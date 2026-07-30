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Explainer : அணில்களுக்கு விஷத்தன்மை இருக்கிறதா? அவை கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Are Squirrels Poisonous : அணில்கள் பார்க்க அழகாக இருக்கின்றன..ஆனால், அதற்கு பின்னால் ஏதேனும் ஆபத்து இருக்கிறதா? இவை ஒரு மனிதரை கடித்தால் அவருக்கு என்ன ஆகும்? இது குறித்த முழு விவரத்தையும், மருத்துவரின் கருத்தையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வாேம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 30, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:34 PM IST
Explainer : அணில்களுக்கு விஷத்தன்மை இருக்கிறதா? அவை கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
Image Credit: Are Squirrels Poisonous | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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Explainer : அணில்களுக்கு விஷத்தன்மை இருக்கிறதா? அவை கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
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