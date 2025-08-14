English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உச்சி முதல் பாதம் வரை: நெல்லிக்காயின் அற்புத நன்மைகள்

Benefits of Amla: நெல்லிக்காய் இயற்கையான வழியில் உடல் வலிமை பெற ஒரு சிறந்த வழியாக கருதப்படுகின்றது. இது மூளை மற்றும் கண்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 14, 2025, 06:34 PM IST
  • இதய ஆரோக்கியத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது.
  • செரிமானத்தை நன்றாக வைத்திருக்கும்.
  • சளி, இருமல் மற்றும் சருமத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.

உச்சி முதல் பாதம் வரை: நெல்லிக்காயின் அற்புத நன்மைகள்

Benefits of Amla: வைட்டமின் சி, ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள், நார்ச்சத்து, தாதுக்கள் மற்றும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த நெல்லிக்காய், ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் ஒரு உணவு வகையாக பார்க்கப்படுகின்றது. நெல்லிக்காய் கூர்மையான மனம் மற்றும் வலுவான உடலின் ரகசியம் என ஆயுஷ் அமைச்சகமே பரிந்துரைத்துள்ளது. இது இயற்கையான வழியில் உடலுக்கு தேவையான வலிமையை அளிக்கும் ஒரு நல்ல உணவாகும். இது மூளை மற்றும் கண்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

1. வேதிப்பொருட்களின் ராஜா

ஆயுஷ் அமைச்சகம் நெல்லிக்காயை உட்கொள்ள பரிந்துரைக்கிறது. நெல்லிக்காய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதாகவும், அனைத்து பருவங்களிலும் இது ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்ற ஒரு உணவாக இருக்கும் என்றும் அமைச்சகம் கூறுகிறது. இது 'வேதிப்பொருட்களின் அரசன்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கூர்மையான மனம் மற்றும் வலிமையான உடலின் ரகசியம் அதில் மறைந்துள்ளதாக சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

2. மூளை மற்றும் கண்களுக்கு நன்மை பயக்கும்

நெல்லிக்காய் இயற்கையான வழியில் உடல் வலிமை பெற ஒரு சிறந்த வழியாக கருதப்படுகின்றது. இது மூளை மற்றும் கண்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. நெல்லிக்காய் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கிறது. தினமும் நெல்லிக்காயை உட்கொள்வதன் மூலம், நீங்கள் வலுவான உடலையும், சிறந்த ஆரோக்கியத்தையும், கூர்மையான மூளையையும் பெறலாம்.

3. சளி, இருமல் மற்றும் சருமத்திற்கு நன்மை பயக்கும்

நெல்லிக்காயில் அதிக அளவில் வைட்டமின் சி உள்ளது. ஒரு நெல்லிக்காய் பழத்தில் 600-700 மி.கி வைட்டமின் சி காணப்படுகிறது. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துகிறது. சளி மற்றும் இருமலுக்கு எதிராக உடலை பாதுகாக்கிறது, சருமத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது. இது மட்டுமல்லாமல், இதில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன.

4. இதய ஆரோக்கியத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது

நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, நெல்லிக்காய் இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் நன்மை பயக்கும். இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் கொழுப்பைக் குறைக்கவும் செயல்படுகிறது, இதய நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், நீங்கள் இதய நோய்களிலும் இதை உட்கொள்ளலாம்.

5. செரிமானத்தை நன்றாக வைத்திருக்கும்

நெல்லிக்காய் செரிமான அமைப்புக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக கருதப்படுகின்றது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து, மலச்சிக்கல், அமிலத்தன்மை மற்றும் வயிற்று கோளாறுகளை போக்குவதில் குறிப்பாக நன்மை பயக்கும். இது மட்டுமல்லாமல், இது குடலை சுத்தம் செய்து வயிற்று பாக்டீரியாக்களின் சமநிலையை பராமரிக்கிறது.

6. கூந்தல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

குறிப்பாக கருப்பான மற்றும் அடர்த்தியான, நீண்ட கூந்தலை விரும்பும் நபர்கள், தினமும் ஒரு நெல்லிக்காயை உட்கொள்ளலாம். இது கூந்தலின் வேர்களை வலுப்படுத்துகிறது, முடி உதிர்தலைக் குறைக்கிறது மற்றும் பொடுகுத் தொல்லையிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது. நெல்லிக்காய் எண்ணெய் மற்றும் அதன் நுகர்வு முடியை பளபளப்பாக்குகிறது.

7. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நன்மை பயக்கும்

நெல்லிக்காய் நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் நன்மை பயக்கும், ஏனெனில் இது இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துகிறது. மேலும் இது இன்சுலின் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிறது. இது மட்டுமல்லாமல், நெல்லிக்காய் எடை இழப்புக்கும் உதவுகிறது. இது வளர்சிதை மாற்றத்தை துரிதப்படுத்தி, உடலில் இருந்து நச்சுகளை நீக்கி, பசியையும் கட்டுப்படுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க | கணயத்தில் இன்சுலினை தூண்டி... சர்க்கரை நோய்க்கு அருமருந்தாகும் சில மசாலாக்கள்

மேலும் படிக்க | தினம் 30 நிமிட ஜாகிங் போதும்... உடலில் தோன்றும் வியக்கத்தக்க மாற்றங்கள்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

நாட்டின் மீது பற்று, தமிழின் மீது தாகம், இலக்கியத்தில் ஆர்வம், எழுதுவதில் நாட்டம், புத்தகங்கள் மீது பித்து, புதுமையில் விருப்பம், பழமையுடன் நெருக்கம், இசையின் மீது ஈர்ப்பு, பலவித ரசனைகளின் ரசிகை!!

...Read More

amla health Health Tips Home Remedies

