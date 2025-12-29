21 நாட்களில் ஒல்லி பெல்லி வேணுமா? ‘இந்த’ உடற்பயிற்சிகளை படுத்துக்கிட்டே பண்ணுங்க..

21 Days Belly Fat Reduction Floor Workout : ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கும், உடலை வேகமாக செயல்படுத்துவதற்கும் உடற்பயிற்சியும், எடை குறைப்பதும் மிகவும் முக்கியமான விஷயங்கள் ஆகும். உடல் எடையை குறைக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வாெரு காரணங்கள் இருக்கலாம். ஒரு சிலருக்கு, ஃபிட் ஆக இருக்க வேண்டும் என்பதும், ஒரு சிலருக்கு தனக்கு இருக்கும் ஆரோக்கிய குறைபாடுகளை சரிசெய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் முக்கிய காரணங்களாக இருக்கலாம். இதைத்தாண்டி, ஒரு சிலருக்கு உண்மையாகவே உடற்பயிற்சி செய்வது பிடித்திருக்கலாம். இப்படி உடற்பயிற்சி செய்வதால், பலருக்கு அவர்களின் உடல் செயல்திறன் அதிகரித்து, நோயெதிர்ப்பு சக்தி மேம்படும்.
உடல் எடை குறைப்பு :
உடல் எடையை குறைப்பது என்பது, நாம் ட்ரான்ஸஃபர்மேஷன் வீடியோக்களை பார்ப்பது போன்று மிகவும் சின்ன விஷயம் கிடையாது. அதற்கு நாம் உடல் உழைப்பை போடுவதை தாண்டி, மனதளவிலும் தைரியமாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் மட்டுமே, நம்மால் சரியான வகையில் அதே உடல் எடையை மெயின்டெயின் செய்ய முடியும். ஒரு சிலர், எடை இழப்பை தாண்டி, தங்களின் உருவ அமைப்ப மாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பர். அதற்கான சில உடற்பயிற்சிகளை தேர்ந்தெடுப்பர். அப்படி நீங்கள் சில உடற்பயிற்சிளை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்காகவே யோகினி வர்ஷா என்கிற ஃபிட்னஸ் கோச், சில பயிற்சிகளை கூறுகிறார். அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
லெக் ரைசஸ்:
இந்த உடற்பயிற்சியை ஆங்கிலத்தில் Leg Raises என்பார்கள். இது, தொடை சதை மற்றும் வயிற்று கொழுப்பை கறைக்கும் உடற்பயிற்சிகளுள் ஒன்றாகும்.
எப்படி செய்ய வேண்டும்?
தரையில் படுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு காலாக தூக்கி கீழே கொண்டு வர வேண்டும். அப்படி இரக்கும் போது, உங்கள் கைகளால் மேல் உடலை பாலன்ஸ் செய்ய வேண்டும். கால்களை மேலே உயர்த்தும் போது மூச்சை இழுக்க வேண்டும். கீழே இரக்கும் போது மூச்சை விட வேண்டும். இப்படி 15 முறை செய்ய வேண்டும்.
லெக் இன் அண்ட் அவுட்:
இந்த உடற்பயிற்சியும் உங்கள் core-ஐ பலப்படுத்தும் உடற்பயிற்சிதான். முன்னர் செய்த உடற்பயிற்சி நிலையிலேயே படுத்துக்கொண்டு, ஒரு காலை தரையிலேயும், இன்னொரு காலை நீட்டி கீழே வைக்காமலும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். காலை நீட்டி, உங்கள் மிகம் வரை மடக்க வேண்டும். அப்படி மடக்கும் போது உங்கள் தலையும் முன் பக்கம் செல்ல வேண்டும். இதுவும் முந்தைய பயிற்சியை போலவே காலை நீட்டும் போது மூச்சை பிடித்து, கிட்டே கொண்டு வரும் போது வெளிவிட வேண்டும். இதனை 15 முறை செய்யலாம்.
லெக் ஓவர் ஹெட்:
இந்த பயிற்சியை செய்யும் போது படுத்துக்கொண்டேதான் செய்ய வேண்டும். உங்கள் முழு காலையும் இடுப்பு வரை உயர்த்தி ஒரு சர்கில் போல கொண்டு வர வேண்டும். இதற்கும் அதே மூச்சுப்பயிற்சிதான். இதையும் 15 முறை செய்ய வேண்டும்.
ப்ரிட்ஜஸ்:
இதை பொதுவாக பலர் ராட் வைத்து செய்வார்கள். ஆனால், நாம் ராட் இல்லாமல் செய்தாலும் அதற்கு பலன் இருக்கும். கால் முட்டியை மடக்கி கொண்டு உங்கள் கைகளை ஒரு சேர கோர்த்து தலைக்கு மேல் வைக்க வேண்டும். இடுப்பை மேலே எழுப்பும் போது உங்கள் கைகளை நேராக கொண்டு வர வேண்டும். கீழே இரக்கும் போது மூச்சை வெளிவிட வேண்டும். ஏத்தும் போது மூச்சுப்பிடிக்க வேண்டும். இப்படி 15 முறை செய்யலாம்.
லெக் சர்கில்:
ஒரு காலை, ஒரு புரம் மடக்கி வைத்துக்கொண்டு உங்களது இன்னொரு காலால், முழு சர்கில் போட வேண்டும். முதலில் clock wise-லும் பின்னர் antii clock wise-லும் இந்த சர்கிலை போட வேடும். இதை ஒவ்வொரு காலுக்கும் 15 முறை செய்ய வேண்டும்.
ஆறாவது உடற்பயிற்சி:
இந்த உடற்பயிற்சி கிட்டத்தட்ட Dips போன்றது. ஆனால், இதற்கு நாமே எழுந்து உட்கார வேண்டும். உங்கள் கைகள் மற்றும் கால்களால் நிற்க வேண்டும். பின்பு, பின்பக்கம் தரையில் படாமல் எழுந்து அமர வேண்டும். இப்படி ஆறு முறை செய்யலாம். இது, இடுப்புக்கான உடற்பயிற்சி என்று அறியப்படுகிறது.
இந்த உடற்பயிற்சிகளை 21 நாட்கள் செய்தால், கண்டிப்பாக இடுப்பின் ஷேப் மாறி, ஒல்லியாக இருக்கலாமாம். இது முடிந்த பின், சில ரிலாக்ஸிங் உடற்பயிற்சிகளையும் செய்யலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு : இந்த உடற்பயிற்சி குறிப்புகள் யோகினி வர்ஷா என்பவரின் ப்ரொஃபைலில் இருந்து எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது.)
