Akshay Kumar Fitness Tips : நடிகர் அக்ஷய் குமார், பாலிவுட் திரையுலகில் முக்கிய இடத்தை பிடித்த நடிகர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், அக்ஷய் குமார். 90களில் திரையுலகிற்குள் நுழைந்த இவர், பல ஆண்டுகள் உழைத்ததற்கு பின்னர் இப்போது முன்னனி நட்சத்திரமாக ஜொலிக்கிறார். படையப்பா படத்தில் வரும் “வயசானாலும்..உன் ஸ்டைலும் அழகும்..இன்னும் உன்ன விட்டு போகல..” என்கிற டைலாக் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு மட்டும் அல்ல, இவருக்கும் பொருந்தும். இவருக்கு தற்போது வயது, 58 ஆகிறது. இந்த வயதிலும் இவர் கட்டுமஸ்தான் உடல்வாகுடன் வளம் வருகிறார்.
அக்ஷய் குமார் பகிர்ந்த ஃபிட்னஸ் ரகசியம்:
நடிகர், நடிகைகள், சினிமாவில் தோன்றும் யாராக இருந்தாலும் தங்களின் உடலை அழகாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றனர். அதற்காக அவர்கள் இருக்கும் டயட்டும் மிகவும் கடினமானதாக இருக்கலாம். அப்படி, நடிகர் அக்ஷய் குமாரும் தனது ஃபிட்னஸிற்காக பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார். இதைப்பற்றிதான் அவர் சமீபத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
மக்களின் ஆரோகியமான வாழ்க்கைக்கு முக்கிய ஆலோசனைகளை அந்த பேட்டியில் அக்ஷய் குமார் வழங்கியிருக்கிறார். இது குறித்து பேசிய அவர், “நான் எப்போதும் ஒரே விஷயத்தை சொல்கிறேன். சூரியன் மறையும் முன்பே, குறிப்பாக 6.30 மணிக்குள் இரவு உணவை முடித்து விட வேண்டும். இதை விட பெரிய மந்திரம் என்பது வாழ்க்கையில் கிடையாது. டாக்டர்களும் இதையே ஒப்புக்கொள்வார்கள்” என்று கூறினார்.
குறுக்கு வழிகளை பின்பற்றாதீர்கள்!
நம்மில் பலர், சீக்கிரமாக உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்கிற பேராசையில் பல சமயங்களில் அதற்காக பவுடர்களை உபயோகிப்பது, ஸ்டெராய்ட்களை எடுத்துக்கொள்வது என்று இருப்போம். இது குறித்தும் அக்ஷய் குமார் பேசினார். உடற்தகுதிக்காக குறுக்கு வழிகளை தவிர்த்து விட வேண்டும் என்று கூறிய அவர், மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றார். அதே போல, உங்களின் உடலுக்கு எது நல்லது, எது கெட்டது என்பதை புரிந்து கொள்வதும் முக்கியம் என்று கூறினார். உடற்தகுதி என்பது, ஒரு இன்ஸ்டண்ட் காபியாகவோ, அல்லது 2 நிமிட நூடுல்ஸ் போன்றதாகவோ இருக்கக்கூடாது என்று அவர் அறிவுறுத்துகிறார்.
அக்ஷய் குமார் சொல்ல வருவது என்ன?
நடிகர் அக்ஷய் குமார், சுற்றி சுற்றி சொல்ல வருவது எல்லாம் நாம் நமது உடலுக்கும் மனதுக்கும் உண்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். மேலும், நம் உடலுக்கு எது ஒத்துக்கொள்ளுமோ, அதை மட்டும் சாப்பிட வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இவர் சொல்வதை பின்பற்றினால், கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபிட்னஸிற்கு அவர் கேரண்டி.
உடற்பயிற்சி:
அக்ஷய் குமாரும், தன் உடலுக்கு ஏற்ற உடற்பயிற்சிகளை மட்டுமே செய்கிறார். அதனுடன் சேர்த்து நீச்சல் பயிற்சி, மலை ஏற்றம், யோகாசனம் உள்ளிட்டவற்றை செய்கிறார். இவர் மனதை ரிலாக்ஸ் செய்பவை மட்டும் கிடையாது. நல்ல கார்டியோ உடற்பயிற்சியும் கூட. கராத்தே பயிற்சியையும் இவர் இதனுடன் சேர்த்து மேற்கொள்கிறார்.
தினசரி வாழ்க்கைமுறை:
அக்ஷய் குமார், தினசரி வாழ்க்கைமுறையில் பல விஷயங்களை ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக பின்பற்றுகிறார். அதில் ஒன்று, தவறாமல் ரெஸ்ட் எடுப்பது. எவ்வளவு டயட் இருந்தாலும், திங்கட்கிழமையில் அவர் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கொள்வாராம். அதே போல, சூரியன் மறைந்த பின்பு, 6.30 மணிக்குள் அவர் இரவு டின்னரை சாப்பிட்டு விடுவாராம். இதை அவர் கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களாக செய்து வருகிறார். அதே போல, எங்கிருந்தாலும் வீட்டு சாப்பாட்டை தேடும் இவர், தனது உணவு புரதம் நிறைந்ததாக இருக்கும் அளவிற்கு பார்த்துக்கொள்கிறார். தனது வொர்க் அவுட்களை மிகவும் அதிகாலையில் தொடங்கும் இவர், ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்து வருகிறார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : யார் இந்த அக்ஷய் குமார்?
பதில்: அக்ஷய் குமார் பாலிவுட் திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர்.
கேள்வி : அக்ஷய் குமாரின் வயது என்ன?
பதில் : தற்போது அவருக்கு சுமார் 58 வயது ஆகிறது.
கேள்வி : அக்ஷய் குமாரின் முக்கிய ஃபிட்னஸ் ரகசியம் என்ன?
பதில்: அவர் இரவு உணவை சூரியன் மறையும் முன், குறிப்பாக 6:30 மணிக்குள் முடித்து விட வேண்டும் என்று கூறுகிறார்.
கேள்வி : அக்ஷய் குமார் சீக்கிரம் உணவு சாப்பிடுவது ஏன்?
பதில் : இது செரிமானத்தை மேம்படுத்தி, உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் என்று அவர் நம்புகிறார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ