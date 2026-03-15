44 வயதில் உடல் எடையை குறைத்த அனுஷ்கா.. எப்படி தெரியுமா? சீக்ரெட் டிப்ஸ் இதோ

Anushka Shetty Weight Loss Tips: உடல் எடையை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க பலரும் பல முயற்சிகளை செய்து வருகின்றனர். இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள், பெரியவர்கள் என பலரும் உடல் பருமனால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால், உடல் எடையை குறைக்க பல முயற்சிகளை செய்து வருகின்றனர். ஜிம்முக்கு செல்வது, டயட், யோகா போன்றவற்றை பின்பற்றி வருகின்றனர். ஆனால், உடல் எடையை குறைப்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. இதற்கு விடாமுயற்சி மிகவும் அவசியம். இந்த நிலையில், நடிகை அனுஷ்காவின் ஷெட்டியின் டயட் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
நடிகை அனுஷ்காவின் பிட்னஸ் சீக்ரெட்
44 வயதாகும் அனுஷ்காவின் நீண்ட கால இடைவெளிக்கு பிறகு படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்து வருகிறார். 2015ஆம் ஆண்டு வெளியான இஞ்சி இடுப்பழகி படத்திற்காக அவர் உடல் எடையை அதிகரித்தது அனைவருக்கு தெரியும். அந்த படத்திற்கு பிறகு உடல் எடைய குறைக்க அனுஷ்கா பல ஆண்டுகளாக சிகிச்சை மற்றும் பயிற்சியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது அனுஷ்கா பிட்டாக மாறி இருக்கிறார். இந்த நிலையில், அனுஷ்காவின் பிட்னஸ் சீக்ரெட் குறித்து பார்ப்போம்.
அனுஷ்கா ஷெட்டி உடல் எடை குறைப்புக்கு டயர், உடற்பயிற்சிகளை தாண்டி, தினமும் யோகா செய்து வருகிறாராம். யோகா செய்வதால் உடல் எடையை நம்மால் நிர்வகிக்க முடியும் என்றும் தனக்கு புத்துணர்ச்சியாக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். அனுஷ்கா தினமும் யோகா செய்வதன் மூலம் உடல் எடையை நிர்வகித்து வருகிறார்.
அனுஷ்கா ஏழு யோகசனங்களை செய்து வருகிறார். அதாவது, சூரிய நமஸ்காரம், பிளாங்க் போஸ், வீரபத்ராசனம், புஜங்காசனம், அதே முக ஸ்வனாசனம், நவாசனா, ஹலசனம் ஆகியவற்றை அனுஷ்கா உடல் எடை குறைப்புக்காக செய்து வருகிறார்.
அனுஷ்கா செய்யும் 7 யோகசன வகைகள்
சூரிய நமஸ்காரம் - தினமும் சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது தசைகளை வலுப்படுத்தும். இதய ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லது. முதலில் தரையில் அமர்ந்து, இரண்டு கால்களை மடக்கி, ஆழமாக சுவாசத்தை இழுத்து, வெளியேற்ற வேண்டும். இப்படி செய்வதன் மூலம் உங்கள் வளர்சிதை மாற்ற விகிதம் அதிகரிக்கும்.
சதுரங்க தண்டசனா - நீண்ட நேரம் பிளாக் போஸில் இருப்பது தான் இந்த யோகசனம். இது தசைகள், கால்களை, கைகளை வலுப்படுத்த உதவும்.
வீரபத்ராசனம் - வீரபத்ராசனம் என்பது முதலில் நேராக நின்றுக் கொண்டு, ஒரு காலை முன்னால் வைத்து, மற்றொரு காலை பின்னால் நீட்டவும். முன் காலை மடக்கி, பின்னால், உள்ள காலை நேராக வைத்திருக்கவும். இரண்டு கைகளையும் மேலே தூக்கி நேராக நீட்டலாம். இந்த போசிஸனில் சில விநாடிகள் இருக்கவும். இதன் மூலம் கால்கள், தோள்பட்டை தசைகள் பலமாகும். மன அழுத்தம் குறையும்.
புஜங்காசனம் - முதலில் தரையில் வயிற்சை வைத்து நேரமாக படுத்துக் கொண்டு, கைகளை தரையில் வைக்கவும். மெதுவாக மூச்சை இழுத்து மார்பை மேலே தூக்கவும். இடுப்பு, கால்கள் தரையில் இருக்கவும். சில விநாடிகள் அந்த நிலையில் இருக்கவும். இதன் மூலம், முதுகு வலி, தோள்பட்டை வலி சரியாகும்.
அதோ முக ஸ்வனாசனம் - முதலில் நேராக நின்றுக் கொண்டு, உடங்கள் கைகளை தரையில் வைக்க வேண்டும். அப்போது, உங்கள் கால்மூட்டி வளையக் கூடாது. மூட்டி வளையாதவாறு, உங்கள் முழு உடம்பை கீழே பார்த்தவாறு இருக்க வேண்டும். இந்த நிலையில் இருந்தால் உடல் எடையை குறைக்க உதவும்.
நவாசனா - தரையில் உட்கார்ந்து, கால்களை முன்புறமாக நீட்டிக் கொள்ளவும். மெதுவாக கால்களை மேலே தூக்கி, முழங்காலை மடக்கவும், உடலை சற்று பின்னால் சாய்த்து சமநிலையில் வைத்து, இரண்டு கைகளை நேரடிக நீட்டினால், V வடித்தில் உங்கள் நிலை இருக்கும்.
ஹலசனம் - முதலில் தரையில் நேராக படுத்து, கைகளை உடலின் இருபுறமும் நேராக வைக்க வேண்டும். அதன்பிறகு, கால்களை மேலே தூக்கி, பின்னர் கால்களை தலையின் பின்னால் கொண்டு வந்து தரையை தொட முயற்சிக்கவும். இதனை தினமும் 10 நிமிடம் செய்வதன் மூலம் கழுத்து, முதுகு வலி, மன அழுத்தம் குறையக் கூடும். இதனை தான் நடிகை அனுஷ்கா செய்து வருகிறார். இதன் மூலம் உடல் எடையும் அவர் நிர்வகித்து வருகிறார் குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
