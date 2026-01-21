தேனில் விஷம் இருக்கு! குழந்தையின் உயிருக்கே ஆபத்து.. ஏன் தெரியுமா? மருத்துவர் விளக்கம்

Can Honey Given To Babies: நாட்டு மருந்தில் தேன் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. தேன் சிறந்த ஆண்டிபயாடிக் மருந்தாகும். தேனில் வைட்டமின் சி, கால்சியம், இரும்புச்சத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. 100 கிராம் தேனில் 0.3 கிராம் ப்ரோட்டீனும், 12.12 கிராம் கலோரியும் நிறைந்துள்ளது. தேன் சாப்பிடுவதல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும்.
குழந்தைகள் தேன் சாப்பிடலாமா?
பாக்டீரியாக்களை எதிர்த்து போராட தேன் உதவுகிறது. தேனில் அதிகப்படியாக ஆண்டிஆக்ஸிடண்ட் இருப்பதால், மருந்து பொருட்களில் தேன் சேர்க்கப்படுகிறது. இவ்வளவு நன்மைகளை தரக்கூடிய தேனை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழும். எனவே, இதுகுறித்து மருத்துவர் அருண்குமார் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
அதாவது, சிவகங்கயில் ஒன்றரை வயது குழந்தைக்கு தேன் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால், தேனால் குழந்தையின் உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து, சிவகங்கை அரசு மருத்துவர்கள் குழந்தைக்கு தேவையான சிகிச்சைகளை கொடுத்து, குழந்தையின் உயிரை காப்பாற்றியுள்ளனர். எனவே, தேன் ஏன் குழந்தைக்கு கொடுக்கக் கூடாது என்பது குறித்து மருத்துவர் அருண்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மருத்துவர் விளக்கம்
தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், "நம் ஊரில் பிறந்த குழந்தைக்கு தேனை அனைவரும் கொடுப்பார்கள். குழந்தைகளுக்கு தேன் கொடுப்பது என்பது மோசமான பழக்கம். ஒரு வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகளுக்கு தேன் கொடுக்கவே கூடாது. தேனில் clostridium, botulinum என்ற பாக்டீரியா கிரீமிகளும் ஸ்போர்ஸ் இருக்கிறது.
தேனை பெரியவர்கள் சாப்பிடும்போது, செரிமானமாகி motion-ஆ செல்லும். நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். ஆனால், ஒரு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தேன் கொடுக்கும்போது, ஒருவேளை அதில் இந்த clostridium, botulinum இருந்தால் இது குழந்தைகளின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியால் பாதுகாக்க முடியாது. அதனால், இந்த இரண்டு பாக்டீரியாக்கள் ஸ்போர்ஸ் உடலில் வளர்ந்து நச்சுத் தன்மையை ஏற்படுத்தும். அது neurotoxin என அழைக்கப்படுகிறது.
தசைகளை செயலிழக்க செய்யக் கூடிய ஒரு விஷத்தன்மை கொண்டது தான் இந்த neurotoxin. இது ஒருவரை கொல்லக் கூடிய அளவுக்கு இருக்கும். அது குழந்தைகளின் உடலில் வளர்ந்தால், குழந்தையால் கை,கால்கள் அசைக்க முடியாது, குழந்தையின் அழுகை குறையும், வயிற்றுப்போக்கு, தொண்டை வறட்சி அடையும், சேர்வு, மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டு குழந்தை உயிரிழக்க கூட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஒரு வயதுக்கு கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு தேன் கொடுக்க கூடாது. எனவே, குழந்தைகள் வளர்ந்த பிறகு கூட, தேன் கொடுப்பது சிறந்தது" என்று கூறினார். எனவே, மருத்துவர்களின் ஆலோசனையை பெற்று தேன் சாப்பிடுவது சிறந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
