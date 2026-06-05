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வயித்துல குழந்தைய வெச்சுக்கிட்டு..விபரீத யோகா செய்யும் 9 மாத கர்ப்பிணி! ரிஸ்கா? இல்லையா?

Pregnant Women Yoga Risks: பெங்களூருவைச் சேர்ந்த 39 வயதான கர்ப்பிணி யோகா செய்யும் வீடியோ இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாகி வருகிறது. கர்ப்ப காலத்தில் யோகா செய்து நல்லதா என்ற கேள்விகளையும் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 05, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:59 PM IST
வயித்துல குழந்தைய வெச்சுக்கிட்டு..விபரீத யோகா செய்யும் 9 மாத கர்ப்பிணி! ரிஸ்கா? இல்லையா?
Image Credit: Pregnant Women Yoga Risks

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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