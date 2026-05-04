English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Flash News
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tiruchirappalli West Result : திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி தேர்தல் முடிவுகள் 2026. வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் கட்சி வாரியான முழு விவரங்களை இங்கே காணுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 05:32 AM IST
  • திருச்சி மேற்கு தேர்தல் முடிவுகள்
  • வெற்றி பெறப்போவது யார்?
  • திருச்சி மேற்கு வேட்பாளர் பட்டியல்

Trending Photos

DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
camera icon9
IPL
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
camera icon7
vijay
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
camera icon8
IPL
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
camera icon6
Mercury transit
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Tiruchirappalli West Result : திருச்சி மாவட்டத்தின் இதயமாகக் கருதப்படும் திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு (Tiruchirappalli West), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 140-வது தொகுதியாகும். திருச்சி மாநகராட்சியின் முக்கியப் பகுதிகள், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய இந்தத் தொகுதி, அரசியல் ரீதியாக மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கது. இது திருச்சி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகள் வரும் மே 4, 2026 அன்று எண்ணப்பட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): கே.என். நேரு
தவெக (TVK): ஜி. ராமமூர்த்தி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கே. புவனேஸ்வரி
அமமுக (AMMK): எம். ராஜசேகரன்

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை (2026)

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,68,450
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,30,210

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,38,225

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 15

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 81.3% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2021 தேர்தலை விட (69.6%) இந்த முறை வாக்குப்பதிவு சுமார் 11% மேல் அதிகரித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: கே.என். நேரு (திமுக) - 1,18,133 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: வி. பத்மநாதன் (அதிமுக) - 33,024 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: வி. வினோத் - 15,725 வாக்குகள்

மக்கள் நீதி மய்யம்: அபுபக்கர் சித்திக் - 10,546 வாக்குகள்

வெற்றி வித்தியாசம்: 85,109 வாக்குகள்

திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திருச்சிராப்பள்ளி மேற்கு தொகுதியில் 69.6% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன.

திருச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

மணப்பாறை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருச்சிராப்பள்ளி கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

லால்குடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மண்ணச்சநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

முசிறி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

துறையூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tiruchirappalli West ResultTrichy districtDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News