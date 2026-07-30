/Explainer : அணில்களுக்கு விஷத்தன்மை இருக்கிறதா? அவை கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Are Squirrels Poisonous : பார்பதற்கே க்யூட்டாக இருக்கும் விளங்குகளுள் ஒன்று, அணில். இவை கூட்டமாக இருந்தாலும் தனியாக இருந்தாலும் துருதுருவென செய்யும் செயல்களை பார்த்து நாம் அவ்வப்போது கவரப்படுவோம். ஆனால் உண்மையில் அவை காட்டு விலங்குகள் என்றே அறிவியல் ரீதியாக கருதப்படுகிறது. இவற்றை காட்டு விலங்காவே நாம் நடத்த வேண்டும் என்பது அறிவியலார்களின் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது.
அணில்களை நீங்கள் வைத்திருக்கும் தோட்டம் அல்லது உங்கள் வீட்டருகே இருக்கும் மரத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள். இவற்றிற்கு வயிறு சிறியதாக இருந்தாலும் பசி பெரியதாக இருக்கும். இவை உண்மையில் சுவாரஸ்யமான உயிரினங்கள்தான். ஆனால் எளிதில் பிரச்சனையை கொண்டுவந்து விட்டுவிடுமாம்.
அணில்களால், மனிதர்களுக்கும் பிற வீட்டில் உள்ள செல்ல பிராணிகளுக்கும் பல நோய்கள் பரவும் அபாயம் இருக்கிறதாம். துலரேமியா, லெப்டோஸ்பைரோசிங் மற்றும் லைம் நோய், ரேபிஸ் உள்ளிட்ட கடுமையான நோய்கள் இவற்றால் பரவுமாம். அப்படி பரவுவது மிகவும் அரிதானதுதான் என்றாலும், அதற்கான அபாயங்கள் கண்டிப்பாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
சமீபத்தில், மருத்துவர் ஐசக் அபாஸ், தன்னுடைய சமூக வலைதளத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியட்டிருக்கிறார். அதில், அணில்கள் குறித்தும், அணில் கடி எவ்வளவு விஷமானது என்பது குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்.
“முதல்ல அணில்களை வந்து நாம விஷம் இல்லை அப்படின்னு சாதாரணமா நினைக்கக்கூடாது. பாக்கறதுக்கு அழகா இருக்கலாம், அங்குட்டும் இங்குட்டும் விளையாடலாம், அதை தூக்கி நம்ம மடியில உட்கார வைக்கலாம். ஆனா, அணில் நம்மள லைட்டா கடிச்சுடுச்சு அப்படின்னா, உடனே ஒரு கால் மணி நேரம் 20 நிமிஷம் நல்லா டேப் வாட்டர் ஓபன் பண்ணி நல்லா கழுவணும். சோப் போட்டு நல்லா , கழுவிக்கணும்.
ஏன் அப்படின்னா, அந்த அணில்கள் வாயில இருக்கிற அந்த பாக்டீரியாக்கள், புண் வழியா உள்ள போயிடும், நம்மளுக்கு தொற்ற ஏற்படுத்திடும். நல்லா கழுவிட்டு, உடனே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு, ஒரு சேஃப்டிக்கு TT (Tetanus Toxoid) வேக்சின் போட்டுக்கணும். ஏன்னா, கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெடனை (Clostridium tetani) அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியல் தொற்று ஏற்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக.
அப்ப வந்து, கிட்டத்தட்ட அணில் கடியும், எலி கடியும் ஒன்னுதான். எலி பாக்க அருவருப்பா இருக்கற மாதிரி இருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு. அணில்கள் பாக்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா, எலியும் அணிலும் ஒன்னுதான்.
நாம அணில்களாவே இருந்தாலும், ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். காயம் பட்டுருச்சுன்னா, உடனே அதை க்ளீன் பண்ணிரணும். இல்லைன்னா, எதிர்காலக்கத்துல பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும்.
அணில் உங்களை கடித்து விட்டால், கடித்த இடத்தில் சோப் போட்டு நன்றாக கழுவி விட வேண்டும். ஏன் என்றால், அந்த அணில்களின் வாயில் இருக்கும் பாக்டீரியாக்கள், புண் வழியாக உடலுக்குள்ளே சென்று, தொற்றை ஏற்படுத்தி விடும்.
நன்றாக கழுவிட்டு உடனே அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு சென்று விட வேண்டும். ஒரு பாதுகாப்பிற்காக டிடி ஊசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால், Clostridium Tetani Spores எனும் பாக்டீரியல் தொற்று ஏற்படும்.
இதை வைத்து பார்க்கும் போது கிட்டத்தட்ட அணில் கடியும், எலி கடியும் ஒன்றுதான். எலி பார்க்க அருவருப்பாக இருப்பது போல இருக்கலாம். அணில்கள் பார்க்க அழகாக, மக்களுக்கு பிடித்தது போல இருக்கலாம். ஆனால் எலியும் அணிலும் ஒன்றுதான். இரண்டின் கடியும் ஆபத்தானது” என்று பேசியிருக்கிறார்.
அணில் கழிவுகளில் உள்ள சால்மோனெல்லா பாக்டீரியாவுடன் தொடர்பு ஏற்பட்ட 12 முதல் 72 மணி நேரத்திற்குள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வயிற்று வலி, வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு போன்ற செரிமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட தொடங்கலாம். இது கடுமையானால், மூளைக்காய்ச்சல் அல்லது செப்சிஸ் போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கலாம்.
படர்தாமரை இருக்கும் அணிலுடன் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால், உங்களுக்கும் அந்த தொற்று ஏற்படலாம். இதனால் உங்கள் உடலில் சிவப்பாக வட்ட வடிவில் தடிப்பு ஏற்படும்.
அணில்கள், Borerelia urgodorferi எனும் பாக்டீரியாவால் பாதிக்கப்பட்ட உண்ணிகளை உடலில் சுமந்திருக்கும். இதனால் லைம் நோய் ஏற்படும். இந்த நோய் ஏற்பட்டால், தோல் தடிப்பாவது, உடல் சோர்வு வருவது, மூட்டு மற்றும் நரம்பு மண்டல பிரச்சனைகள் வரை பலவித அறிகுறிகள் உடலில் தோன்றும்.
அணில்கள், இயற்கையாக தாக்கும் உயிரினங்கள் இல்லை. ஆனாலும், அவை காட்டு விலங்குகள் என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது. அவை, மனிதர்களாலோ, பிர விலங்குகளாலோ பயமுறுத்தப்பட்டால் கடிப்பதை ஒரு தற்காப்பு முறையாக பின்பற்றும். எனவே, அவற்றை சீண்டாமல் இருப்பது நமக்கு நல்லது.
சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், நீங்கள் அணில்களுக்கு உணவு அளித்தால், அவை உங்களை உடனே வந்து கடிக்காது. ஆனால், நீங்கள் அவற்றை பிடிக்க நினைத்தாலோ, காயப்படுத்த நினைத்தாலோ, பயமுறுத்த நினைத்தாலோ அவை உங்களை கடிக்கலாம், அல்லது நகத்தை வைத்து பிராண்டலாம். உங்கள் வீட்டில் குழந்தைகளோ, செல்ல பிராணிகளோ இருக்கிறது என்றால், அவற்றை அணில்களிடமிருந்து தள்ளி வைத்திருக்க வேண்டியது நல்லது. உங்கள் வீட்டில் அணில்கள் தொல்லை அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் உடனடியாக அதற்குறிய ஆட்களை (pest control) அழைத்து, அவற்றை அகற்றுவது நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கட்டுரை பொது தளத்தில் அல்லது நிபுணர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டு இருப்பதை கடைபிடிக்கும் முன், உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் அல்லது நிபுணரை அணுகி ஆலோசிக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம். ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.