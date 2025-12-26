3 நாட்களில் 3 கிலோ குறைக்க..ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சி! Fitness Coach கொடுக்கும் Tips..

3 Kgs Weight Loss In 3 Days : நம்மில் பலரும் பல்வேறு காரணங்களுக்காக, உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைப்போம். உடல் எடையை குறைப்பது, நமக்கு தன்னபிக்கையை அதிகரிப்பதோடு, உடல் நலத்தையும் பாதுகாக்கிறது. உடல் பருமன் அதிகமாக இருப்போர் உடல் எடை குறைவதால், நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மேம்படுவதோடு, லைட் ஆகவும் உணர உதவுகிறது. முக்கியமாக PCOS அல்லது PCOD பிரச்சனை இருக்கும் பெண்களுக்கு உடல் எடை குறைவது மிகவும் சாதகமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இன்ஸ்டாகிராம் Fitness Coach:
Instagram உள்ளிட்ட சில இணையதளங்களில் மருத்துவர்கள், ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள், பிட்னஸ் ட்ரைனர்கள் என பலரும் தங்களது துரை சார்ந்த வீடியோக்கள் பதிவிடுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர். பல விஷயங்களை உண்மை என்று நம்பி ஏமாறும் மக்கள், இவர்களின் வலைதள பக்கங்களினால் பயனடைகின்றனர். அப்படி, தீபக் என்கின்ற Fitness Coach, மூன்று நாட்களில் மூன்று கிலோ எடை குறைக்கும் ஒரு உடற்பயிற்சி குறித்து பதிவிட்டு இருக்கிறார். அவர் கூறியிருக்கும் அந்த ஒரு உடற்பயிற்சியை இங்கு பார்ப்போம்.
ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சி:
தீபக் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இந்த வீடியோவை பதிவிட்டிருக்கிறார். இந்த உடற்பயிற்சியை செய்வதற்கு, 2 கிலோ டம்பில்ஸ் தேவைப்படலாம்.
இரு கைகளில் டம்பில்ஸை வைத்துக்கொண்டு, முதலில் இரண்டு ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் செய்ய வேண்டும். பின்னர், நின்று இடது காலால் வலது கையின் முட்டியையும் வலது காலால் இடது கையின் முட்டியையும் தொட வேண்டும். பின்பு மீண்டும் ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் உடற்பயிற்சியை செய்ய வேண்டும். இப்படியே 50 முறை 4 செட்கள் வீதத்தில், 200 முறை மூன்று நாளைக்கு செய்ய வேண்டும்.
இந்த உடற்பயிற்சியை தினமும் 3 நாட்களுக்கு செய்தால், 3.5 கிலோ குறையும் என்கிறார், ஃபிட்னஸ் கோச் தீபக். இதை அவர் இருவருக்கு சொல்லித்தரும் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்.
3 நாட்களில் 3 கிலோ குறைக்க முடியுமா?
3 நாட்களில் 3 கிலோ குறைவது குறித்து பேசும் மருத்துவர்கள், கண்டிப்பாக இது சாத்தியம்தான் என்கிறனர். இருப்பினும் அந்த மூன்று நாட்களில் நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம், எவ்வளவு சாபிடுகிறோம் என்பதை பொறுத்து நமது உடல் எடையானது குறயுமாம். உடற் பயிற்சி செய்வதை தாண்டி, டயட்டும் இருப்பது மிகவும் அவசியம்.
நம் உடல் எடையில் பெரும்பகுதி தண்ணீரால் ஆனது என்பது பலருக்கும் தெரியும். இதற்காக உடற்பயிற்சியை செய்ய வேண்டும். உடல் எடையை குறைக்கும் நாட்களில் கார்போ ஹைட்ரேட்களை குறைவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமாம். இதற்கு நாம் கார்டியோ ட்ரெயினிங் செய்வதும் கார்ப்ஸ் உணவு பொருட்களை டயட்டில் இருந்து நீக்குவதும் மிகவும் முக்கியம் ஆகும்.
என்ன சாப்பிடலாம்?
குளிர்பானங்கள், இனிப்பு பொருட்கள், சாக்லேட், ஐஸ் கிரீம் என கார்ப்ஸ் நிறைய இருக்கும் பொருட்களை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். கலோரி உணவுகளை எடுப்பதை நிறுத்தி விட்டு, மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்கும் புரதம் சார்ந்த உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதே போல, உடற்பயிற்சி மற்றும் டயட் என எல்லாம் இருப்பினும் சரியாக உறக்கமும் மிகவும் முக்கியம் ஆகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி சோனியா என்பவரின் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூவன்ஸரின் ப்ரொஃபைலில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)
