/120 to 60 கிலோ! சூர்யா சேதுபதி வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Surya Sethupathi Weight Loss : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், விஜய் சேதுபதி. இவருடைய மகன் சூர்யா சேதுபதி, சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஹீரோவாக அறிமுகமானார். சினிமாவிற்கு வருவதற்கு முன்பு தனது உடல் எடையை வெகுவாக குறைத்து விட்டு தான் வந்தார். அவரது வெயிட் லாஸ் சீக்கிரம் கொடுத்து இங்கு பார்ப்போம்.
பொதுவாக ஏற்கனவே டாப் நடிகர்களாக இருக்கும் ஸ்டார்களின் பிள்ளைகள் சினிமாவிற்கு வருவது புதிய விஷயம் அல்ல. விஜய் தொடரில், சூர்யா சேதுபதி வரை பலர் வாரிசு நடிகர்களாகத்தான் இருக்கின்றனர். இவர் சினிமாவிற்கு வருவதாக அறிவிப்பு வெளியான போது பல சர்ச்சைகளை எதிர்கொண்டாலும் அதனை சமாளித்து பல நேர்காணல்களையும் வழங்கினார். இவர் முதல் முதலாக ஹீரோவாக நடித்திருந்த படம் பீனிக்ஸ். இந்த படம் கடந்த ஆண்டு வெளியானது.
பீனிக்ஸ் திரைப்படத்தை பொருத்தவரை, இதில் ஹீரோவாக நடித்த சூர்யா சேதுபதி ஒரு பாக்ஸராக நடித்திருந்தார். பொதுவாக பாக்ஸராக இருப்பவர்களுக்கு உடல் அமைப்பு என்பது, கட்டுமஸ்தாக இருக்க வேண்டும். அப்படித்தான் சூர்யா சேதுபதி தனது உடலை மாற்றிக்கொண்டார்.
சூர்யா சேதுபதி, சினிமாவில் தொலைக்காட்டியது நானும் ரவுடிதான் படத்தில்தான். இந்த படத்தில் அவர் சின்ன பையனாக விஜய் சேதுபதியின் சிறு வயது கதாபாத்திரத்தில் வருவார். அப்போது குழந்தைக்கு ஏற்ற வீட்டிலிருந்தார். டீன் ஏஜ் வந்தபோது இன்னும் வெயிட் போட்டார். இதனை தன் படத்திற்காக குறைக்க நினைத்த அவர் விடாமுயற்சியால் 60 கிலோவிற்கு மேல் குறைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
சூர்யா சேதுபதி 120 கிலோ எடையுடன் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. பீனிக்ஸ் திரைப்படம் வெளியான சமயத்தில் அதனை அப்படியே குறித்து 62 முதல் 68 கிலோ வரை மட்டுமே இருந்தார். இது குறித்து அவரது ட்ரைனர் ஒரு நேர்காணலில் குறிப்பிட்டு இருந்தார். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக அவரது பயணம் தொடங்கியதாகவும் இறுதியில் சூர்யா செய்த விடாமுயற்சியாலும் கடின உழைப்பாலும் அவருக்கு இந்த பலன் கிடைத்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த எடை இழப்பு பயணத்தில் சூர்யா தனது உடலை மாற்றியமைத்தது மட்டுமல்லாமல் அவர் தனது வாழ்க்கையின் ஒரு புதிய அத்தியாயத்திலும் அடியெடுத்து வைத்துள்ளதாக கூறியவர், இது அவருக்கு வெறும் ஆரம்பம் மட்டும் தான் என்று தெரிவித்தார்.
தனது உடல் எடை குறைப்பு குறித்து சூர்யா சேதுபதியே ஒரு சில நேர்காணல்களில் பேசியிருந்தார். அப்போது தான் காலையில் எழுந்தவுடன் ரன்னிங் சென்று விடுவேன் என்றும், இதற்காக டயட் உணவு முறை அதுக்குப்பின் வொர்க் அவுட் என்று இருப்பேன் என்றும் தெரிவித்தார். MMA எனப்படும் கலப்பு தற்காப்பு கலைஞர்களுக்கான பயிற்சியை தொடர்ந்து பின்பற்றி வந்ததாக கூறியவர், இதற்காக தனி மாத்திரை வைத்துக் கொண்டதாகவும் அவர் தனக்கு தூங்கும் நேரம் சாப்பிடும் அளவு போன்றவற்றை பல டிப்ஸ் கொடுத்ததாகவும் கூறினார்.
இவ்வளவு கடந்தும் தன்னுடைய பழைய வாழ்க்கை விரும்புவதாக தெரிவித்த சூர்யா சேதுபதி, அந்த சமயத்தில் தான் சாப்பிடுவது படம் பார்ப்பது வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுவது என்று இருந்ததாகவும் இப்போது நிறைய கட்டுப்பாடுகள் தனது வாழ்க்கையில் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
சூர்யா சேதுபதி தனது டயட்டை பொருத்தவரை காய்கறிகள், சிக்கன், முட்டை போன்றவற்றுக்கு மட்டுமே அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார். எந்த உணவிற்கும் தான் நோ சொல்வதில்லை என்று தெரிவித்திருந்த அவர், எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்பதில் கவனமாக இருப்பேன் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.