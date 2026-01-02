30 நாளில் 6-8 கிலோ வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம்! ‘இதை’ மட்டும் தினமும் பண்ணுங்க போதும்..

30 Days Weight Loss Challenge : வருடா வருடம் நாம் என்ன செய்கிறோமோ இல்லையோ, தவறாமல் உறுதிமொழியை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம். அதில் பெரும்பாலானோருக்கு இருக்கும் உறுதிமொழி, ‘கண்டிப்பாக வெயிட் லாஸ் செய்து விட வேண்டும்’ என்பதுதான். அதை செய்ய ஆரம்பத்தில் நாம் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனை குறைத்து விடுவோம். கண்ணை மூடி கண்ணை திறப்பதற்குள் டிசம்பர் வந்து விடும், பின்னர் அடுத்த ஆண்டுக்கு இதை செய்து கொள்ளலாம் என அப்படியே இதனை தள்ளிப்போட்டு விடுவோம். அதை செய்யாமல், ஜனவரியிலேயே 8 கிலோ வரைக்கும் குறைப்பதற்கான டிப்ஸை, இன்ஸ்டா பிரபலம் ஒருவர் வெளியிட்டிருக்கிறார்.
இன்ஸ்டா பிரபலத்தின் டிப்ஸ்:
இன்ஸ்டாவில், Shred With Amaka எனும் பக்கத்தை வைத்துள்ள ஒருவர், உடற்பயிற்சி குறைவதற்கான சில டிப்ஸை தெரிவித்திருக்கிறார். 30 நாட்கள் சேலஞ்சை வெளியிட்டிருக்கும் அவர், ஒரு மாதத்தில் உடல் எடையை குறைக்க இந்த முக்கியமான 7 விஷயங்களை செய்யுங்கள் என சில டிப்ஸ்களை தெரிவித்திருக்கிறார்.
1.காலை பானம்:
முதலாவதாக அவர் சொல்வது, காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்க வேண்டிய ஒரு பானம் பற்றிதான். அதாவது, எதுவும் சாப்பிடும் முன்னர் எலுமிச்சை அல்லது சியா விதை தண்ணீரை குடிக்கலாம் என்றும், அப்படி இல்லை என்றால் இஞ்சி அல்லது இலவங்கப்பட்டை டீ குடிக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
2.ஃபாஸ்டிங்:
அடுத்ததாக, 18:6 Interminet Fasting இருக்க வேண்டும் எனிறார். அதாவது, காலை 10 மணிக்கு அன்றைய நாளின் முதல் உணவை சாப்பிட்டு விட்டு, மதியம் 12-3 மணிக்குள் மதிய உணவை சாப்பிட வேண்டுமாம். இரவு உணவை மாலை 6 மணிக்குள் சாப்பிட வேண்டும்.
3.சாப்பிட வேண்டியது:
காலையில் 2 பெரிய முட்டைகளையும், பெரிய கிண்ணம் அளவிற்கு பழங்களையும் சாப்பிட வேண்டும். கிரீன் ஆப்பிள் மற்றும் வாட்டர் மெலன் 3 கப்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
4.மதிய உணவாக மீடியம் அளவிலான சிக்கன் பெப்பர் சூப்பை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
5.கடைசியாக இரவுக்கு வெள்ளரிக்காயுடன் சேர்த்து இஞ்சி சேர்த்து சாப்பிடலாம். இதை சாலட் ஆக செய்து சாப்பிட வேண்டும்.
6.ஒரு கிரீன் டீயை குடிக்க வேண்டும். இது, உங்களது அந்த நாளின் கடைசி பாகமாக இருக்கும்.
7. உடல் எடையை குறைக்க நடைப்பயிற்சியும் ரொம்பவே அவசியம். தினமும் 6k -10k Steps நடக்க வேண்டுமாம்.
இவை அனைத்தையும் ஜனவரி மாதத்திற்குள் செய்ய முடியவில்லை என்றாலும், கண்டிப்பாக மாதத்தில் 15 நாட்களாவது செய்து பழகினால் வருட இறுதிக்குள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்டை அடையலாம். ஆனால், இதை செய்யும் போது முழு மனதுடன் தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும்.
உடற்பயிற்சி எவ்வாறு உதவும்?
உடல் எடையை குறைப்பதில், டயட் எந்த அளவிற்கு முக்கிய பங்காற்றுகிறதோ, அதே போல உடற்பயிற்சியும் பெரும் பங்காற்றுகிறது. நம் உடலுக்கு வேலை கொடுத்தால் மட்டுமே கலோரிகள் குறையும். இதற்கு அதி தீவிர உடற்பயிற்சி எனக்கூறப்படும் HIT அல்லது HIIT உடற்பயிற்சிகளை செய்யலாம். இவை உங்கள் உடலின் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரித்து கொழுப்பை வேகமாக குறைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு : இந்த செய்தி, இன்ஸ்டாகிராம் தளத்தில் இருந்து எடுத்து எழுதப்பட்டது. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)
