்படுத்தப்படும். விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் மதிப்பெண் அட்டையை அணுகவும் பதிவிறக்கவும் தங்கள் பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி உள்நுழைய வேண்டும்.

உங்கள் மதிப்பெண் அட்டையில் என்ன இருக்கும்

உங்கள் நீட் பிஜி தேர்வு 2025 மதிப்பெண் அட்டை ஒரு முக்கியமான ஆவணமாகும், மேலும் அதில் பின்வரும் விவரங்கள் இருக்கும்:

- உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல் (பெயர், பட்டியல் எண், பிறந்த தேதி)

- பெறப்பட்ட மொத்த மதிப்பெண்கள் (800)

- உங்கள் அகில இந்திய தரவரிசை (NEET PG)

- தகுதி நிலை

தகுதி பெறுவதற்கான கட்-ஆஃப் சதவீதம்:

கட்-ஆஃப் MD/MS மற்றும் PG டிப்ளமோ படிப்புகளில் சேருவதற்கான தேவையான குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் ஆகும். அதிகாரப்பூர்வ கட்-ஆஃப் தேர்வு முடிவுகளுடன் வெளியிடப்படும். இருப்பினும், முந்தைய ஆண்டுகளின் போக்குகளின் அடிப்படையில், எதிர்பார்க்கப்படும் தகுதி சதவீதம்:

- பொது/EWS பிரிவு: 50வது சதவீதம்

- OBC/SC/ST பிரிவு: 40வது சதவீதம்

- ஒதுக்கீடு இல்லாத-PwD (UR-PwD): 45வது சதவீதம்.

மேலும் படிக்க - நீட் ரிசல்ட் வந்தாச்சு... இனி மருத்துவ சீட் வாங்குவது எப்படி? கவுன்சிலிங் எப்படி நடக்கும்?

மேலும் படிக்க - 'நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய இயலாது...' கட் அண்ட் ரைட்டாக சொன்ன உச்ச நீதிமன்றம் - காரணம் என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
NEET PG 2025 Result 2025NEET Result 2025NEET PGNEET UGNEET exam

Trending News