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தினமும் 20 நிமிடம் யோகா செய்தால் இவ்வளவு நன்மைகளா? எளிதான 5 ஆசனங்கள் இதோ!

International Yoga Day 2026: உலகம் முழுவதும் இன்று (ஜூன் 21) ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த தினத்தில் நாம் வெறும் 20 நிமிடம் யோகா செய்தால் எந்த மாதிரியான நன்மைகள் கிடைக்கிறது என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:01 PM IST
தினமும் 20 நிமிடம் யோகா செய்தால் இவ்வளவு நன்மைகளா? எளிதான 5 ஆசனங்கள் இதோ!
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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தினமும் 20 நிமிடம் யோகா செய்தால் இவ்வளவு நன்மைகளா? எளிதான 5 ஆசனங்கள் இதோ!
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