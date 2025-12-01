சமோசா, மிக்சருக்கு குட்பை சொல்லுங்க! ஏன் தெரியுமா? மருத்துவர் கொடுத்த அலர்ட்!

Healthy Evening Snacks: இன்றைய காலத்தில் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உடற்பயிற்சி, நடைபயிற்சி போன்றவற்றை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், வெகு சிலரால் மட்டுமே இதனை கடைபிடித்து கொள்ள முடிகிறது. பணி சூழல் போன்ற காரணங்களில் பெரும்பாலானோரால், தங்கள் உடல்நிலையை கவனித்து கொள்ள முடிவதில்லை என்பதே உண்மை.
6 மணிக்குள் மேல் இதை சாப்பிடாதீங்க
அதே நேரத்தில், உணவு முறையை மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. இன்றைய காலக்கட்டத்தில் இளைஞர்கள் அதிகப்படியான திண்பண்டங்கள் சாப்பிட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, இரவு நேரங்கள், மாலை நேரங்களில் விற்கப்படும் ஜங்க் ஃபுட் வாங்கி சாப்பிட்டு வருகின்றனர். இதுபோன்று ஜங்க் ஃபுட்களை சாப்பிடுவதன் மூலம் உடலில் பல பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். குறிப்பாக, உடல் எடை அதிகரிப்பது, நீரிழிவு நோய், தூக்கமின்மை, செரிமான பிரச்னைகள் போன்றவை ஏற்படலாம்.
இதனால், முடிந்தவரை ஜங்க் ஃபுட்களை தவிர்ப்பது நல்லது. அதற்கு பதிலாக மாலை நேரங்களில் ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிடலாம். இந்த நிலையில் தான், டாக்டர் பால் மாணிக்கம் மாலை 6 மணிக்கு பிறகு, ஆராக்கியமான ஸ்நாக்ஸாக என்னென்னலாம் சாப்பிடலாம், சாப்பிடக் கூடாது என்பதை பட்டியலிட்டு வெளியிட்டுள்ளார்.
மருத்துவர் பால் சொல்லும் காரணம்
அதன்படி, சமோசா, ஜிலேபி, பர்கர், பானி பூரி, கச்சோரி, வடபாவ், வறுத்த மோமோஸ், பாவு பஜ்ஜி, உருளைக்கிழங்கு வறுவல், மிக்சர், பீட்சா, ரோல்ஸ் போன்ற ஸ்நாக்ஸ்களை தவிர்க்க வேண்டும் என மருத்துவர் பால் மாணிக்கம் கூறியுள்ளார். இதற்கு பதிலாக மாலை 6 மணிக்கு மேல் ஆராக்கியமான சில உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் என அவர் கூறியுள்ளார்.
அதன்படி, வேகவைத்த கோதுமை மோமோஸ், சிக்கன் wraps, சென்னா மசாலா, வேகவைத்த சோளம், மூளைக்கட்டிய பயிறு, எண்ணெய் சேர்க்காத பன்னீர் டிக்கா, வீட்டில் செய்யப்படும் சூப் போன்றவற்றை மாலை நேர உணவாக எடுத்துக் கொள்வது உடலுக்கு ஆரேக்கியமானது என்று கூறியுள்ளார். ஒரு சிறிய திட்டமிடல் உங்கள் மாலை நேர சிற்றுண்டிகளை சுவையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் என்பதை மருத்துவர் பால் மாணிக்கம் நினைவுப்படுத்தியுள்ளார்.
ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடுவதை நிறுத்த இதை பண்ணுங்க
காலை, மதியம், இரவு என சரிவிகத உணவை உட்கொள்ள பழகிக் கொள்ளுங்கள். இது உங்களுக்கு பசியை தூண்டாமல் இருக்கும். அப்படி பசி எடுக்கும்போது பழங்களை சாப்பிடுவது சிறந்தது. உங்கள் உணவுகளில் அதிக காய்கறிகள், ப்ரோட்டீன் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும். ஒருசிலர் கோபமாக இருந்தாலும், கவலையாக இருந்தாலும் சிற்றுண்டி போன்றவற்றை சாப்பிட தோன்றும்.
அப்போதும் கூட, இதுபோன்ற ஜங்க் ஃபுட்களை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். அப்போதும் கூட, ஆரோக்கியமான பழங்கள், காய்கறிகளை சாப்பிடுவதை பழகிக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு துரித உணவுகளை உட்கொள்ள விரும்பினால், தண்ணீர் குடித்து விடுங்கள். இது உடலில் நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுவதையும் தடுக்கும். மாலை நேரத்தில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள்.
இது துரித உணவு உட்கொள்வதை தடுக்க உதவும். மேலும், யோகா, தியானம் போன்றவற்றையும் மேற்கொள்ளலாம். துரித உணவுகளை தவிர்க்க முடியவில்லை என்றால், எண்ணற்ற பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். இதனால், துரித உணவுகள், எண்ணெய் அதிகம் உள்ள உணவு பொருட்களை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: குறட்டை விடும் பார்ட்னர் பக்கத்தில் உறங்குவது எப்படி? இதோ சில டிப்ஸ்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ