English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • 3 நாட்களில் 3 கிலோ குறைக்க..ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சி! Fitness Coach கொடுக்கும் Tips..

3 நாட்களில் 3 கிலோ குறைக்க..ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சி! Fitness Coach கொடுக்கும் Tips..

3 Kgs Weight Loss In 3 Days : இன்ஸ்டாவில் பிரபலமாக இருக்கும் தீபக் என்கிற ஃபிட்னஸ் கோச், மூன்று நாட்களில், மூன்று கிலோ குறைக்கும் உடற்பயிற்சி குறித்து தனது பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 26, 2025, 12:39 PM IST
  • 3 நாட்களில் மூன்று கிலோ எடை குறைய..
  • இந்த ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சி போதும்
  • ஃபிட்னஸ் கோச் சொல்லும் டிப்ஸ்

Trending Photos

T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
camera icon6
Indian Alternate Team
T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
camera icon8
Virat Kohli
விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் தரும் அற்புதமான அரசு திட்டம், விவரம் இதோ
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
camera icon9
Tamil Famous Celebrities
வைரல் வெடிங்ஸ் 2025: இந்த ஆண்டு இல்லற வாழ்வில் இணைந்த தமிழ் பிரபலங்கள்
3 நாட்களில் 3 கிலோ குறைக்க..ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சி! Fitness Coach கொடுக்கும் Tips..

3 Kgs Weight Loss In 3 Days : நம்மில் பலரும் பல்வேறு காரணங்களுக்காக, உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைப்போம். உடல் எடையை குறைப்பது, நமக்கு தன்னபிக்கையை அதிகரிப்பதோடு, உடல் நலத்தையும் பாதுகாக்கிறது. உடல் பருமன் அதிகமாக இருப்போர் உடல் எடை குறைவதால், நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மேம்படுவதோடு, லைட் ஆகவும் உணர உதவுகிறது. முக்கியமாக PCOS அல்லது PCOD பிரச்சனை இருக்கும் பெண்களுக்கு உடல் எடை குறைவது மிகவும் சாதகமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

இன்ஸ்டாகிராம் Fitness Coach:

Instagram உள்ளிட்ட சில இணையதளங்களில் மருத்துவர்கள், ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள், பிட்னஸ் ட்ரைனர்கள் என பலரும் தங்களது துரை சார்ந்த வீடியோக்கள் பதிவிடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். பல விஷயங்களை உண்மை என்று நம்பி ஏமாறும் மக்கள், இவர்களின் வலைதள பக்கங்களினால் பயனடைகின்றனர். அப்படி, தீபக் என்கின்ற Fitness Coach, மூன்று நாட்களில் மூன்று கிலோ எடை குறைக்கும் ஒரு உடற்பயிற்சி குறித்து பதிவிட்டு இருக்கிறார். அவர் கூறியிருக்கும் அந்த ஒரு உடற்பயிற்சியை இங்கு பார்ப்போம்.

ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சி:

தீபக் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இந்த வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறார். இந்த உடற்பயிற்சியை செய்வதற்கு, 2 கிலோ டம்பில்ஸ் தேவைப்படலாம். 

இரு கைகளில் டம்பில்ஸை வைத்துக்கொண்டு, முதலில் இரண்டு ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் செய்ய வேண்டும். பின்னர், நின்று இடது காலால் வலது கையின் முட்டியையும் வலது காலால் இடது கையின் முட்டியையும் தொட வேண்டும். பின்பு மீண்டும் ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் உடற்பயிற்சியை செய்ய வேண்டும். இப்படியே 50 முறை 4 செட்கள் வீதத்தில், 200 முறை மூன்று நாளைக்கு செய்ய வேண்டும்.

இந்த உடற்பயிற்சியை தினமும் 3 நாட்களுக்கு செய்தால், 3.5 கிலோ குறையும் என்கிறார், ஃபிட்னஸ் கோச் தீபக். இதை அவர் இருவருக்கு சொல்லித்தரும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். 

3 நாட்களில் 3 கிலோ குறைக்க முடியுமா?

3 நாட்களில் 3 கிலோ குறைவது குறித்து பேசும் மருத்துவர்கள், கண்டிப்பாக இது சாத்தியம்தான் என்கிறனர். இருப்பினும் அந்த மூன்று நாட்களில் நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம், எவ்வளவு சாபிடுகிறோம் என்பதை பொறுத்து நமது உடல் எடையானது குறயுமாம். உடற் பயிற்சி செய்வதை தாண்டி, டயட்டும் இருப்பது மிகவும் அவசியம். 

நம் உடல் எடையில் பெரும்பகுதி தண்ணீரால் ஆனது என்பது பலருக்கும் தெரியும். இதற்காக உடற்பயிற்சியை செய்ய வேண்டும். உடல் எடையை குறைக்கும் நாட்களில் கார்போ ஹைட்ரேட்களை குறைவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமாம். இதற்கு நாம் கார்டியோ ட்ரெயினிங் செய்வதும் கார்ப்ஸ் உணவு பொருட்களை டயட்டில் இருந்து நீக்குவதும் மிகவும் முக்கியம் ஆகும். 

என்ன சாப்பிடலாம்?

குளிர்பானங்கள், இனிப்பு பொருட்கள், சாக்லேட், ஐஸ் கிரீம் என கார்ப்ஸ் நிறைய இருக்கும் பொருட்களை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். கலோரி உணவுகளை எடுப்பதை நிறுத்தி விட்டு, மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்கும் புரதம் சார்ந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதே போல, உடற்பயிற்சி மற்றும் டயட் என எல்லாம் இருப்பினும் சரியாக உறக்கமும் மிகவும் முக்கியம் ஆகும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி சோனியா என்பவரின் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூவன்ஸரின் ப்ரொஃபைலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)

மேலும் படிக்க | தாெடை சதையை வேகமாக குறைக்கும் 7 உடற்பயிற்சிகள்! இன்ஸ்டா பிரபலம் கொடுக்கும் டிப்ஸ்..

மேலும் படிக்க | 5 நிமிடத்தில் வெயிட் லாஸ்! தலையணையை வைத்து இன்ஸ்டா பிரபலம் செய்யும் 3 உடற்பயிற்சிகள்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
weight lossFitness CoachDeepakfat lossfat burning

Trending News