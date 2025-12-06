English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
45 நாளில் 4 கிலோ குறைத்த பெண்! PCOS இருந்தும் வெயிட் குறைத்தது எப்படி?

Woman Lost 4 Kgs In 45 Days : பெங்களூருவை சேர்ந்த ஒரு பெண், 45 நாட்களில் 4 கிலோ வரை வெயிட் குறைத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:27 PM IST
Woman Lost 4 Kgs In 45 Days : பெங்களூருவை சேர்ந்த ஐடி ஊழியராக இருப்பவர், தான்யா. பெரும்பாலான பெண்களுக்கு ஏற்படும் PCOS பிரச்சனை இவருக்கும் இருந்திருக்கிறது. கூடவே இவர் உடல் எடையும் கூடியவராக இருந்து இருக்கிறார். தனது,PCOS பிரச்சனையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர நினைத்த அவர், அப்போது கொண்டு வந்த மாற்றங்கள் வெயிட் லாஸ் செய்ய வைத்திருக்கின்றன.

வைரலாகும் பதிவு: 

தான்யா, தனது எக்ஸ தள பக்கத்தில் உடல் எடையை குறைத்தது எப்படி என்று பகிர்ந்துள்ளார். தினமும், 90-100 கிராம் புரதம் எடுத்துக் கொள்வதாகவும், Vegan lifestyle -ஐ பின்பற்றும்போதிலும், இதைத்தான் தொடர்ந்து பாலோ செய்வதாகவும் கூறியிருக்கிறார். கூடவே, வாரத்தில் 6 நாட்கள் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் செய்வதாக கூறியிருக்கும் இந்த பெண், இதனை கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பின்பற்றுவதாக தெரிவித்திருக்கிறார். 

கடினமான விஷயம்..

உடல் எடை குறைக்க வேண்டும் என்றால் அது எளிதான விஷயம் அல்ல என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இதையே தனது பதிவிலும் தான்யா தெரிவித்திருக்கிறார். வொர்க் அவுட் செய்வதை விட சுத்தமாக சாப்பிடுவதே மிகவும் கடினமான விஷயம் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார். பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களை தனது டயட்டிலிருந்து நீக்குவதற்கு முதலில் கஷ்டமாக இருந்ததாகவும், பின்னர் அதற்கு பழகிக் கொண்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இதுதான் முக்கியம்..!

உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்றால், அதற்கு உடற்பயிற்சி மற்றும் டயட் எல்லாம் அவசியம் தான். அதை தாண்டி விடாமுயற்சியுடன் தொடர்ச்சியாக தான் செய்த விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதே மிக முக்கியம் என்று தான்யா தெரிவிக்கிறார். தான் ஒரு விஷயத்தில் மனதை வைத்து விட்டால் அதிலிருந்து பின்வாங்கக்கூடிய ஆள் இல்லை என்று கூறும் இவர், இதே மனநிலை தன் கடினமான நாட்களிலும் தன்னை முன்னேற வைத்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார். 

இந்த முயற்சியால் இவர், 1.5 மாதங்களில், 4 கிலோ வரை குறைத்ததாக கூறியிருக்கிறார். தொடர்ந்து தசை வளர்ச்சியையும் தான் கவனித்ததாகவும், இப்போது தனக்கு தன்னம்பிக்கை கூட இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். 

உதவிய விஷயம்:

தான்யாவிற்கு உடல் எடையை குறைக்க முக்கியமாக உதவியிருக்கும் விஷயம், தினமும் அவர் எடுத்துக்கொண்ட 100 கிராம் அளவிளான புரதம்தான்.  இவர், சில குறிப்பிட்ட உணவுகளை மட்டும் சாப்பிடும் vegan என்பதால், பெரும்பாலான உணவு வகைகளை அவரால் புரதமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால், அதே நிலை பலருக்கு இல்லை. அவர்கள் அசைவ உணவு சாப்பிடுபவர்களாக இருந்தால், அதிலும் முடிந்த அளவு புரதத்தை ஒவ்வொரு நாளும் மாறி மாறி எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

உடல் எடையை குறைக்க உடற்பயிற்சியும் அவசியம் என்பது, தான்யா மூலம் நமக்கு மீண்டும் தெரிந்துள்ளது. எனவே, ஜிம்மிற்கு செல்கிறோமோ அல்லது வீட்டிலிருந்தே வர்க்-அவுட் செய்கிறோமோ, எதை செய்தாலும் நாம் கண்டிப்பாக வாரத்தில் 4-6 நாட்கள் செய்ய வேண்டும்.

மூன்றாவதாக தான்யாவிற்கு உதவியது, விடாமுயற்சி. உடல் எடையை குறைக்கும் போது நமக்கு பல சமயங்களில் இந்த திட்டத்தில் இருந்து பின்வாங்கலாம் என்று தோன்றும். ஆனால், அதை எல்லாம் மனதில் கொள்ளாமல் விடாமுயற்சியுடன் முன்னேறி சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் தான்யா என்கிற பெண்ணின் தனிப்பட்ட வெயிட் லாஸ் அனுபவங்களை வைத்து எழுதப்பட்டவை ஆகும். இதற்கு ZEE TAMIL NEWS நிறுவனம் பொறுப்பேற்காது)

மேலும் படிக்க | Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்

மேலும் படிக்க | வடை சாப்பிட்டால் ஆபத்தா? 70% இறப்புக்கு இதுதான் காரணம் - மருத்துவர் அலெர்ட்!

