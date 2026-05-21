/எடை குறைந்து..இடை மெலிந்து..ஆளே மாறிய அபிராமி! சீக்ரெட் டிப்ஸ்..இதுதான்..

Abhirami Fitness Tips : தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக வலம் வருகிறார், அபிராமி. இவர், சமீபத்தில் உடல் எடை குறைந்து வயது இளமையாக காணப்பட்டார். இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா?
Abhirami Fitness Tips : பொதுவாக, நாம் அனைவருக்குமே நம் உடலையும் மனதையும் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும், இரண்டிலும் எந்த பாரும் இருந்து விடக்குடாது என்கிற எண்ணம் இருக்கும். அதிலும் திரையுலகில் இருப்பவர்களுக்கு அது இன்னமும் அதிகமாகவே இருக்கும். இதனாலேயே, நடிகர்-நடிகைகள் பலர் தங்களின் உடல் எடையை எப்பாடு பட்டாவது அப்படியே மெயிண்டெயின் செய்கின்றனர். அப்படித்தான், நடிகை அபிராமியும் உடல் எடை மெலிந்து தன் வயதை விட மிக குறைவான வயது கொண்ட நடிகை போல இருப்பதாக ரசிகர்கள் பேசிக்கொள்கின்றனர்.
அர்ஜுன் நடிப்பில் உருவாகி வெளியாக இருக்கும் ‘ப்ளாஸ்ட்’ திரைப்படத்தில் நடிகை அபிராமி முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். விரைவில் வெளியாக இருக்கும் அந்த படத்தின் விழா சமீபத்தில் நடந்தது. இதில் கலந்து கொண்ட அபிராமியின் தோற்றத்தை பார்த்து பலரும் வாயடைத்து போயினர்.
மிடில் கிளாஸ் மாதவன், சமுத்திரம், விருமாண்டி, மகாராஜா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்த அபிராமி, பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கமலுடன் மீண்டும் தக் லைஃப் திரைப்படத்தில் நடித்தார். இந்த படத்தில் அவருக்கு கொஞ்சம் வயதான தோற்றம் என்பதால் அவருக்கு எப்போதும் ஒரு புடவை சுற்றி, கலாச்சாரமான மனைவியாக காண்பித்திருந்தனர். ஆனால், இப்போதோ அவர் ஆளே மாறியிருக்கிறார். ஃபிட் ஆன தோற்றம் கொண்டிருக்கும் அபிராமி, தனது உடல் எடை குறிப்பிற்கு பின்னால் இருக்கும் சீக்ரெட் என்னவென்றும் சொல்லியிருக்கிறார்.
அபிராமி, கடந்த காலங்களில் கொடுத்திருந்த நேர்காணல்களில் தனது உடல் எடை குறைப்பிற்கு பின்னால் இருந்த ரகசியம் என்ன என்பது குறித்து தெரிவித்திருக்கிறார். அதற்கு தீவிர உடற்பயிற்சியே காரணம் என்று தெரிவித்த அவர், அதை தினசரி செய்வதாக கூறியுள்ளார்.
ஒரு சமீபத்திய பேட்டியில், அபிராம் தனது உடலை பற்றி பேசியிருந்தார். அதாவது, நாம் இளம் வயதிலேயே நமது உடலை நன்றாக கவனித்துக்கொண்டால், வயதான பின்பு நம் உடலே நம்மை கவனித்துக்கொள்ளும் என்பது இவருடைய கோட்பாடு. பணம், பொருள், அந்தஸ்து என யார் எதை வைத்துக்கொண்டாலும், அவர்களின் ஆரோக்கியம் இல்லை என்றால், எதுவுமே இல்லை என்று அர்த்தமாம். இதுதான் வாழ்வின் நிதர்சனம் என கூறும் அவர், இதை புரிந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே நம்மால் ஆரோக்கியமாகவும் மன நிறைவாகவும் நீண்ட காலம் வாழ முடியும் என கூறுகிறார்.
அபிராமிக்கு, அன்றாடம் உடற்பயிற்சி செய்யும் பழக்கம் இருக்கிறதாம். இதற்காக அவர் ட்ரெட்மில்லில் நடப்பது, சைக்ளிங் செய்வது, ஓட்டப்பயிற்சி, நீச்சல் போன்ற நல்ல கார்டியோ உடற்பயிற்சிகளை செய்வாராம். இதையும் தாண்டி, தொடர்ந்து ஜிம்மில் வலிமைக்கான உடற்பயிற்சி (ஸ்ட்ரெந்த் ட்ரெயின்ங்) செய்யும் இவர், யோகாவும் செய்கிறார். இவரது தாய், தந்தை அனைவருமே யோகா ஆசிரியர்கள்தானாம். அவர்களிடம் இருந்துதான் அபிராமி யோகா மற்றும் ஃபிட்னஸின் அவசியத்தை கற்றுக்கொண்டதாக தெரிகிறது.
|ட்ரெட்மில்
|சைக்ளிங்
|ரன்னிங்
|நீச்சல்
|ஸ்ட்ரெந்த் ட்ரெயினிங்
|இதர கார்டியோ பயிற்சிகள்
நடிகை அபிராமி, ஜிம் செல்ல நினைப்பவர்களுக்கும் ஒரு டிப்ஸை கொடுக்கிறார். தன்னிடம் பலர் வந்து, ஜிம்மிற்கு செல்ல நினைப்பதாகவும் ஆனால் போக முடியவில்லை என கூறுவதாகவும் சொல்லும் அபிராமி, எந்தவொரு பழக்கமும் 21 வரைதான் சிரமமாக இருக்கும் என்றும், இதனை மன உறுதியோடு கடந்து விட்டால், பின் எல்லாமே ஈசியாக முடியும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். இதே முறையைதான் உடற்பயிற்சிக்கும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் அபிராமி, தொடக்கத்தில் இது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தாலும், நிச்சயமாக பழகிவிடும் என்கிறார். இதன் பலன்களை பார்க்க தொடங்கிவிட்டால் நாமே மோட்டிவேஷன் வந்து ஜிம்மிற்கு போய் விடுவோமாம்.
நடிகை அபிராமி, ஷூட்டிங் இருக்கும் நாட்களில் கூட, உடற்பயிற்சி செய்ய தவறுவதில்லையாம். தன் கையோடு எங்கு சென்றாலும் ரெஸிஸ்டெண்ட்ஸ் பேண்ட் எடுத்து செல்லும் இவர், ஷூட்டிங் இருக்கும் போது அங்கு வைத்தே உடற்பயிற்சி செய்து கொள்வாராம். குறைந்த பட்சம் நன்கு நடைப்பயிற்சியாவது செய்து விடுவாராம்.
பெண்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கும் அபிராமி, மகளிர் பலர் குடும்பத்தினரின் நலனில் அதிக அக்கற செலுத்தவே கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்றும், இது தவறு என்றும் சொல்கிறார். மேலும், பெண்கள் அவர்கள் நலனிலும் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என கூறும் அவர், இவர்களை குடும்பத்தினரும் ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்கிறார். பெண்கள், 40 வயதை தாண்டும் போது அவர்களுக்கு கால்சியம் இழப்பு ஏற்படும் என்றும், அப்போது தசை வலிமையின் தேவை அதிகரிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கிறார். அதே சமயத்தில், பெண்கள் மெனோபாஸ் எனப்படும் உதிரப்போக்கு நிறுத்தத்தையும் எதிர்கொள்கின்றனர். இதனால் ஹார்மோன் மாற்றங்களும் ஏற்படலாம். எனவே, 35 வயதை கடக்கும் முன்னரே பெண்கள் தங்களின் உணவுகளிலும், உடல் நிலையிலும் கவனம் செலுத்துவது நல்லது என்கிறார் அபிராமி.
