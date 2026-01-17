மலச்சிக்கலை விரைவாகக் குறைக்க 5 வீட்டு வைத்தியங்கள்?

Constipation Home Remedies: மலச்சிக்கல் என்பது மோசமான உணவுப் பழக்கம் அல்லது வாழ்க்கை முறை காரணமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு செரிமானப் பிரச்சனையாகும். குறிப்பாக, இந்த காலத்தில் மக்கள் பெரிய அளவில் வெளியில் இருந்து வாங்கிய உணவை உட்கொள்கிறார்கள். குறைந்த நார்ச்சத்து மற்றும் அதிக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளால் மலச்சிக்கல் ஏற்படுகிறது. மலச்சிக்கல் மலம் விரைவாக வெளியேறுவதைத் தடுக்கிறது.
சில சமயம் சிலர் மணிக்கணக்கில் கழிப்பறையில் உட்கார்ந்து, சிரமப்படலாம், ஆனால் குடல்களை சரியாக சுத்தம் செய்ய முடியாமல் போகிறது. மலச்சிக்கல் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அது மலக்குடலில் உள்ள நரம்புகளை கஷ்டப்படுத்துகிறது. இது மூல நோய், குத புற்றுநோய் அல்லது குடல் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். மலச்சிக்கலை விரைவாகக் குறைப்பது எப்படி என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம். மலச்சிக்கலை விரைவாகக் குறைக்க உதவும் சில பானங்களை இங்கே காணலாம்.
மலச்சிக்கலில் இருந்து உடனடி நிவாரணம் பெறுவது எப்படி?
வெந்நீர்
காலையில் எழுந்தவுடன் வெந்நீர் குடிப்பது மலச்சிக்கலில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கும். வெதுவெதுப்பான நீர் குடல்களை விரிவுபடுத்த உதவுகிறது மற்றும் மலத்தை மெலிதாக்கி மலச்சிக்கலைப் போக்குவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
நெல்லிக்காய் சாறு
தினமும் காலையில் ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான நீரில் 2 டீஸ்பூன் நெல்லிக்காய் சாறு சேர்த்து வெறும் வயிற்றில் குடிக்கவும். இது வயிற்றை சரியாக சுத்தம் செய்து மலச்சிக்கலை போக்க உதவுகிறது.
கற்றாழை சாறு
கற்றாழை சாறு மலச்சிக்கலை போக்க உதவும். கூடுதலாக, 2 டீஸ்பூன் பேக் செய்யப்பட்ட கற்றாழை சாற்றை வெதுவெதுப்பான நீரில் கலந்து குடிப்பது வயிற்றை சுத்தப்படுத்த உதவும். அதன் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளும் வயிற்றில் ஒரு இனிமையான விளைவை அளிக்கின்றன.
பால் மற்றும் நெய்
ஒரு கப் சூடான பாலில் நெய் சேர்த்து குடிப்பது மலச்சிக்கலை போக்க உதவும். வெதுவெதுப்பான பால் மற்றும் நெய் இயற்கையான மசகு எண்ணெய் போல செயல்பட்டு, மலத்தை மென்மையாக்கி, மலத்தை எளிதாக்குகிறது. பால் மற்றும் நெய் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் பயனளிக்கிறது.
ஆளி விதைகள் மற்றும் வெதுவெதுப்பான நீர்
ஆளி விதைகளை காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடலாம். அவற்றை மென்று சாப்பிட்ட பிறகு, வெதுவெதுப்பான நீரை குடிக்கலாம். ஆளி விதைகளில் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது, எனவே மலச்சிக்கலுக்கு நன்மை பயக்கும். தயிருடன் கலந்த ஆளி விதைகளையும் சாப்பிடலாம்.
இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள்
- உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருந்தால், வெளியே உணவு சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கவும்.
- மலம் கழிக்க முடியாவிட்டால், மணிக்கணக்கில் சிரமப்பட வேண்டாம்; அதற்கு பதிலாக, தானாக மலம் வரும்போது மட்டுமே மலம் கழிக்கவும்.
- தினமும் ஒரு நார்ச்சத்து நிறைந்த பழத்தை சாப்பிடுவதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். ஆப்பிள், வாழைப்பழம், கொய்யா அல்லது பப்பாளி சாப்பிடலாம்.
- ஒரு நாளைக்கு 3 முதல் 4 முறை வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிக்க மறக்காதீர்கள்.
- படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு முன் நெய்யுடன் சூடான பால் குடிக்கவும். இது மறுநாள் காலையில் வயிற்றை எளிதில் சுத்தம் செய்ய உதவுகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
