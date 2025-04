126 கிலோவில் இருந்து... 56 கிலோவை குறைத்த பெண் - அட எப்படினு பாத்து தெரிஞ்சிக்கோங்க!

Weight Loss Journey: உடல் பருமனுடன் இருப்பவர்களில் பலரும் தற்போது, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்காக உடல் எடை குறைப்பு நடவடிக்கையில் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கிறார்கள் எனலாம். குறிப்பாக சமூக வலைதள பிரபலங்கள் பலரும் கூட அவர்களின் உடல் எடை குறைப்பு குறித்து தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகின்றனர் எனலாம்.

Weight Loss Journey: 56 கிலோவை பெண்?

அந்த வகையில், பெங்களூருவில் பணியாற்றும் பெண் ஒருவர் தனது தீவிரமான உடல் எடை குறைப்பு பயணம் குறித்து அனுபவத்தை அவரது X தளத்தில் சமீபத்தில் பகிர்ந்திருந்தார். அதாவது மூன்று ஆண்டுகள் அவர் கடுமையாக முயற்சித்து செய்து உடல் எடையை குறைத்தது குறித்து பதிவிட்டிருந்தார்.

3.5 years of consistency can do wonders!

I was at 126.5 kgs in Oct 2021, and now at 69.7kgs( checked 2 days back). Down by more than 56 KGS!!

Started with simple and stuck to it. Consistently putting in exercise, choosing strength training and weightlifting with cardio and… pic.twitter.com/6Mi0qEKTSl

— Rutvi Shah (@Rutvi_9) March 31, 2025