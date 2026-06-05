/வயித்துல குழந்தைய வெச்சுக்கிட்டு..விபரீத யோகா செய்யும் 9 மாத கர்ப்பிணி! ரிஸ்கா? இல்லையா?

Pregnant Women Yoga Risks: இன்றைய காலத்தில் உடல் பருமனை குறைக்க பலரும் பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்கவும், மனதை ஒருங்கிணைக்க யோகா பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தினசரி யோகா செய்வதால் பல நன்மைகள் கிடைக்கும். குறிப்பாக, மன அழுத்தம் குறையக் கூடும்.
அதோடு, உடலில் ரத்த ஓட்டத்தை சீராக வைக்கும், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும், உடல் எடையை கட்டுப்படுத்தவும் உதவும். மேலும, உடல் வலி, இறுக்கத்தையும் குறைக்க உதவுகிறது. அதோடு, தசைகள், மூட்டுகள் நன்றகா செயல்படவும் யோகா உதவும். எனவே, யோகா செய்ய வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
இப்படியான நிலையில், கர்ப்பிணி ஒருவர் யோகா செய்யும் வகையில், சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. பெங்களூருவைச் சேர்ந்தவர் ஷஷி பிரபா திவேதி. இவர் யோகா ஆசிரியராக உள்ளார். பெங்களூரு வர்தூரில் யோகா பயிற்சி மையத்தை நடத்தி வருகிறார். இவர் இன்ஸ்டாகிராமிலும் ஆக்டிவாக இருக்கிறார். பயிற்சி மையத்தை நடத்துவதோடு, இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூபிலும் யோகா பயிற்சி வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார். 39 வயதான இவர், தற்போது கர்ப்பமாக இருக்கிறார்.
இவர் கர்ப்ப காலத்தில் கஷ்டமான ஆசனங்களை செய்யும் வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டுள்ளார். சமூக ஊடகங்களில் 21 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பார்வைகளைப் பெற்று வைரலானது. தனது பயிற்சி பல வருடப் பயிற்சியின் விளைவு என்றும், அது மற்றவர்களுக்கான அறிவுரை அல்ல என்றும் துவிவேதி வலியுறுத்தினார்.
மேலும், அவர் தனது பதிவில், "39 வாரங்கள், 9 மாதங்கள் கர்ப்பமாக இருக்கிறேன். இதுதான் என் யதார்த்தம். சிலர் நான் செய்யும் ஆசனங்களை பார்க்கிறார்கள். கர்ப்பம் என்பது எதையும நிரூபிப்பதற்காக அல்ல. எனக்கு இதமாக உணரும் விதத்தில், உடல் இயக்கத்துடன் இணைந்திருப்பதற்காகவே அது இருந்துள்ளது" என்று கூறினார். இந்த வீடியோ வைரலானதை அடுத்து, கர்ப்ப காலத்தில் யோகா செய்யலாமா வேண்டாமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து மகப்பேறு மருத்துவர் ரிச்சா கங்வார் கூறுகையில், கர்ப்ப காலத்தில் யோகா செய்வது முற்றிலும் பாதுகாப்பானது தான். இது உடலை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவும். கர்ப்பிணிகள் 12 வாரங்களுக்கு பிறகு யோகா செய்ய தொடங்கலாம். அதாவது, 3 வாரங்கள் நிறைவடைந்ததும் நீங்கள் தொடங்கலாம். ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட மாதத்திற்கு ஏற்ற யோகா ஆசனங்கள் உள்ளன.
இதனை மருத்துவர்கள் அறிவுரைப்படி நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றார். கர்ப்ப காலத்தில் லேசான யோகா ஆசனங்களை செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மலாசனம், வீரபத்ராசனம், butterfly போஸ், தடாசனம், கோணாசனம், பாலாசனம், ப்ராணாயாமம் போன்ற யோகா ஆசனங்களை செய்ய வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர். பொதுவாக கர்ப்ப காலத்தில் யோகா செய்வது மன அழுத்தத்தை குஐறத்து, பிரசவத்தை எளிதாக்க உதவுகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)