டயட்டே இல்லாமல் Fit-ஆக இருக்கும் ஹன்சிகா! ‘இந்த’ ஒரே ஒரு உடற்பயிற்சிதான் காரணம்..

Hansika Motwani Weight Loss Tips : தென்னிந்திய திரை உலகில் முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் ஹன்சிகா மோத்வானி. சினிமாவிற்கு வந்த போது ஓரளவிற்கு உடல் எடை கூடி, கொழுக் மொழுக் நாயகியாக வலம் வந்தவர் ஹன்சிகா மோத்வானி. வழக்கமாகவே பல்வேறு கதாநாயகிகள், திரையுலகத்திற்கு வந்த போது இருக்கும் உடல் எடையை விட போக போக மெலிந்து விடுவர். அப்படி மெலிந்தவர்கள் ஒருவர்தான் ஹன்சிகா.
உடல் எடை குறைந்த ஹன்சிகா:
சிறுவயது பிறந்து சினிமாவில் திரைக்கு முன் நடிப்பு வளர்ந்தவர் ஹன்சிகா. ஷக்கலக்க மேஜிக் பென்சில் எனும் தொடரில் ஹன்சிகா குழந்தை கதாபாத்திரமாக நடித்திருக்கிறார். வளர்ந்த பின்பு இவருக்கு இந்தி திரையுலகம் நாயகி வாய்ப்பை தரும் முன்பு தமிழ் திரையுலகம் முந்தி கொண்டது. டீன் ஏஜ் வயதிலேயே மாப்பிள்ளை மற்றும் எங்கேயும் காதல் உள்ளிட்ட படங்களில் நாயகியாக நடித்தார். தொடர்ந்து வேலாயுதம், ஓகே ஓகே உள்ளிட்ட காதல் படங்களில் ஹீரோயினாக வளர்ந்து வந்த இவர் சில வருடங்களுக்கு முன்பு பயங்கரமாக வெயிட் லாஸ் செய்தார். தனது திருமணத்திற்கு முன்பு அவர் இந்த வெயிட் லாஸை செய்தார்.
ரகசியம்..
பொதுவாக யாராவது உடல் எடை குறைகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் என்ன டயட்டை பின்பற்றினார்கள், எப்படிப்பட்ட ஒர்க்கவுட்டை செய்தார்கள் என்பது குறித்து பலருக்கும் கேள்விகள் இருக்கும். அப்படி ஹன்சிகாவை சுத்திலும் பல்வேறு கேள்விகள் வலம் வந்தன. இதையடுத்து அவர் தனது வெயிட் லாஸ் ரகசியின் குறித்து தெரிவித்திருக்கிறார்.
பாலிவுட்டின் பிரபல நடிகையாகவும் தொகுப்பாளராகவும் இருப்பவர் Farah Khan. இவரது நிகழ்ச்சியில் சமீபத்தில் ஹன்சிகா கலந்து கொண்டனர். அப்போது ஹன்சிகாவிடம், உடல் எடையை குறைப்பது பற்றிய அந்த டயட் குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு ஹன்சிகா அளித்த பதில் பலரையும் சர்ப்ரைஸ் செய்துள்ளது.
Pilates:
ஹன்சிகா தான் உடல் எடையை குறைக்க காரணம் Pilates பயிற்சி என்று கூறியிருக்கிறார். “நான் Pilates Girl” என்று பெருமிதத்தோடு பேசிய ஹன்சிகா, அதை அடிக்கடி செய்து வருவது தான் அவர் உடல் எடையை டயட்டில்லாமல் ஃபிட்டாக வைத்திருக்க காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
Pilates என்றால் என்ன?
Pilates என்பது உடல் வலிமையை மற்றும் உடல் சீரமைப்பை மேம்படுத்த உதவும் உடற்பயிற்சியாகும். இதனால் உடல் Flexible ஆக இருப்பதோடு, வயிறு, இடுப்பு பகுதி, முதுகு தசை உள்ளிட்டவற்றை வலுப்படுத்துவதிலும் கவனம் செலுத்துகிறது. எந்த உடற்பயிற்சியானது மூட்டுகளுக்கு அதிக அழுத்தம் கொடுக்காமல் உடலின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பயிற்சியாகும்.
ஹன்சிகா இதை தேர்ந்தெடுக்க காரணம்..
ஹன்சிகா, Pilates உடற்பயிற்சியை தேர்ந்தெடுக்க என்ன காரணம் என்பதையும் தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது, அவருக்கு எப்போதும் செய்யும் உடற்பயிற்சிகளான எடைப்பயிற்சிகள் போர் அடிப்பதாகவும் இதனால் முழு உடலையும் இயக்கும் உடற்பயிற்சிகள்தான் தனக்கு பிடித்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.
ஹன்சிகா, தனது பழைய நேர்காணல்களில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீச்சல் பயிற்சி செய்வேன் என்றும், நடனம் போன்ற பயிற்சிகளை செய்வதாகவும் பேசியிருந்தார். மனதை அமைதிப்படுத்தும் யோகாசனம் தனக்கு பிடிக்கும் என்றும், அவர் அந்த பழைய பேட்டியில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
