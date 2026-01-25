English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • விஜய்யின் டயட் சீக்ரெட்: இரவு 7 மணிக்கு மேல்..‘இதை’ கட்டாயம் செய்வாராம்! பிரபலம் சொன்னது..

விஜய்யின் டயட் சீக்ரெட்: இரவு 7 மணிக்கு மேல்..‘இதை’ கட்டாயம் செய்வாராம்! பிரபலம் சொன்னது..

Actor Vijay Diet Secret : பிரபல நடிகர் விஜய், எப்படி இந்த வயதிலும் இவ்வளவு ஃபிட் ஆக இருக்கிறார் என்கிற சந்தேகம் பலருக்கும் இருக்கும். இதையடுத்து, அந்த டயட் குறித்து பிரபலம் ஒருவர் ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:00 PM IST
விஜய்யின் டயட் சீக்ரெட்: இரவு 7 மணிக்கு மேல்..‘இதை’ கட்டாயம் செய்வாராம்! பிரபலம் சொன்னது..

Actor Vijay Diet Secret : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருந்தவர், விஜய். இப்போது தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவராகவும் இருக்கிறார். இந்த நிலையில், அவரது டயட் குறித்து பிரபலம் ஒருவர் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஃபிட் ஆக இருக்கும் விஜய்:

நடிகர் விஜய்க்கு, தற்போது 51 வயதாகிறது. ஆனால் அவரது உடலை பார்க்கும் போது, அவர் 35 வயது இளைஞர் போலவே இருப்பார். குறிப்பாக, அவரது சமீபத்திய படங்களில் துருதுருவென இருக்கும் அவரது இயல்பை அனைவரும் கவனித்திருப்போம். பொதுவாக நடிகர்கள் அனைவருமே தங்கள் உடலை சரியாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பர். அதில் குறிப்பாக விஜய், இன்னுமே கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பார். இதற்காக அவர் செய்யும் விஷயங்கள் குறித்து ஒருவர் கூறியிருக்கிறார்.

ஜாக்குவார் தங்கம்:

துணை நடிகராகவும், சண்டை பயிற்சியாளராகவும் இருப்பவர் ஜாக்குவார் தங்கம். இவர், விஜய்யின் பல படங்களில் சண்டை பயிற்சியாளராக இருந்திருக்கிறார். இவர், ஹெல்த்குரு என்கிற ஒரு சேனலுக்கு பேட்டி கொடுத்துள்ளார். அதில், பேட்டியெடுக்கும் பெண், “விஜய் சாரின் டயட் குறித்து சொல்லுங்கள்” என்று கேட்டார். அதற்கு அவரும் அந்த டயட் என்ன என்பது குறித்து பேசியிருக்கிறார்.

“சாப்பாடு விஷயத்தில் விஜய் ரொம்ப நீட்டா இருப்பாரு” என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும், அந்த காலத்தில் இருந்தே தான் விஜய்யை கவனித்து வருவதாகவும், அவர் அவுட் டோர் ஷூட்டிங் போகும் சமயத்தில் கூட உடற்பயிற்சியை விட மாட்டார் என்றும் பேசியிருக்கிறார்.

7 மணிக்கு மேல் செய்வது!

விஜய், எந்த சமயத்திலும் உடற்பயிற்சியை விடவே மாட்டார் என சொல்லும் ஜாகுவார் தங்கம், ஒரு முறை ஹைதராபாத்தில் நடந்த விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார். ஷூட்டிங் முடிந்து அனைவரும் தாங்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்களுக்கு சென்று ரெஸ்ட் எடுக்கும் சமயத்தில், விஜய் மட்டும் 7 மணிக்கு மேல் உடற்பயிற்சி செய்து  கொண்டிருந்ததாக அவர் கூறியிருந்தார்.

நேரம் தவறாமை..

விஜய், எப்போதும் நேரம் தவறாமல் இருப்பாராம். காலை 5 மணிக்கு ஷூட்டிங் என்றால், 4.30 மணிக்கெல்லாம் ஸ்பாட்டிற்கு வந்து விடுவாராம். எம்.ஜி.ஆருக்கு பிறகு இப்படி சின்சியராக இருக்கும் ஒரு ஆரட்டிஸ்ட் விஜய் என்றும் ஜாக்குவார் தங்கம் கூறுகிறார். இதனால், அவர் நேரம் தவறாமல் சரியான நேரத்திற்கு உணவு எடுத்துக்கொண்டு, சரியான டயட்டில் இருப்பாராம்.
விஜய், தனது சாப்பாட்டை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுவாராம். கையில் கிடைக்கும் உணவையெல்லாம் சாப்பிட வேண்டும் என்று நினைக்காமல், ரொம்பவும் நீட்டாக உணவு எடுத்துக்கொள்பவராகவும், சரியாக மென்று சாப்பிடுவதாகவும் கூறியிருக்கிறார். ஆரோக்கியமான உணவுகளை மட்டும அவர் எடுத்துக்கொள்வதாகவும், தேவையானதை மட்டும் சாப்பிடுவதால், அவர் இப்போதும் ஃபிட் ஆக இருப்பதாகவும் பேசியிருக்கிறார்.

