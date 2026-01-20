English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முதல் நீரிழிவு வரை: கிராம்பு நீரின் அற்புத நன்மைகள்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முதல் நீரிழிவு வரை: கிராம்பு நீரின் அற்புத நன்மைகள்

Clove Water benefits: கிராம்பு நீர் தயாரிக்கும் முறை மற்றும் அதை குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 20, 2026, 04:55 PM IST
  • வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
  • நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தும்.
  • ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு உதவும்.

Trending Photos

ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Aadhaar
ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அதிக விக்கெட் எடுத்த டாப் 5 பௌலர்கள்... CSK வீரரும் இருக்காரே!
camera icon8
IPL 2026
விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அதிக விக்கெட் எடுத்த டாப் 5 பௌலர்கள்... CSK வீரரும் இருக்காரே!
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய டாப் 10 நாடுகள்.. லிஸ்ட் இதோ
camera icon7
Visa Free countries
இந்தியர்கள் விசா இல்லாமல் பயணிக்க கூடிய டாப் 10 நாடுகள்.. லிஸ்ட் இதோ
ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ்.. இந்த 3 தேதிகள்தான் டார்கெட்? தேர்தல் வேற வருதே!
camera icon6
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ்.. இந்த 3 தேதிகள்தான் டார்கெட்? தேர்தல் வேற வருதே!
நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முதல் நீரிழிவு வரை: கிராம்பு நீரின் அற்புத நன்மைகள்

Clove Water benefits: கிராம்பு மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. அவற்றின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி நாம் அதிகம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். கிராம்பை போலவே கிராம்பு தண்ணீரும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பது பலருக்குத் தெரிவதில்லை. கிராம்பு தண்ணீர் குடிப்பது ஒரு பழைய மற்றும் எளிதான வீட்டு வைத்தியம். இந்த நீரை தயாரிப்பதும் மிக எளிது.

Add Zee News as a Preferred Source

கிராம்பு நீர் பல வழிகளில் ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இதில் உள்ள யூஜெனால் போன்ற கூறுகள் செரிமானத்தை மேம்படுத்துகின்றன, தூக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றன, உடலை வலுப்படுத்துகின்றன. கிராம்பு நீர் தயாரிக்கும் முறை மற்றும் அதை குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும்

இன்றைய நாட்களில் நம்மில் பலர் உயர் இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பதால் அவதியில் உள்ளோம். இந்த பிரச்சனைக்கு கிராம்பு நீர் ஒரு சஞ்சீவியாக இருக்கும். கிராம்பு இன்சுலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துவதோடு இரத்த சர்க்கரை அளவையும் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது. 

வயிற்று நொதிகளை செயல்படுத்துகிறது

தூங்கும் முன் கிராம்பு நீரைக் குடிப்பது வயிற்று நொதிகளை செயல்படுத்துகிறது. இது இரவு முழுவதும் வாயு, வீக்கம் மற்றும் அஜீரணத்தைக் குறைக்கும் செயல்பாட்டை மேற்கொள்கிறது. லேசான வயிறு சிறந்த தூக்கத்திற்கு உதவுகிறது.

ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு உதவும்

தூங்குவதில் சிக்கல் இருப்பவர்கள், தூங்கும் முன் கிராம்பு நீரைக் குடிக்கத் தொடங்கலாம். கிராம்பு அமைதிபடுத்தும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை மனதையும் உடலையும் தளர்த்தும், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் தூக்கமின்மையை நீக்கும். இது ஒரு நிம்மதியான இரவு தூக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தும்

அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படும் நபர்கள், தங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்த வேண்டும். இவர்களுக்கு கிராம்பு நீர் நன்மை பயக்கும். கிராம்பில் ஏராளமான ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகளும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளும் உள்ளன. இதை தினமும் குடிப்பது உங்கள் உடல் தொற்றுகள் மற்றும் பருவகால நோய்களை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது.

வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

வாயில் ஏதேனும் பிரச்சினைகள் இருந்தால், கிராம்பு நீரைக் குடிக்கத் தொடங்குங்கள். கிராம்பு பாக்டீரியாவைக் கொல்வதில் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. இரவில் இதை குடிப்பது வாய் துர்நாற்றத்தைக் குறைத்து, சிறிய பல் மற்றும் ஈறு பிரச்சினைகளைத் தடுக்க உதவும்.

வீக்கம் மற்றும் வலியிலிருந்து நிவாரணம்

கிராம்பில் உள்ள யூஜெனால் கலவை வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது. இது உடலில் லேசான மூட்டு வலி அல்லது வீக்கத்தைக் குறைக்கும்.

கிராம்பு நீரை எப்படி தயார் செய்வது?

- முதலில், ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை கொதிக்க வைக்கவும்.
- கிராம்புகளைச் சேர்த்து 5-7 நிமிடங்கள் குறைந்த தீயில் கொதிக்க வைக்கவும்.
- அடுப்பை அணைத்து சிறிது ஆற விடவும், பின்னர் வடிகட்டவும்.
- தூங்கும் முன் இதை வெதுவெதுப்பான சூட்டில் குடிக்கவும்.
- இதன் சுவையை அதிகரிக்க, இதில் சிறிது எலுமிச்சை சாறு அல்லது தேன் சேர்க்கலாம்.

குறிப்பு:

- கிராம்பு நீரில் அதிக சர்க்கரை அல்லது இனிப்புகளைச் சேர்க்க வேண்டாம்.
- உங்களுக்கு இரத்த உறைவு பிரச்சினைகள், குறைந்த இரத்த சர்க்கரை அளவு இருந்தால் அல்லது இரத்த மெலிக்கும் மருந்துகளை எடுத்துக் கொண்டால், மருத்துவரின் ஆலோசனை பெற்றே இதை குடிக்கவும்.
- கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அல்லது தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்கள் இதை உட்கொள்வதற்கு முன் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
- ஏதேனும் ஒவ்வாமை அல்லது வயிற்று வலி ஏற்பட்டால் இதை குடிப்பதை நிறுத்துங்கள்.

மேலும் படிக்க | 'வெங்காரம்' உயிருக்கு ஆபத்தா.. உடல் எடை குறைக்க உதவுமா? விளக்கிய மருத்துவர்!

மேலும் படிக்க | ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Clove WaterClovehealthHealth TipsHome Remedies

Trending News