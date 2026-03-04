English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வளர்சிதை மாற்றம் மேம்பட, சீரான செரிமானம் பெற ஆயுர்வேதம் சொல்லும் டிப்ஸ் இதுதான்

Ayurveda Diet Tips: உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு சரியான அளவில் சாப்பிடுவது ஏன் அவசியம்? ஆயுர்வேதத்தின் படி சாப்பிடுவதற்கான சரியான விதிகள் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 4, 2026, 07:21 PM IST
  • குறைவாகவும் மிதமாகவும் சாப்பிடுவது வயிற்றை இலகுவாக வைத்திருக்கிறது.
  • இதனால் உணவு எளிதில் ஜீரணமாகும்.
  • இது செரிமான அமைப்பில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

வளர்சிதை மாற்றம் மேம்பட, சீரான செரிமானம் பெற ஆயுர்வேதம் சொல்லும் டிப்ஸ் இதுதான்

Ayurveda Diet Tips: இன்றைய நவீன காலத்தில், பெரும்பாலான மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளும் உணவுப் பழக்கங்களும் சீரழிந்து விட்டன. இன்றைய வேகமான வாழ்க்கையில், நாம் பெரும்பாலும் சிந்திக்காமல் சாப்பிடுகிறோம். அதிகமாக சாப்பிடுவது உடலை வலிமையாக்கும் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். இருப்பினும், உண்மை வேறு. 

அதிகமாக சாப்பிடுவது பெரும்பாலும் வயிறு மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். இருப்பினும், குறைவாகவும் மிதமாகவும் சாப்பிடுவது உடலை இலகுவாகவும், ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு சரியான அளவில் சாப்பிடுவது ஏன் அவசியம்? ஆயுர்வேதத்தின் படி சாப்பிடுவதற்கான சரியான விதிகள் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

குறைவாகவும் மிதமாகவும் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்

குறைவாகவும் மிதமாகவும் சாப்பிடுவது வயிற்றை இலகுவாக வைத்திருக்கிறது. இதனால் உணவு எளிதில் ஜீரணமாகும். இது செரிமான அமைப்பில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. மேலும் இது வாயு, வீக்கம் மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சினைகளைக் குறைக்கும். மிதமாக சாப்பிடுவது ஆற்றலையும் சேமிக்கிறது. அதிகமான மற்றும் கனமான உணவை ஜீரணிக்க அதிக முயற்சி தேவைப்படுகிறது, இது சோம்பல் மற்றும் சோர்வுக்கு வழிவகுக்கும். குறைவாகவும் மிதமாகவும் சாப்பிடுவது உடல் பருமன் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. மேலும், உடலை மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இலகுவாகவும் இது உணர வைக்கிறது.

வளர்சிதை மாற்றம் துரிதப்படுத்துகிறது

சிறிய அளவிலான மற்றும் சீரான உணவை சாப்பிடுவது உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது. இது உணவை வேகமாக ஜீரணிக்க உதவுகிறது. மேலும் உடலுக்கு சரியான ஊட்டச்சத்தை வழங்குகிறது. தேவைக்கேற்ப சாப்பிடுவது செரிமானத்தை மேம்படுத்தி உடலை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருப்பதாக பல ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. 

சிறிய அளவிலான மற்றும் சீரான உணவை உட்கொள்வது அமிலத்தன்மை மற்றும் நெஞ்செரிச்சல் ஆகியவற்றைக் குறைக்கும். கனமான மற்றும் வறுத்த உணவுகளை சாப்பிடுவது வயிற்று அமிலத்தை அதிகரிக்கிறது, இதனால் செரிமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. உடலுக்குத் தேவையான அளவு மட்டுமே சாப்பிடுவது மிகவும் முக்கியம். அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இல்லாமல் மிதமாக சாப்பிடுவது நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியமாகும். பசிக்கும் போது சாப்பிடுங்கள், வயிறு நிரம்புவதற்கு சற்று முன்பு நிறுத்துங்கள், இது நல்ல செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கிறது.

ஆயுர்வேதத்தின் படி எப்போது, ​​எப்படி சாப்பிடுவது?
 
ஆயுர்வேதத்தின் படி, வயிற்றுக்கு மூன்று வகையான உணவு கொடுக்கப்பட வேண்டும்: 
ஒரு பாகம் திட உணவு, 
ஒரு பாகம் திரவ உணவு மற்றும் 
ஒரு பாகம் வெற்றாக இருக்க வேண்டும்.

பொதுவாக, வயிற்றுக்கு எப்போதும் 70% உணவு கொடுக்கப்பட வேண்டும், ஒரு பகுதி காலியாக இருக்க வேண்டும். இது ஆயுர்வேதத்தில் அதிகமாக வலியுறுத்தப்படுகின்றது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | கர்ப்ப காலத்தில் பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படும் அபாயம் ஏன் அதிகரிக்கிறது? மகப்பேறு மருத்துவர் விளக்குகிறார்

மேலும் படிக்க | 20 நாளில் தொப்பை குறைய.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க

