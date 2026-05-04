தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tiruchirappalli West Result : திருச்சி மாவட்டத்தின் இதயமாகக் கருதப்படும் திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு (Tiruchirappalli West), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 140-வது தொகுதியாகும். திருச்சி மாநகராட்சியின் முக்கியப் பகுதிகள், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய இந்தத் தொகுதி, அரசியல் ரீதியாக மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கது. இது திருச்சி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.
திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று எண்ணப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.
திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கே.என். நேரு
தவெக (TVK): ஜி. ராமமூர்த்தி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கே. புவனேஸ்வரி
அமமுக (AMMK): எம். ராஜசேகரன்
திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,68,450
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,30,210
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,38,225
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 15
திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 81.3% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2021 தேர்தலை விட (69.6%) இந்த முறை வாக்குப்பதிவு சுமார் 11% மேல் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே.என். நேரு (திமுக) - 1,18,133 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: வி. பத்மநாதன் (அதிமுக) - 33,024 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: வி. வினோத் - 15,725 வாக்குகள்
மக்கள் நீதி மய்யம்: அபுபக்கர் சித்திக் - 10,546 வாக்குகள்
வெற்றி வித்தியாசம்: 85,109 வாக்குகள்
திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதியில் 69.6% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.
