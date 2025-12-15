English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • உடல் எடையை குறைக்க..சிம்பு சொல்லும் டிப்ஸ்! இரவில் ‘இதை’ பண்ணாலே போதும்..

Silambarasan TR Weight Loss Tips : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் சிம்பு, உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு டிப்ஸை சொல்கிறார். அது என்ன தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 15, 2025, 04:58 PM IST
  • உடல் எடையை குறைக்க..
  • சிலம்பரசன் கொடுக்கும் டிப்ஸ்..
  • இரவில் இதை பண்ணுங்க..

Silambarasan TR Weight Loss Tips : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் சிம்பு. சில வருடங்களுக்கு முன்பு, உடல் எடை கூடியிருந்த இவர், பின்பு கொரோனா காலகட்டத்தில் உடல் எடையை குறைத்து ஆளே மாறிவிட்டார். இவர் சமீபத்தில் உடல் எடையை குறைப்பது குறித்து பேசி இருக்கிறார்.

சிம்பு சொன்ன விஷயம்!

நடிகர் சிம்பு தற்போது அரசன் படத்தில் நடித்திருக்கிறார். அது குறித்து அவர் எங்கு சென்றாலும் மீடியாக்களில் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர். கூடவே சேர்த்து “உங்கள் ரசிகர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் பிட்னஸ் டிப்ஸ் என்ன” என்பதும் பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. அதற்கு பதில் சொன்ன சிம்பு, “இரவில் லேசான பசியுடன் உறங்கச் செல்லுங்கள்” என்று கூறியிருக்கிறார். 

அதிகமாக சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் மாற்றங்கள்! 

இயல்பாகவே மருத்துவர்கள் பலர், பசி தீர்ந்த பின்பும் நாம் அதிகமாக சாப்பிடுவது பல்வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் என்று கூறுவர். அதிலும் குறிப்பாக இரவில் குறைவாக சாப்பிட்டாலே நலம் என்று பலர் சொல்வதை நாம் கேட்டிருப்போம். இரவில் அதிகமாக சாப்பிடுவதால் நம் உடலில் வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் மெதுவாவதோடு கொழுப்பு சத்து சரியாக எரிக்கப்படாமல் போகிறது. இவை நமது தூக்கத்தையும் சேர்த்து பாதிக்கிறது. இதனால் ரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பதோடு, உடல் எடையும் கூடுமாம். 

ஹார்மோன் சுரப்பு:

இரவில் நாம் அதிகமான துரித உணவுகளையும், ஹெவியான உணவுகளையோ சாப்பிடுகிறோம் என்றால் உடலில் கிரலின் என்கிற பசிக்கான ஹார்மோன் சிறப்பு அதிகமாகும். இதனால் நமக்கே தெரியாமல் நாம் நிறைய சாப்பிடும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். இப்படி அதிகமாக சாப்பிடுவதால் மேற்கூறிய பாதிப்புகளும் நமக்கு ஏற்படலாம். இதை தடுக்கத்தான், மருத்துவ நிபுணர்கள் லேசான பசியுடன் உறங்க செல்லலாம் என்று கூறுகின்றனர். 

இரவில் சாப்பிட வேண்டியது..

இரவில் எந்தெந்த உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது என்பதற்கு சில வரைமுறை உள்ளது. புரதம், நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை நாம் இரவில் எடுத்துக் கொள்வது நல்லது என்கின்றனர் மருத்துவர்கள். இதன் மூலமாக நமது பசி கட்டுப்படுத்தப்படுவதோடு, அதிகமாக சாப்பிடுவதையும் தடுக்க முடியும். இரவில் கொழுப்புச்சத்து குறைவாக இருக்கும் உணவுகளை உட்கொள்ளும் போது நமக்கு கலோரி உட்கொள்ளலும் குறைந்து உடலுக்கு தேவையான சரியான ஓய்வும் கிடைக்கும்.

இதனால் ஏற்படும் பலன்கள்..!

இரவில் நாம் நார்ச்சத்து மற்றும் புரதம் அதிகமான உணவுகளை சாப்பிடும் போது பசு உணர்வு கட்டுப்படுத்தப்படும். அதையும் தாண்டி கலோரி எரிப்பும் இதனால் எளிதாகுமாம். வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள் சீராக இயங்கி, உடலின் செரிமானமும் மேம்படும். 

இரவு உணவை, 7-8 மணிக்குள் முடித்துக் கொள்வது சிறந்தது என்று மருத்துவர்கள் பலர் கூறுகின்றனர். அதுவும் சாப்பிட்ட உடன் உறங்க செல்லாமல் ஓரிரு மணி நேரம் உடலை ஆக்டிவாக வைத்துக் கொண்டு பிறகு உறங்க செல்லலாம். இதனால் நம் உடலுக்கு சரியான ஓய்வு கிடைத்து எடையும் கட்டுக்குள் இருக்கும். 

மேலும் படிக்க | கஷ்டப்படாமல் உடல் எடையை குறைக்க சிம்பிளான 6 பயிற்சிகள்

மேலும் படிக்க | 8 மாதங்களில் 42 கிலோ எடையை குறைத்த அஜித்! ‘இந்த’ உணவை மட்டும் சாப்பிட்டாராம்..

About the Author
