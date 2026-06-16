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120 to 60 கிலோ! சூர்யா சேதுபதி வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

Surya Sethupathi Weight Loss : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், விஜய் சேதுபதி. இவருடைய மகன் சூர்யா சேதுபதி, சினிமாவிற்கு வருவதற்கு முன்பு தன் உடல் எடையை பயங்கரமாக குறைத்தார். அது எப்படி என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 16, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:04 PM IST
120 to 60 கிலோ! சூர்யா சேதுபதி வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..
Image Credit: Surya Sethupathi | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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120 to 60 கிலோ! சூர்யா சேதுபதி வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..
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