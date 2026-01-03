மளமளன்னு எடை குறைய..‘இதை’ மட்டும் 21 நாட்களுக்கு சாப்பிடுங்க! ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் டிப்ஸ்..

21 Day Weight Loss Challenge : நம் அனைவருக்குமே, வெயிட் லாஸ் செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இருக்கும். அப்படி உடல் எடை குறைய வேண்டும் என்றால், நாம் சில உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். இது குறித்து ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் ஒருவர் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
வெயிட் லாஸ்:
புத்தாண்டு பிறந்த பின்பு, நம்மில் பலர் தவறாமல் “இந்த வருடம் கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் செய்வேன்” என்கிற சத்திய பிரமாணத்தை எடுத்திருப்போம். ஆனால், இதை வருடா வருடம் எடுக்கிறோமே தவிர யாரும் அதனை கடைப்பிடிப்பதில்லை. இப்படி இதை செய்ய வேண்டும் அதை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் இருப்பதால் நாம்தான் பிற்காலத்தில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறோம். எனவே, முதல் நாளில் உடல் எடையை குறைப்பதற்காக என்னென்ன செய்கிறோமோ அதையெல்லாம் பின்னாளிலும் செய்ய வேண்டும்.
21 நாள் சேலஞ்ச்!
இன்ஸ்டாவில் பிரபலமாக இருக்கும் சில ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர்கள், தாங்கள் என்னென்ன டிப்ஸ்களை தனது க்ளைன்ட்ஸிற்கு கொடுக்கிறார்களோ, அதையே ஃபாலோவர்ஸிற்கும் கொடுக்கின்றனர். அப்படியே, சித்தார்த்தா சிங் என்கிற ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர், 21 நாட்கள் உடல் எடை குறைப்பு குறித்து ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். 21 நாட்களில் உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்றால், ஒரே உணவை சாப்பிடுங்கள் என்கிறார்.
ஒரே உணவு:
21 நாட்களுக்கு மூன்று நாளைக்கும் பிரெட் மட்டும் சாப்பிட்டு உடல் எடையை அவர் இந்த வீடியோவில் செக் செய்கிறார். இதை வைத்தே, தான் 2 கிலோ எடை குறைக்கப்போகிறேன் என்கிறார். முதல் நாளில் 78.4 கோடி இருக்கும் இவர், காலையில் ஸ்னாக்ஸ் ஆக பிரட்டையும் பீனட் பட்டரையும் சாப்பிடுகிறார். இது மொத்தம் 360 கலோரிகள் ஆகும். கூடவே இண்டோர் சைக்கிளிங்கையும் செய்கிறார். பின்னர் 8.30க்கு ஜிம் செல்கிறார்.
மதிய உணவாக, 2 மணிக்கு 400 கலோரிகள் இருக்கும் சிக்கன் மற்றும் சாலட் உடன் பிரெட்டை சாப்பிடுகிறார். இரவு 7.30 மணிக்கு டின்னரை எடுத்துக்கொள்கிறார். இதில், 400+ கலோரிகள் இருக்கிறது. அதையும் சிக்கனுடன் வைத்து சாப்பிடுகிறார். இப்படி சாப்பிட்டே அவர் 2 கிலோ குறைத்திருக்கிறாராம்.
(பொருப்பு துறப்பு : இந்த கட்டுரையில் இருக்கும் தகவல்கள் யாவும் பொதுவான தளங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆகும். இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ