மூட்டு வலி பிரச்சனையா? ஆயுர்வேதத்தில் உள்ளது உடனடி நிவாரணம்

Joint Pain Ayurvedic Remedies: இன்றைய காலகட்டத்தில், மூட்டு வலி, விறைப்பு மற்றும் வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகள் மிகவும் பொதுவானதாகிவிட்டன. முன்பு, இந்தப் பிரச்சனை வயதானவர்களில் மட்டுமே காணப்பட்டது, ஆனால் இன்று இளைஞர்களும் இந்தப் பிரச்சனையால் அவதிப்படுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளில் ஆயுர்வேத மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் நிவாரணம் பெறலாம்.
ஆயுர்வேதத்தில், மூட்டுவலி ஒரு தீவிர நோயாகக பார்க்கப்படுகிறது. இதில் பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் கீல்வாதம் மற்றும் முடக்கு வாதம் (ஒரு தன்னுடல் தாக்க நோய்) மிகவும் பொதுவானவை.
மூட்டுகளில் படியும் படிகங்கள்
ஆயுர்வேதத்தின்படி, உடலில் செரிமான செயல்முறை பலவீனமடையும் போது, முழுமையாக ஜீரணிக்கப்படாத உணவு உடலில் ஒரு நச்சுப் பொருளாகக் குவியத் தொடங்குகிறது. இந்த நச்சு வாத தோஷத்துடன் இணைந்து உடலின் மூட்டுகளில் படிந்தால், அது ஆமாவத் (வாத மூட்டுவலி) என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இந்த நிலை மிகவும் வேதனையானது மற்றும் முழு உடலிலும் விறைப்புத்தன்மை, மூட்டுகளில் வீக்கம் மற்றும் வலியை ஏற்படுத்துகிறது. மறுபுறம், வாத தோஷம் ரக்த தோஷத்துடன் இணைந்து மூட்டுகளில் அடைப்பு மற்றும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தினால், அது கீல்வாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஆயுர்வேதத்தில் உள்ள வைத்தியங்கள்
ஆயுர்வேதத்தில் சிகிச்சையின் மூலம் மூட்டுவலி அறிகுறிகள் மட்டும் அடக்கப்படுவதில்லை. பிரச்சனையின் வேர் வரை சென்று இது செயல்படுகிறது. இதில், உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை, பஞ்சகர்மா சிகிச்சை, மருந்துகள் மற்றும் யோகா-பிராணாயாமம் மூலம் சமநிலை நிறுவப்படுகிறது. முதலாவதாக, தீபன்-பாசன் மருந்துகள் நோயாளியின் செரிமான அமைப்பை மேம்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் பிறகு, உடலில் குவிந்துள்ள நச்சுக்களை அகற்ற, சினேகனா, ஸ்வேதனம் பின்னர் வாமன அல்லது விரேச்சனம் போன்ற பஞ்சகர்மா செயல்முறைகள் செய்யப்படுகின்றன.
ஆயுர்வேத மருந்துகள் மூலம் நிவாரனம் தெரியும்
மூட்டுவலி சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய ஆயுர்வேத மருந்துகள் வாத தோஷத்தைத் தணிக்கும், வீக்கத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் மூட்டுகளின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கும். இதனுடன், நோயாளி கனமான, எண்ணெய், புளிப்பு மற்றும் துரித உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் இவை வாதத்தையும் அதிகரிக்கும். வெதுவெதுப்பான நீர், எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய லேசான உணவு மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
யோகாசனம் மற்றும் பிராணயாமம் ஆகியவை மூட்டுவலியைக் கட்டுப்படுத்துவதில் உதவியாக இருக்கும். குறிப்பாக வஜ்ராசனம், திரிகோணாசனம் மற்றும் புஜங்காசனம் போன்ற ஆசனங்கள் மூட்டு இயக்கத்தைப் பராமரித்து வலியைக் குறைக்கின்றன. அனுலோம்-விலோம் மற்றும் பாஸ்த்ரிகா போன்ற பிராணயாமாக்கள் வாத சமநிலைக்கு உதவுகின்றன. மேலும், நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதைத் தவிர்ப்பதும் அவசியமாகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
