5 மாதங்களில் 20 கிலோ குறைந்த மைனா நந்தினி! காலையில் எழுந்து ‘இதை’ குடிங்க போதும்..

Myna Nandhini Weight Loss : தமிழ் திரையுலகில் துணை நடிகையாகவும் சின்னத்திரையில் பிரபல நடிகையாகவும் இருப்பவர் மைனா நந்தினி. இவர் சில வருடங்களுக்கு முன்பு தனது உடல் எடையை குறைத்தார். அதை எப்படி செய்தார் என்பது குறித்து சில டிப்ஸ் கொடுத்திருக்கிறார்.
மைனா நந்தினி:
சரவணன் மீனாட்சி தொடர் மூலம் பிரபலமானவர் நந்தினி. இவரது கதாபாத்திரமான மைனா இவருக்கு அடையாளமாக இருந்ததால் தனது பெயரை மைனா நந்தினி என்று மாற்றிக் கொண்டார். சீரியலில் மட்டுமல்லாமல் திரைப்படங்களான கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா, நம்ம வீட்டு பிள்ளை, விக்ரம், உள்ளிட்ட பல படங்களில் அவர் துணை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்.
சினிமா ஒரு பக்கம் சின்னத்திரை ஒரு பக்கம் என்று இருந்த மைனா நந்தினிக்கு பிக் பாஸ் பெரிய கதவை திறந்து கொடுத்தது. இதை எடுத்து சொந்தமாக சில தொழில்களையும் இவர் செய்து வருகிறார். நந்தினி மட்டுமல்லாமல் அவரது கணவர் யோகேஷ் சீரியல் நடிகர் தான். இவர்களுக்கு ஆறு வயதில் ஒரு மகன் இருக்கிறான்.
உடல் எடை குறைப்பு..
நடிகை நந்தினியும் நடிகர் லோகேஷும் ஐந்து மாதங்களில் 12 மற்றும் 20 கிலோ வரை குறைத்து இருக்கின்றனர். இவர்கள் தாங்கள் எடை குறைத்தது எப்படி என்று இன்ஸ்ட்டாவில் பதிவிட்டுள்ளனர். முழுக்க முழுக்க உடற்பயிற்சி மூலமாகத்தான் இந்த எடை குறைப்பை சாத்தியப்படுத்த முடிந்ததாக குறிப்பிட்டு இருக்கின்றனர்.
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு நந்தினி இந்த எடை குறைப்பை நடத்தி இருந்தார். இது தொடர்பாக வீடியோ வெளியிட்டு இருந்த அவர் தான் இன்டர்மீடென்ட் ஃபாஸ்டிங் மூலமாக இதை செய்ததாக தெரிவித்திருந்தார். 14:10 என்கிற டயட் முறையை தான் பாலோ செய்ததாகவும் இரவு எப்போது சாப்பிடுகிறாரோ அதிலிருந்து 14 மணி நேரம் வரை சாப்பிடாமல் இருந்ததாகவும் தெரிவித்தார். காலை உணவுகளை கூட தவிர்த்ததாக கூறிய அவர், காலையில் எழுந்ததும் முதல் உணவாக வெந்நீரில் ஆப்பிள் சைடர் வினிகர் குடித்து வந்ததாக தெரிவித்திருந்தார். இத்துடன் வைட்டமின் சி கொடுக்கும் ஆரஞ்சு மற்றும் ஆப்பிள் என ஏதேனும் ஒரு பழத்தை எடுத்துக் கொள்ளும் பழக்கமும் அவருக்கு இருந்துள்ளது. மதிய சாப்பாட்டிற்கு அரிசியை குறைந்த அளவிலும் காய்கறியை அதிகமாகவும் எடுத்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார். இரவில் வெஜிடபிள் சூப் போல மிகவும் லைட்டான உணவு எடுத்துக் கொண்டதாகவும் டின்னரை, 7-8 மணிக்குள் முடித்துக் கொண்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
உடற்பயிற்சியிலும் கவனம்..
மைனா நந்தினியும், அவரது கணவரும் இப்படி உடல் எடையை குறைத்ததற்கு காரணமாக டயட் மட்டுமல்ல, உடற்பயிற்சிகளும் காரணமாக இருந்திருக்கின்றன. அத்துடன் சேர்த்து, தினமும் 2 மணி நேரம் பேட்மிண்டன் விளையாடியும் அவர்கள் உடலை ஆக்டிவாக வைத்திருந்திருக்கின்றனர். இப்போதும் கணவனும் மனைவியாக சேர்ந்து கொண்டு உடற்பயிற்சி மற்றும் டயட் இருந்து வருகின்றனர். இதனால், 5 மாதங்களில் 13 கிலோ வரை நந்தினியால் குறைக்க முடிந்திருக்கிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
