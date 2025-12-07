65 வயதிலும் கச்சிதமான உடல்! டயட் எல்லாம் கிடையாது..பாலையா பகிர்ந்த சீக்ரெட்..

Nandamuri Balakrishna Secret To Stay Healthy : பொதுவாக அனைவருமே தங்களது ஆரோக்கியத்தை நன்றாக பராமரிக்க வேண்டும். குறிப்பாக கேமராவிற்கு முன்னாடியே நிற்கும் நடிகர்களுக்கு ஆரோக்கியமும் அழகும் இன்னும் கூடுதலாகவே தேவைப்படுகிறது. அவர்கள், தங்களை நெடுங்காலத்திற்கு ஃபிட் ஆக பார்த்துக்கொள்ள சில குறிப்பிட்ட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைகளை பின்பற்றுகின்றனர். அப்படித்தான், நடிகர் பாலகிருஷ்ணாவும் பின்பற்றி வருகிறார்.
நடிகர் பாலகிருஷ்ணா:
தெலுங்கு திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா. இவரை, ரசிகர்கள் பாலையா என்று அழைப்பதுண்டு. இவர், சினிமாவில் எப்படி கெத்தான ஹீரோ போல வலம் வருகிறாரோ, அதே போலத்தான் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறார். தன்னை பற்றி யார் என்ன பேசுகிறார்கள் என்றெல்லாம் கண்டுகாெள்ளாத இவர், தனக்கு தோன்றும் விஷயங்களை செய்தும் பேசியும் வருகிறார். இவருக்கு, இப்பாேது 65 வயது ஆகிறது.
சீக்ரெட்:
பாலகிருஷ்ணாவின் ஃபிட்னஸ் சீக்ரெட் குறித்த சீக்ரெட் இணையதளங்களில் வெளியாகி இருக்கிறது. அதில் குறிப்பிட்டு கூறப்படும் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், பாலகிருஷ்ணா அவர் தனக்காக எந்த டயட்டையும் பின்பற்றுவதில்லை என்பதுதான். இதற்கு பதிலாக, தன் வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்களை மட்டும் ஏற்படுத்திக்கொண்டு அதை ஃபாலோ செய்கிறாராம்.
2022ஆம் ஆண்டில் ஒரு வீடியோ க்ளிப் வைரலானது. அதில் பாலகிருஷ்ணா, தனக்கு சமைத்து தருபவரிடம் எதை சமைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருப்பார். அதில், காலிஃப்ளவர் க்ரேவ், கோவக்காய் ஃப்ரை, ஓமம் கலந்த ரசம், ஊத்தப்பம், பாம்பே ரவை உப்புமா மற்றும் தேங்காய் சட்னி ஆகியவற்றை செய்து தர கூறுவார். இதை கேட்கும் போது, இவர் எந்த விதமான டயட்டையும் பின்பற்றுவதில்லை என்பது பலருக்கும் புரிந்தது. இவருக்கு, எப்போதும் அந்த சமயத்திற்கு என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதோ அதை சாப்பிடுவாராம்.
தினசரி பழக்கங்கள்:
உணவு பழக்க வழக்கங்களை தாண்டி, பாலகிருஷ்ணா தனது தினசரி பழக்கங்களை சரியாக பின்பற்றுவாராம். காலை, சூரிய உதயத்திற்கு முன்னரே தன் நாளை தொடங்கும் அவர், ஆன்மீக ரீதியாக சில சடங்குகளை செய்வாராம். எங்கு படப்பிடிப்பிற்கு சென்றாலும், தனக்கென்று தனியாக உணவு கேட்காமல், அங்கு செட்டில் இருப்பவர்கள் என்ன சாப்பிடுகிறார்களோ அதையே தானும் சாப்பிடுவாராம்.
பாலகிருஷ்ணாவை இப்போது வரை ஃபிட்டாக வைத்திருப்பது அவரது ஆக்டிவான வாழ்க்கை முறை என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது, அவர் ஒரே இடத்தில் சோர்ந்து போய் அல்லது சோம்பேறித்தனமாக அமர மாட்டாராம். தன்னை இளமையாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக எனர்ஜியாகவும் இருப்பாராம். பிடித்த விஷயத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பதால், தான் இப்படி இளமை உணர்வோடும் துள்ளளோடும் இருப்பதாக பால கிருஷ்ணா சில நேர்காணல்களில் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
