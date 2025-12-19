தினமும் 10k Steps நடப்பதால் ஏற்படும் 10 நன்மைகள்! வெயிட் லாஸ் உள்பட..இன்னும் பல

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Benefits Of Walking 10k Steps A Day : தினமும் நாம் 10 ஆயிரம் ஸ்டெப்ஸ் நடப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 19, 2025, 08:14 PM IST
  • தினமும் 10K ஸ்ட்பெஸ் நடப்பதால் ஏற்படும் பலன்!
  • வெயிட் லாஸ் மட்டும் கிடையாது
  • வேறு என்னென்ன தெரியுமா?

Benefits Of Walking 10k Steps A Day : உடல் எடை குறைக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டு இருப்பவர்களும், உடலை நல்ல முறையில் ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களும் தினமும் 10 ஆயிரம் ஸ்டெப்ஸ் நடப்பதால் பல்வேறு நன்மைகள் ஏற்படும். அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

1.உடல் எடை மேலாண்மை:

தினமும் 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடப்பதால், உடலில் இருக்கும் கொழுப்பை குறைக்கவும் கலோரிக்கல் எரிக்கவும் முடியும் என்பது மருத்துவ ஆலோசகர்களின் அறிவுறையாக உள்ளது. இதனால், மெட்டபாலிசம் அதிகரிப்பதோடு வெயிட் லாஸ் ஆவதாகவும், ஒரே எடையில் பேலன்ஸ் செய்யலாம் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர். 

2.ரத்த சர்க்கரை அளவு:

நடைப்பயிற்சி உங்கள் உடலின் இன்சுலின் உடல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. இது, ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவுவதோடு, நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு சிறந்த உடற்பயிற்சியாகவும் விளங்குகிறது. மேலும், எதிர்காலத்தில் நீரிழிவு நோய் வராமலும் இந்த உடற்பயிற்சி தடுக்குமாம். 

3.எலும்பை வலுவாக்கும்:

தினமும் 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடப்பது எலும்புகள், தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளை வலுப்படுத்த உதவி செய்யுமாம். இது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் மற்றும் மூட்டு வலி அபாயத்தை குறைப்பதோடு, எலும்புகள் அவ்வளவு எளிதில் உடையாத அளவிற்கு வலுவாக்குகின்றன. 

4.செரிமானத்திற்கு உதவும்:

தினமும் நாம் வழக்கமாக 10K ஸ்டெப்ஸ் நடப்பதால், இது செரிமானத்தை மேம்படுத்துமாம். இதனால், மலச்சிக்கல் ஏற்படும் அபாயம் குறையும் என நம்பப்படுகிறது. 

5.கொலஸ்ட்ரால் அளவுகளை கட்டுப்படுத்தும்:

உடலில் LDL கொலஸ்ட்ரால் மற்றும்  HDL கொலஸ்ட்ரால் என இரண்டு வகைகள் இருக்கின்றன. இது, LDL கொலஸ்ட்ரால் நல்ல கொலஸ்ட்ராலாகவும், HDL கொலஸ்ட்ரால் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் கொலஸ்ட்ராலாகவும் நம்பப்படுகிறது. இதில், கெட்ட கொலஸ்ட்ராலை குறைத்து நல்ல கொலஸ்ட்ராலை இந்த நடைப்பயிற்சி உயர்த்தும் என்று கூறப்படுகிறது. 

6.மறதி நோயின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது:

மறதி நோய் என சொல்லப்படும் Alzheimer’s-ஐ, தினமும் 10,000 ஸ்டெப்ஸ் நடப்பது குறைக்கும் என்பது Gero Science எனப்படும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் அறிக்கையாக உள்ளது. 

7.உறக்கத்தை மேம்படுத்தும்:

இன்றைய உலகில், பலருக்கு உறக்கம் என்பது இல்லாமல் இருக்கிறது. அப்படியே உறங்கினாலும், அது குறுகிய மணி நேரங்களாகவே இருக்கிறது. இப்படி தூக்க குறைபாட்டை 10K Steps நடப்பதால் குறைக்கலாம் என மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

8.நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்:

உடலில் நாம் எளிதாக நோய்வாய்ப்படுவதற்கு காரணம், நோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருப்பதாக இருக்கும். எனவே, இதை தவிர்க்க தினமும் 10ஆயிரம் அடிகள் நடக்கலாம். இதனால், சளி, காய்ச்சல்,  இருமல் என எதுவும் அவ்வளவு எளிதில் வராதாம்.

9.இதயத்திற்கான பயிற்சி:

நடைப்பயிற்சி, இதயத்தை வலுப்படுத்தும் நல்ல கார்டியோ உடற்பயிற்சியும் ஆகும். இது, ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கி, ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும். இது, இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுவதோடு இதய நோய்களை தவிர்க்கவும் உதவுகிறதாம். 

10.மனச்சோர்வைக் குறைக்கிறது:

தினமும் 10,000 அடிகள் நடப்பது உடலில் எண்டோர்பின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும். இதனால் நமது உடல் நிம்மதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உணருகிறது. இந்த நடைப்பயிற்சி மன அழுத்தம் ஏற்படும் அபாயத்தையும் குறைக்கவும் உதவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு : இந்த செய்தி பொதுதளங்களில் இருந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ தமிழ் நியூஸ் பொறுப்பேற்காது)

மேலும் படிக்க | 2 மடங்கு வேகமா உடல் எடையை குறைக்க இந்த பானத்தை இப்படி குடிங்க போதும்

மேலும் படிக்க | 10 நிமிட உடற்பயிற்சி..30 கிலோ எடை குறைந்த பெண்! என்னென்ன பயிற்சிகள்?

