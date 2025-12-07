English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • 65 வயதிலும் கச்சிதமான உடல்! டயட் எல்லாம் கிடையாது..பாலையா பகிர்ந்த சீக்ரெட்..

65 வயதிலும் கச்சிதமான உடல்! டயட் எல்லாம் கிடையாது..பாலையா பகிர்ந்த சீக்ரெட்..

Nandamuri Balakrishna Secret To Stay Healthy : பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா, 60 வயதை கடந்த போதிலும் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருப்பது குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 7, 2025, 04:29 PM IST
  • 65 வயதிலும் ஃபிட்..சீக்ரெட் என்ன?
  • டயட் எல்லாம் இல்லை..
  • பகிர்ந்த பாலையா!

Trending Photos

பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Bigg Boss Julie
பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
8வது ஊதியக்குழு: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் டாப் 5 எதிர்பார்ப்புகள் இவைதான்... நிறைவேறுமா?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் டாப் 5 எதிர்பார்ப்புகள் இவைதான்... நிறைவேறுமா?
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
camera icon8
IPL 2026
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?
camera icon8
CSK
CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?

Nandamuri Balakrishna Secret To Stay Healthy : பொதுவாக அனைவருமே தங்களது ஆரோக்கியத்தை நன்றாக பராமரிக்க வேண்டும். குறிப்பாக கேமராவிற்கு முன்னாடியே நிற்கும் நடிகர்களுக்கு ஆரோக்கியமும் அழகும் இன்னும் கூடுதலாகவே தேவைப்படுகிறது. அவர்கள், தங்களை நெடுங்காலத்திற்கு ஃபிட் ஆக பார்த்துக்கொள்ள சில குறிப்பிட்ட ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைகளை பின்பற்றுகின்றனர். அப்படித்தான், நடிகர் பாலகிருஷ்ணாவும் பின்பற்றி வருகிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

நடிகர் பாலகிருஷ்ணா:

தெலுங்கு திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா. இவரை, ரசிகர்கள் பாலையா என்று அழைப்பதுண்டு. இவர், சினிமாவில் எப்படி கெத்தான ஹீரோ போல வலம் வருகிறாரோ, அதே போலத்தான் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறார். தன்னை பற்றி யார் என்ன பேசுகிறார்கள் என்றெல்லாம் கண்டுகாெள்ளாத இவர், தனக்கு தோன்றும் விஷயங்களை செய்தும் பேசியும் வருகிறார். இவருக்கு, இப்பாேது 65 வயது ஆகிறது.

சீக்ரெட்:

பாலகிருஷ்ணாவின் ஃபிட்னஸ் சீக்ரெட் குறித்த சீக்ரெட் இணையதளங்களில் வெளியாகி இருக்கிறது. அதில் குறிப்பிட்டு கூறப்படும் ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், பாலகிருஷ்ணா அவர் தனக்காக எந்த டயட்டையும் பின்பற்றுவதில்லை என்பதுதான். இதற்கு பதிலாக, தன் வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்களை மட்டும் ஏற்படுத்திக்கொண்டு அதை ஃபாலோ செய்கிறாராம்.

2022ஆம் ஆண்டில் ஒரு வீடியோ க்ளிப் வைரலானது. அதில் பாலகிருஷ்ணா, தனக்கு சமைத்து தருபவரிடம் எதை சமைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருப்பார். அதில், காலிஃப்ளவர் க்ரேவ், கோவக்காய் ஃப்ரை, ஓமம் கலந்த ரசம், ஊத்தப்பம், பாம்பே ரவை உப்புமா மற்றும் தேங்காய் சட்னி ஆகியவற்றை செய்து தர கூறுவார். இதை கேட்கும் போது, இவர் எந்த விதமான டயட்டையும் பின்பற்றுவதில்லை என்பது பலருக்கும் புரிந்தது. இவருக்கு, எப்போதும் அந்த சமயத்திற்கு என்ன சாப்பிட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதோ அதை சாப்பிடுவாராம்.

தினசரி பழக்கங்கள்:

உணவு பழக்க வழக்கங்களை தாண்டி, பாலகிருஷ்ணா தனது தினசரி பழக்கங்களை சரியாக பின்பற்றுவாராம். காலை, சூரிய உதயத்திற்கு முன்னரே தன் நாளை தொடங்கும் அவர், ஆன்மீக ரீதியாக சில சடங்குகளை செய்வாராம். எங்கு படப்பிடிப்பிற்கு சென்றாலும், தனக்கென்று தனியாக உணவு கேட்காமல், அங்கு செட்டில் இருப்பவர்கள் என்ன சாப்பிடுகிறார்களோ அதையே தானும் சாப்பிடுவாராம். 

பாலகிருஷ்ணாவை இப்போது வரை ஃபிட்டாக வைத்திருப்பது அவரது ஆக்டிவான வாழ்க்கை முறை என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது, அவர் ஒரே இடத்தில் சோர்ந்து போய் அல்லது சோம்பேறித்தனமாக அமர மாட்டாராம். தன்னை இளமையாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக எனர்ஜியாகவும் இருப்பாராம். பிடித்த விஷயத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பதால், தான் இப்படி இளமை உணர்வோடும் துள்ளளோடும் இருப்பதாக பால கிருஷ்ணா சில நேர்காணல்களில் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி நடிகர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணாவின் சமீபத்திய நேர்காணலை வைத்து எழுதப்பட்டதாகும். இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | ஏசியில் குழந்தைகளை உறங்க வைக்கலாமா? விளக்கும் மருத்துவர்!

மேலும் படிக்க | வாரத்தில் 6 நாளும் தோசை! கே.எல்.ராகுலின் பிட்னஸ் ரகசியம் இதுதான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Nandamuri Balakrishnahealth newsBalakrishna TipsActive Life

Trending News