தாெடை சதையை வேகமாக குறைக்கும் 7 உடற்பயிற்சிகள்! இன்ஸ்டா பிரபலம் கொடுக்கும் டிப்ஸ்..

Exercise Lose Thigh Fat : உடல் எடையை குறைப்பதும், குறைத்த எடையை அதே கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக்கொள்வதும் மிகவும் கடினமான விஷயமாகும். இதை செய்வதற்கு கடினமான மனதும், விடாமுயற்சியும் கொள்வது மிகவும் அவசியம். அப்படி, விடாமுயற்சியுடன் தனது தொடை சதையை குறைத்த ஒரு பெண், தற்போது தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் அது குறித்த பதிவினை வெளியிட்டுள்ளார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
தொடை சதையை குறைக்க டிப்ஸ்:
உடல் பருமனுடன் இருக்கும் அனைவருக்கும், உடலின் மேல் உடல் அல்லது கீழ் உடலில் சதை அதிகமாக இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு இரண்டிலும் சதை அதிகமாக இருக்கும். இதில், மேல் உடலை விட, கீழ் உடலில் இருக்கும் சதையை குறைப்பது சிலருக்கு கடினமான விஷயமாக தோன்றலாம். கீழ் உடல் என்று வரும் போது தொடை மற்றும் பின்புறத்தில் சதை அதிகமாக இருக்கும். இதனை குறைக்க பிரத்யேக டயட் இருந்தாலும், நாம் உடற்பயிற்சி செய்வதும் முக்கியம். அப்படி, தொடை சதையை குறைத்த ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம், அதை குறைக்க உதவிய 7 உடற்பயிற்சிகளை வைத்து ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
1.Deep Squat :
தொடை, பின்புறம் மற்றும் பின்னங்காலின் சதையை குறைப்பதற்காக, இந்த ஸ்குவாட் பயிற்சியானது உதவுகிறது.
எப்படி செய்வது?
கால்களை தாேள்பட்டை அளவிற்கு விரித்து, கைகளை தவடைக்கு கீழ் வைத்துக்கொள்ளவும். பின்னர் முட்டி மற்றும் இடுப்பை மட்டும் உபயோகித்து உங்கள் உடலை கீழே தள்ளவும். இந்த டீப் ஸ்குவாட்டை 20 முறை, 3 செட்கள் செய்ய வேண்டும்.
2.Jumping Squats:
ஸ்குவாட்ஸ்களின் இன்னொரு வகையாக இருக்கிறது, ஜம்பிங் ஸ்குவாட்ஸ். இதுவும் தொடை மற்றும் பின்புறத்தை குறைக்கும் உடற்பயிற்சிதான்.
எப்படி செய்வது?
இந்த உடற்பயிற்சியை செய்ய கால்களை தோள்பட்டை அளவிற்கு விரித்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்பு ஸ்குவாட் போட்டு குணிந்து எழும் போது குதிக்க வேண்டும். கீழே வரும் போது ஸ்குவாட் போட வேண்டும். இப்படியே, 15 முறை 3 செட்கள் செய்ய வேண்டும்.
3.Dumbell Lift :
இந்த உடற்பயிற்சி ஸ்குவாட் எல்லாம் கிடையாது. இருப்பினும், தொடை மற்றும் பின்புறத்தை குறைக்க உதவும்.
எப்படி செய்வது?
கால்களை ஸ்குவாட் அளவிற்கு விரித்து வைத்து, கையில் 2 Kg அல்லது 2.5 KG டம்பில்ஸை எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும். உங்கள் முட்டியை வளைக்காமல், டம்பிள்ஸை கையில் தொங்க விட்டு குணிந்து எழுந்து கொள்ளவும். இதனை 20 செட், 3 செட்கள் செய்ய வேண்டும்.
4.Fast Deep Squat :
இந்த உடற்பயிற்சி, இடுப்பின் சைட் சதையையும் சேர்த்து குறைக்கும்.
எப்படி செய்வது?
இந்த உடற்பயிற்சியை செய்யவும் கைகளில் டம்புள்ஸை வைத்துக்கொள்ளவும். கால்களை பெரிதாக விரித்து வைத்து, கையில் டம்புள்ஸை வைத்து கீழே பார்க்காமல் அமர்ந்து எழுந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படியே 20 முறை 3 செட்கள் செய்ய வேண்டும்.
5.Dumbell Fast Squat :
இந்த உடற்பயிற்சியையும் கைகளில் டம்புள்ஸை வைத்துக்கொண்டு செய்ய வேண்டும்.
எப்படி செய்வது?
கைகளை ஒரு சேர வைத்து, டம்புள்ஸை வைத்துக்கொள்ளவும். பின்னர் கால்களை ஒரு சேர வைத்து வேகமாக ஸ்குவாட்ஸ் செய்யவும். இப்படியே, 20 முறை 3 செட் செய்யலாம்.
6. Side Squats :
இதுவும் தொடையை குறைப்பதற்கான உடற்பயிற்சிகளுள் ஒன்றாகும். இதனை ஆங்கிலத்தில் சைட் ஸ்குவாட்ஸ் என்பர்.
எப்படி செய்வது?
ஒரு பக்கத்தில் ஸ்குவாட் போட்டு பின்னர் ஒரு காலால் உடலை இன்னொரு பக்கத்திற்கு தள்ளி மீண்டும் ஸ்குவாட் பாட வேண்டும். இதனை 20 முறை 3 செட்கள் செய்ய வேண்டும். இதற்கு கையில் டம்புல்ஸ் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை.
7. Dumbbell Lunge:
இந்த உடற்பயிற்சியை செய்ய டம்பல் தேவைப்படும். இதனை கால்கள் மாற்றி மாற்றி செய்ய வேண்டும்.
எப்படி செய்வது?
இதை செய்ய, ஒரு காலை முன்னால் வைத்து இன்னொரு காலை பின்னால் நீட்டி வைக்க வேண்டும். இரு பக்கங்களிலும் டம்புல்ஸை வைத்துக்கொள்ளவும். ஒரு பக்கம் 10 முறை என மொத்தம் 3 செட்கள் இந்த உடற்பயிற்சியை செய்ய வேண்டும்.
