சராசரியாக எவ்வளவு நேரம் உடலுறவு கொள்ள வேண்டும்? பதில் இதுதான்!

Average Time Of Intercourse : மனிதராக பிறந்த அனைவருக்குமே, உடல் தேவைகள் என்பது இயல்பாக இருப்பதுதான். இதில், பலருக்கு உடலுறவுகள் குறித்த பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருக்கும். அதில் குறிப்பிட்ட ஒன்று, எவ்வளவு நேரம் உடலுறவு கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான்.
உடலுறவு நீடிக்கும் நேரம்!
அனைவரும், சராசரியாக உடலுறவு கொள்வதற்கு 3 முதல் 7 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்வதாக கூறப்படுகிறது. இது, 45 வினாடிகளில் இருந்து, 45 நிமிடங்கள் வரை மாறுபடுமாம். பெரும்பாலான தம்பதிகளுக்கு, 4 முதல் 6 நிமிடங்கள் வரை கூட இந்த நேரமானது மாறுபடுமாம். இது, பெரும்பாலும் மனநிலை மற்றும் சூழ்நிலையை பொறுத்து பெரிய அளவில் மாறுபடும்.
சராசரி நேரம் எவ்வளவு?
பெரும்பாலான தம்பதிகளுக்கு, உடலுறவு என்பது 4 முதல் 6 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்குமாம். உடலுறவு என்பது, வெறும் Intercourse மட்டும் இல்லை. அதைத்தாண்டி foreplay (முன்விளையாட்டுகளும்) நிறைய இருக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் சேர்த்தால், மொத்த நேரம் வேறாக இருக்கலாம். ஆனால், தம்பதிகள் பலர் 45 வினாடிகள் முதல் 45 நிமிடங்கள் வரை நீடிப்பார்களாம்.
ஆராய்ச்சி:
500 ஜோடிகளை வைத்து, உடலுறவு மேற்கொள்ளும் நேரம் குறித்து, ஆய்வு ஒன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன் முடிவுகள் ஆச்சரியப்படுத்துபவையாக இருக்கின்றன. இதன் முடிவில், பல தம்பதிகள், உடலுறவானது ஒரு சில நிமிடங்களே நீடிக்கும் என்பதற்கு சான்றாக இருந்திருக்கின்றனர்.
எவ்வளவு நேரத்திற்கு ஒரு முறை உறவு கொள்ளலாம்?
பலருக்கும், “ஒரு முறை உறவு கொண்ட பின்பு, எத்தனை நேரம் கழித்து மீண்டும் உறவு கொள்ள வேண்டும்?” என்கிற கேள்வி இருக்கும். இது குறித்து பாலியல் நிபுணர் காமராஜ் ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். அதாவது, “இந்த கேள்விக்கான பதில், தம்பதிகள் எத்தனை ஆண்டுகள் ஒன்றாக இருக்கின்றனர், அவர்களுக்குள்ளான காதல் எத்தனை ஆண்டுகளாக இருக்கின்றது என்பதை பொருத்து அமையும்”: என்கிறார். சமீபத்தில் திருமணம் செய்தவர்கள் என்றால், ஒருமுறை உறவு கொண்ட அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடத்திலேயே மீண்டும் உறவு கொள்ள முடியுமாம். ஆனால், காலங்கள் செல்ல செல்ல, இந்த இடவேளை 5 நிமிடங்களில் இருந்து 3 நாட்களாக கூட மாறுமாம்.
ஆண்கள் பலருக்கு, விந்து வெளியேறிய பிறகு ரெஸ்ட் எடுக்கும் மனநிலை உருவாகுமாம். அது, அவர்களின் உடலை பொறுத்து மாறுபடலாம் என்கின்றார், ஆரோக்கியராஜ்.
