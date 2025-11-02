English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • திருமணத்திற்கு முன் வெயிட் லாஸ் செய்ய..30 நாள் இதை செய்யுங்கள்!

திருமணத்திற்கு முன் வெயிட் லாஸ் செய்ய..30 நாள் இதை செய்யுங்கள்!

30 Days Weight Loss Tips Indian Brides : திருமணம் ஆகும் போது, பெண்கள் பலர் தங்களது கல்யாண நாளில் வெயிட் லாஸ் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பர். அதற்கான டிப்ஸ், இதோ.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 2, 2025, 06:00 PM IST
  • 30 நாள் வெயிட் லாஸ் டிப்ஸ்
  • இந்திய மணப்பெண்களுக்கானது..
  • இதோ முழு விவரம்..

Trending Photos

இன்னும் 35 நாட்களில் மிதுனத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்
camera icon9
Guru Peyarchi
இன்னும் 35 நாட்களில் மிதுனத்தில் குரு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, நல்ல நாட்கள் தொடங்கும்
பிக்பாஸ் 9: எவிக்ட் ஆன கலையரசன்..ஒரு எபிசோட் சம்பளம் எவ்வளவு? இத்தனை லட்சமா?
camera icon7
Bigg Boss 9
பிக்பாஸ் 9: எவிக்ட் ஆன கலையரசன்..ஒரு எபிசோட் சம்பளம் எவ்வளவு? இத்தனை லட்சமா?
ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி.. கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் இதுதான்.. நோட் பண்ணுங்க
camera icon7
ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி.. கிரிவலம் செல்ல உகந்த நேரம் இதுதான்.. நோட் பண்ணுங்க
பிறந்ததில் இருந்து தோல்யே சந்திக்காத 3 ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
camera icon6
Zodiac Signs
பிறந்ததில் இருந்து தோல்யே சந்திக்காத 3 ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
திருமணத்திற்கு முன் வெயிட் லாஸ் செய்ய..30 நாள் இதை செய்யுங்கள்!

30 Days Weight Loss Tips Indian Brides : திருமணம் என்பது, அனவருக்குமே வாழ்வில் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாகும். இந்த நாளில், நமக்கு பிடித்தார் போல நாம் இருக்க வேண்டும் என்று பல பெண்கள் யோசிப்பர். அப்படி, நினைப்பவர்கள், 30 நாட்கள் எதை செய்தால் வெயிட் குறைக்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். 30 நாளில் குறைந்தது 3-4 கிலோ வரை குறைக்கலாம். இந்த டயட்டை பின்பற்றினால் முக பிரகாசம், ஹேர் ஷைனிங் என அனைத்துமே இருக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

விதிமுறைகள்: 

1.காலை 6.30-7.00 மணிக்குள் முழிக்க வேண்டும்.

2.தினமும் 500 மி.லி வெந்நீருடன் + எலுமிச்சை அல்லது ஜீரகம் கலந்து குடிக்கலாம்

3.வர்க்-அவுட் : 30-45 நிமிடங்கள்

4.தூக்கம் : 7-8 மணி நேரம்

5.தவிர்க்க வேண்டியது - சர்க்கரை, அரிசி சாதம் (குறைவாக), எண்ணெய் உணவுகள், கூல் ட்ரிங்க்ஸ்

6.தினமும் 2-3 லிட்டர் தண்ணீர் அருந்த வேண்டும். கூடவே கிரீன் டீ, இளநீர் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

காலை: (வர்க்-அவுட்டிற்கு பின்)

1.வேகவைத்த பயிர் + ஒரு முட்டை / பனீர் எடுத்துக்கொள்ளலாம்

2. 1 வாழைப்பழம்  + ஒரு பிளாக் காஃபி 

காலை உணவு : 8.00-9.00 மணிக்குள் :

திங்கள் - 2 இட்லி + சாம்பார் + புதினா சட்னி

செவ்வாய் - காய்கறி கலந்த உப்புமா/ ரவா கிச்சடி + ஒரு பழம்

புதன் - 1 தோசை + சட்னி + முட்டை

வியாழன் - ஓட்ஸ் + பருப்பு + பால் + அரை ஆப்பிள்

வெள்ளை - அவல் + பட்டாணி + எலுமிச்சை

சனிக்கிழமை - ராகி தோசை / அடை + தயிர்

ஞாயிறு - 1 சப்பாத்தி + குருமா + பழம்

மதிய உணவு (12.30-1.30)

திங்கள் - பிரவுன் ரைஸ் + சாம்பார் + பொரியல் + தயிர்

செவ்வாய் - 2 சப்பாத்தி + சிக்கன் / பன்னீர் கறி + காய்கறி சாலட்

புதன் - குவினோா + ரசம் + கூட்டு

வியாழன் - மில்லெட் ரைஸ் + முட்டை / காய்கறி 

வெள்ளி - வெஜ் புலாவ் + வெங்காயப்பச்சடி + வெள்ளரிக்காய் சாலட்

சனி - 2 கோதுமை புல்கா + பருப்பு + காய்கறி

ஞாயிறு - மீன் குழம்பு + சிவப்பு அரிசி + பீன்ஸ் பொரியல்

மாலை ஸ்நாக்ஸ் : 4.30–5.30

கிரீன் டீ / பிளாக் காபி + வால் நட்ஸ் / ஆல்மண்ட்

பப்பாளி, கொய்யா, ஆப்பிள், மாதுளை, ஆரஞ்சு (ஏதேனும் ஒன்று)

வறுத்த கொண்டக்கடலை 

இரவு உணவு : 7.00–8.00

திங்கள் - வெஜ் சூப் + 1 ப்ரவுன் பிரெட் வறுத்து சாப்பிடலாம்

செவ்வாய் - கிரில் சிக்கன் / டோஃபு + காய்கறி

புதன் - தயிர் சாதம் (சிறிய அளவு)

வியாழன் - மூங் தால் அடை + புதினா சட்னி 

வெள்ளி - ஓட்ஸ் உப்புமா + முட்டை

சனி - கேழ்வரகு உப்புமா + சாலட்

ஞாயிறு - லைட் ரசம் சாதம் + கீரை

எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் : 

திங்கள் மற்றும் வியாழக்கிழமை : பசலைக்கீரை ஸ்மூதி குடிக்கலாம்

புதன்கிழமை : பீட்ரூட் ஜூஸ் 

சனிக்கிழமை : தேங்காய் தண்ணீர்

ஞாயிறு : துளசி / ஹெர்பல் டீ

பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க | ஓவர் எடையை உடனே குறைக்க இரவில் இதை செய்தால் போதும்: குட் நைட் டிப்ஸ்!!

மேலும் படிக்க | ஜிம், டயட் எதுவும் வேண்டாம்: ஈசியா எடை குறைய காலையில் இதை பண்ணுங்க பொதும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
weight lossBridal RoutinesBridal TipsIndian Bridesdiet tips

Trending News