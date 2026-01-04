English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 3 மாதத்தில் 27 கிலோ எடை குறைவு.. ஜிம்முக்கு போகாமல் இதை மட்டும் செய்யுங்கள்!

3 மாதத்தில் 27 கிலோ எடை குறைவு.. ஜிம்முக்கு போகாமல் இதை மட்டும் செய்யுங்கள்!

Man Loses 2 Kgs In 3 Months: ஜிம்முக்கு செல்லாமலே இளைஞர் ஒருவர் மூன்று மாதத்தில் 27 கிலோ எடையை குறைத்துள்ளார்.  இது எப்படி சாத்தியம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 4, 2026, 05:31 PM IST
Man Loses 2 Kgs In 3 Months: உடலை அனைவரும் கட்டுக்கோப்பாக வைக்க பலரும் விருப்பப்படுகிறோம். இதற்காக பலரும் ஜிம் செல்வது, வீட்டில் இருந்தே உடற்பயிற்சி மேற்கொள்வது, யோகா போன்றவற்றை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உடல் எடையை குறைப்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. இதற்கு மாதங்கள் அதிகம்  எடுக்கும். இந்த நிலையில் இளைஞர் ஒருவர் மூன்று மாதத்தில் 27 கிலோ எடையை குறைத்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

3 மாதத்தில் 27 கிலோ எடை குறைவு

இது எப்படி சாத்தியம் என பலருக்கு கேள்வி எழலாம். அதுவும் அவர் ஜிம் கூட செல்லவில்லையாம். வெறும் சாட்ஜிபிடி உதவியுடன் மட்டுமே அவர் உடல் எடையை குறைத்தாராம்.  ஏஐ வழங்கிய குறிப்புகளைப் பின்பற்றி அவர் 12 வாரங்களில் 27 கிலோ குறைத்துள்ளார். எந்தவொரு ஜிம், உடற்பயிற்சி அல்லது கடுமையான உணவுத் திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் அவர் உடல் எடையை குறைத்துள்ளாராம். எக்ஸ் தளத்தில்  ஹாசன் என்ற நபர் பதிவிட்டுள்ளார். 

அது பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.  அதில்  ஜிம், ஆடம்பரமான உணவுமுறைகள் அல்லது தனிப்பட்ட பயிற்சியாளர் இல்லாமல் ChatGPT எவ்வாறு எடையைக் குறைக்க உதவியது என்பதை விளக்கினார். அதில் அவர் கூறுகையில், ”தனிப்பட்ட பயிற்சியாளர் சாட்ஜிபிடி உதவியுடன் நான் 27 கிலோ எடையை குறைத்தேன். சாட்ஜிபிடியின் தினசரி அறிவுறுத்தல்கள் எனக்கு பலனை கொடுத்தது. 

சாட்ஜிபிடி மூலம் உடல் எடையை குறைத்தது எப்படி?

எடை, உயரம், வயது, பாலினத்தை சாட்ஜிபிடியில் உள்ளிட்டு கொழுப்பை குறைக்க வேண்டும் என கூறினேன். சாட்ஜிபிடி தனது உணவு திட்டத்தை தினமும் அனுப்பும். அதில் ஒரு நாளைக்கு 1800 கலோரிகளுக்கு மிகாமல் 7 நாள் உணவு திட்டத்தை கொடுத்தது.  மேலும், 120 கிராமுக்கு மேல் புரதம், குறைந்த கார்ப்போஹைட்ரோட், மலிவு விலையில் கிடைக்கும் சத்தான உணவுகளை கேட்டு பெற்றுக் கொண்டேன். 

எந்த உபகரணமும் இல்லாமல் வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய 4 நாள் வாராந்திர உடற்பயிற்சி திட்டத்தை சாட்ஜிபிடியிடம் கேட்டேன்.  25 முதல் 25 நிமிடங்களுக்கு எந்த ஒரு உபகரணங்களும் இல்லாமல் உடல் எடையை குறைத்தேன். சர்க்கரை பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் 200 கலோரிகளுக்குக் குறைவான 10 சிற்றுண்டிகளின் பட்டியலையும் சாட்ஜிபிடியிடம் கேட்டேன். மேலும், தினமும் உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளராக செயல்பட கூறினேன்.

இதனால், தினமும் சாட்ஜிபிடி தன்னிடம் கேள்விகளை எழுப்பும்.  ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக் கிழமையும் உடல் எடை, இடுப்பு அளவு போன்று தன்னிடம் கேட்டு, தவறுகளை சுட்டிக் காட்டுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அடுத்த 7 நாட்களுக்கு எனது பயிற்சிகள் மற்றும் உணவை எவ்வாறு சரிசெய்ய வேண்டும் என்பதை சாட்ஜிபிடி பரிந்துரைக்கும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.  இப்படியாக சாட்ஜிபிடியிடம் அனைத்து விஷயங்களையும் கேட்டு, அது பரிந்துரைத்த உணவுகள் போன்றவற்றை மட்டுமே அந்த நபர் எடுத்துக் கொண்டு உடல் எடையை குறைத்துள்ளாராம். 

 

மேலும் படிக்க: 15 நாட்களில் தொப்பையை குறைக்க.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள் - செம்ம Change இருக்கும்!

 

மேலும் படிக்க: 30 நாளில் மாதவிடாய் சரியாக வர.. டாப் 5 யோகா பயிற்சிகள்.. உடனே ட்ரை பண்ணுங்க!

