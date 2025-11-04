10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எப்போது? அட்டவணை வெளியீடு!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu 10,12th Board Exam Timetable 2026: தமிழகத்தில் 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கான அட்டவணையை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வெளியிட்டார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 4, 2025, 11:11 AM IST
Tamil Nadu Board Exams: தமிழகத்தில்  10,12ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 11ஆம் வகுப்புகளுக்கும் பொதுத் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வந்த நிலையில்,  2026 கல்வியாண்டு முதல்   ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் நலன் கருதியும், அடுத்தடுத்து பொதுத் தேர்வு பதட்டங்களை குறைக்கும் வகையிலும், தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை 11ஆம் வகுப்புக்கு பொதுத் தேர்வுகள் கிடையாது என அறிவித்தது. ஆனால், 10,12ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வுகள் வழக்கம் போல் நடைபெற உள்ளது. 2025-26 கல்வியாண்டு தொடங்கி நடந்து வருகிறது. அண்மையில் தான், காலாண்டு தேர்வுகள் நடந்த நிலையில், அரையாண்டு தேர்வுக்கு மாணவர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். 

10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

இதற்கிடையில், மாணவர்கள் பொதுத்  தேர்வுகளை முன்கூட்டியே அறிந்து, அதற்கு திட்டமிட்டுக் கொள்ளும் வகையில், பள்ளிக்கல்வித்துறை ஆண்டுதோறும் முன்கூட்டியே 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணையை வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நடப்பு கல்வியாண்டுக்கான 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணை இன்று (நவம்பர் 4) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், தற்போது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணையை அவர் வெளியிட்டார். 

அந்த அட்டவணைப்படி, 2026 மார்ச் 2ம் தேதி முதல் 2026 மார்ச் 26-ம் தேதி வரை 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு 2026 மார்ச் 11-ம் தேதி முதல் 2026 ஏப்ரல் 6-ம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வுக்கு தயார்ப்படுத்திக் கொள்ள உதவும்.

Board examstamil nadu board examsTamil Nadu 1012th Board exam10

