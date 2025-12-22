1 மாதத்தில் 10 கிலோ வெயிட் லாஸ்! Fitness Trainer செய்ய சொல்லும் 4 உடற்பயிற்சிகள்..

10 Kgs Weight Loss In 30 Days Exercise : உடல் எடையை குறைப்பது என்பது, அனைவருக்கும் சாத்தியமற்ற விஷயம் கிடையாது. அதே சமயத்தில் அதனை எளிமையான விஷயம் என்றும் சொல்லிவிட முடியாது. இதை செய்ய, நமக்கு பிரத்யேகமாக டயட் மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளை வகுத்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.
130 நாட்களில் உடல் எடை குறைப்பு:
30 நாட்களில் உடல் எடையை குறைப்பது என்பது, அவ்வளவு எளிதான காரியம் கிடையாது. இதற்கு நாம் சரியான டயட் மற்றும் உடற்பயிற்சிகளை தேர்வு செய்வது அவசியம். இதைத்தாண்டி, நாம் விடாமுயற்சியுடன் நாம் சில முயற்சிகளை பின்பற்றினால், கண்டிப்பாக எடையை குறைக்க முடியும். இதையடுத்து, ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் ஒருவர், தற்போது உடல் எடை குறைப்புக்கு உதவும் சில உடற்பயிற்சி குறித்து வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
Standing Knee-to-Chest stretch:
Fitness Trainer கொடுத்திருக்கும் உடற்பயிற்சி லிஸ்டில், முதலில் இருக்கும் பயிற்சி, Standing Knee-to-Chest stretchதான். இது, இடுப்பு, க்ளூட், முதுகு உள்ளிட்டவைக்கான உடற்பயிற்சி ஆகும். இதை, கால்கள் மற்றும் கைகளை உபயோகித்து மாற்ரி மாற்றி செய்ய வேண்டும். இதனை, 50 முறை 4 செட்கள் என பிரித்து செய்ய வேண்டும்.
Overhead Forward Lunge:
இந்த உடற்பயிற்சி, முழு உடற்பயிற்சிகளுள் ஒன்றாகும். இது, தொடை சதை, பின்னங்கால் மற்றும் கை சதைகளுக்கான உடற்பயிற்சி என நம்பப்படுகிறது. இதனால் தோள்பட்டைகளும் வலுவடையும்.
இதை எப்படி செய்ய வேண்டும்?
ஒரு காலை முன்னாடி மடக்கி வைக்கும் போது, மற்றோரு காலை பின்னால் வைக்க வேண்டும். இதை ஒவ்வொரு முறை செய்யும் போதும் உங்கள் இரு கைகளையும் முடிந்தவரை மேலே தூக்க வேண்டும். இப்படியே இரு கால்களுக்கும் மாறி மாறி செய்ய வேண்டும். இதுவும், 50 முறை X 4 செட் கணக்கில் செய்ய வேண்டும்.
Deep Squat - Standing up:
இந்த உடற்பயிற்சி உங்களின் க்ளூஸ், வயிற்று தசை, இடுப்பு, கணுங்கால், தொடைக்கான உடற்பயிற்சியாகும். இதை செய்வதால் தொடை சதை குறைவதோடு, பின்பக்க சதை மற்றும் பின்னங்கால் சதை குறையும். தொப்பையும் குறையலாம்.
எப்படி செய்வது?
உங்கள் தோள்பட்டை அளவிற்கு கால்களை விரித்து வைத்து நில்லுங்கள். உங்கள் இடுப்பின் உறுதியால் ஸ்குவாட் போட்டு அமருங்கள். பின்னர் எழுந்து நிற்கும் போது உங்கள் நுணிக்காலால் நில்லுங்கள். டீப் ஸ்குவாட் போடும் போது, உங்கள் மார்பு தொடை வரை வரும் அளவிற்கு ஸ்குவாட் போட வேண்டும். பின்பு எழும் போது நுணி காலில் நிற்க வேண்டும். இப்படியே, 50 செட்ஸ் X 4 முறை செய்யலாம்.
Standing Knee raise :
இந்த உடற்பயிற்சி மூலம், உங்களின் இடுப்பு, முதுகு மற்றும் தோள்பட்டை வலுவடையும். நல்ல கார்டியோ உடற்பயிற்சியாக விளங்கும் இந்த உடற்பயிற்சியானது, நம்மை எளிதில் டயர்ட் ஆக்காத exercise ஆக இருக்கிறது. இதை செய்ய, கைகள இரு பக்கங்களிலும் மார்பு வரை அளவில் வைத்துக்கொண்டு, உடலை திருப்பி, ஒரு காலை தூக்க வேண்டும். இப்படியே இரு கால்களையும் ஒவ்வொன்றாக தூக்கி மாறி மாறி உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.
(பொருப்பு துறப்பு : இந்த கட்டுரையில் இருக்கும் தகவல்கள் யாவும், fitness coach Deepak என்பவரின் ப்ரொஃபைலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆகும். இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)
