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புற்றுநோயாளியாக இருந்த மனிஷா கொய்ராலா! 55 வயதிலும் செம Fit..எப்படி?

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருந்தவர், மனிஷா கொய்ராலா. இவர், சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புற்றுநோய் இருப்பதாக கண்டறியப்பட்டது. அவற்றையெல்லாம் கலைந்து, அவர் தற்போது புது ஆளாக அவதாரம் எடுத்து நிற்கிறார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:40 PM IST
புற்றுநோயாளியாக இருந்த மனிஷா கொய்ராலா! 55 வயதிலும் செம Fit..எப்படி?
Image Credit: Manisha Koirala | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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