Weight Loss: ஓவர் உடல் எடையை உடனே குறைக்க 5 பெஸ்ட் டிப்ஸ்!!

Weight Loss Tips: இன்றைய அவசர உலகில் பெரும்பாலான மக்களுக்கு உள்ள பொதுவான ஒரு உடல்நல பிரச்சனை உடல் பருமன். பலர் உடல் பருமனால் போராடி வருகின்றனர். குழந்தைகளிடையே உடல் பருமன் பிரச்சனை வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன. 2024 ஆம் ஆண்டில், 5 வயதுக்குட்பட்ட 3 மில்லியன் குழந்தைகள் உடல் பருமனால் பாதிக்கப்படிருந்தனர்.
Belly Fat: கடுமையான நோய்களை ஏற்படுத்தும் தொப்பை கொழுப்பு
உடல் பருமன், குறிப்பாக தொப்பை கொழுப்பு பல பொதுவான மற்றும் கடுமையான நோய்களை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் நீரிழிவு, தைராய்டு மற்றும் இதய நோய்களின் அபாயம் அதிகரிக்கிறது. மக்கள் பெரும்பாலும் எடையைக் குறைக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறார்கள், பல்வேறு முயற்சிகளை செய்கிறார்கள். கடுமையான உணவு கடுப்பாடுகளை மேற்கொள்கிறார்கள். சிலர் தீவிரமாக உடற்பயிற்சி செய்கிறார்கள்.
இருப்பினும், அதிக சிரமம் இல்லாமல் உடல் எடையை குறைக்கவும் பல வழிகள் உள்ளன. சில குறிப்புகளைப் பின்பற்றி உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கலாம். ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள மெட்ரோ மருத்துவமனையின் இயக்குநரும் இரைப்பை குடல் நிபுணருமான டாக்டர் விஷால் குரானா எடையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகளை வழங்கியுள்ளார். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Balanced Diet: சமச்சீர் உணவு அவசியம்
பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் எடையை பராமரிக்க உணவு உட்கொள்ளலைக் குறைக்கிறார்கள். இது எடை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்றாலும், பலவீனத்தையும் ஏற்படுத்தும். ஆகையால், ஆரோக்கியமான முறையில் எடை கட்டுப்பாட்டைப் பராமரிக்க வேண்டும். இதை அடைய, ஆரோக்கியமான மற்றும் சீரான உணவை உட்கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியமாகும். எடையைக் கட்டுப்படுத்த வண்ணமயமான காய்கறிகளை உண்ணுங்கள். நார்ச்சத்து, புரதம் மற்றும் ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் நிறைந்த உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்க்கவும். பிரவுன் ரைஸ், ஓட்ஸ் மற்றும் குயினோவா சாப்பிடுவது எடையைக் கட்டுப்படுத்த உதவும். ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்புகள் மற்றும் அதிக கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உள்ள உணவுகளைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க விரும்பினால், சோடா மற்றும் பேக் செய்யப்பட்ட ஜூஸ்கள் குடிப்பதைத் தவிர்க்கவும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவு, வெள்ளை ரொட்டி மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
Physical Activity: உடல் செயல்பாடுகள் அவசியம்
எடை மேலாண்மைக்கு உடல் செயல்பாடு மிக முக்கியம். உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக இருப்பது உங்கள் எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவும். தினமும் அரை மணி நேரம் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். எடையை பராமரிக்க விரும்பினால், உணவுக்குப் பிறகு நடக்க மறக்காதீர்கள். லிஃப்டுக்கு பதிலாக படிக்கட்டுகளைப் பயன்படுத்தவும். சைக்கிள் ஓட்டுவது, ஸ்ட்ரெட்சிங்க் ஆகியவை பயனளிக்கும். முடிந்தவரை உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பாக இருப்பது உடல் எடையை குறைக்க உதவும்.
Breakfast: காலை உணவைத் தவிர்க்க வேண்டாம்
காலை உணவைத் தவிர்ப்பது எடையைக் குறைக்க உதவும் என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். இருப்பினும், இது உண்மையல்ல. காலை உணவு நம் உடலுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. காலை உணவைத் தவிர்ப்பது பல்வேறு நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். காலை உணவைத் தவிர்ப்பது புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து குறைபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் காலை உணவில் ஓட்ஸ், விதைகள், கொட்டைகள், பழங்கள் மற்றும் முட்டைகளைச் சேர்க்கலாம்.
Mental Pressure: மன அழுத்தம் ஆபத்தானது
மன அழுத்தம் பல நோய்களை ஏற்படுத்துகிறது. இது உடல் பருமனுக்கும் பங்களிக்கிறது. நீடித்த மன அழுத்தம் கார்டிசோல் என்ற ஹார்மோனை அதிகரிக்கிறது, இது உங்கள் வயிற்றைச் சுற்றியுள்ள கொழுப்பை அதிகரிக்கும். மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க, தினமும் 10 நிமிடங்கள் தியானம் செய்யலாம். கூடுதலாக, யோகா மற்றும் பிராணயாமம் ஆகியவையும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். மன அழுத்தத்தைக் குறைப்பது உங்கள் எடையைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
Mindful Eating: உணவில் கவனம்
எடையைக் குறைக்க அல்லது எடை கட்டுப்பாட்டைப் பராமரிக்க, மனநிறைவுடன் சாப்பிடும் பழக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். உங்கள் உணவை நன்கு மென்று சாப்பிடுவது நல்லது. டிவி அல்லது மொபைல் பாத்துக்கொண்டே சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கவும். நீண்ட நேரம் பசியுடன் இருப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இது அதிகமாக சாப்பிடுவதற்கும் எடை அதிகரிப்பதற்கும் வழிவகுக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
