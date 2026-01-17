English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • மலச்சிக்கலை விரைவாகக் குறைக்க 5 வீட்டு வைத்தியங்கள்?

மலச்சிக்கலை விரைவாகக் குறைக்க 5 வீட்டு வைத்தியங்கள்?

Constipation Home Remedies: மலச்சிக்கலை விரைவாகக் குறைப்பது எப்படி என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 17, 2026, 05:26 PM IST
  • கற்றாழை சாறு மலச்சிக்கலை போக்க உதவும்.
  • ஒரு கப் சூடான பாலில் நெய் சேர்த்து குடிப்பது மலச்சிக்கலை போக்க உதவும்.
  • ஆளி விதைகளை காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடலாம்.

Trending Photos

இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
camera icon7
Chennai Ula
இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
camera icon6
Shutdown
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
மலச்சிக்கலை விரைவாகக் குறைக்க 5 வீட்டு வைத்தியங்கள்?

Constipation Home Remedies: மலச்சிக்கல் என்பது மோசமான உணவுப் பழக்கம் அல்லது வாழ்க்கை முறை காரணமாக ஏற்படக்கூடிய ஒரு செரிமானப் பிரச்சனையாகும். குறிப்பாக, இந்த காலத்தில் மக்கள் பெரிய அளவில் வெளியில் இருந்து வாங்கிய உணவை உட்கொள்கிறார்கள். குறைந்த நார்ச்சத்து மற்றும் அதிக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளால் மலச்சிக்கல் ஏற்படுகிறது. மலச்சிக்கல் மலம் விரைவாக வெளியேறுவதைத் தடுக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சில சமயம் சிலர் மணிக்கணக்கில் கழிப்பறையில் உட்கார்ந்து, சிரமப்படலாம், ஆனால் குடல்களை சரியாக சுத்தம் செய்ய முடியாமல் போகிறது. மலச்சிக்கல் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அது மலக்குடலில் உள்ள நரம்புகளை கஷ்டப்படுத்துகிறது. இது மூல நோய், குத புற்றுநோய் அல்லது குடல் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். மலச்சிக்கலை விரைவாகக் குறைப்பது எப்படி என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம். மலச்சிக்கலை விரைவாகக் குறைக்க உதவும் சில பானங்களை இங்கே காணலாம்.

மலச்சிக்கலில் இருந்து உடனடி நிவாரணம் பெறுவது எப்படி?

வெந்நீர்

காலையில் எழுந்தவுடன் வெந்நீர் குடிப்பது மலச்சிக்கலில் இருந்து நிவாரணம் அளிக்கும். வெதுவெதுப்பான நீர் குடல்களை விரிவுபடுத்த உதவுகிறது மற்றும் மலத்தை மெலிதாக்கி மலச்சிக்கலைப் போக்குவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

நெல்லிக்காய் சாறு

தினமும் காலையில் ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான நீரில் 2 டீஸ்பூன் நெல்லிக்காய் சாறு சேர்த்து வெறும் வயிற்றில் குடிக்கவும். இது வயிற்றை சரியாக சுத்தம் செய்து மலச்சிக்கலை போக்க உதவுகிறது.

கற்றாழை சாறு

கற்றாழை சாறு மலச்சிக்கலை போக்க உதவும். கூடுதலாக, 2 டீஸ்பூன் பேக் செய்யப்பட்ட கற்றாழை சாற்றை வெதுவெதுப்பான நீரில் கலந்து குடிப்பது வயிற்றை சுத்தப்படுத்த உதவும். அதன் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளும் வயிற்றில் ஒரு இனிமையான விளைவை அளிக்கின்றன.

பால் மற்றும் நெய்

ஒரு கப் சூடான பாலில் நெய் சேர்த்து குடிப்பது மலச்சிக்கலை போக்க உதவும். வெதுவெதுப்பான பால் மற்றும் நெய் இயற்கையான மசகு எண்ணெய் போல செயல்பட்டு, மலத்தை மென்மையாக்கி, மலத்தை எளிதாக்குகிறது. பால் மற்றும் நெய் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் பயனளிக்கிறது.

ஆளி விதைகள் மற்றும் வெதுவெதுப்பான நீர்

ஆளி விதைகளை காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடலாம். அவற்றை மென்று சாப்பிட்ட பிறகு, வெதுவெதுப்பான நீரை குடிக்கலாம். ஆளி விதைகளில் நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது, எனவே மலச்சிக்கலுக்கு நன்மை பயக்கும். தயிருடன் கலந்த ஆளி விதைகளையும் சாப்பிடலாம்.

இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள்

- உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருந்தால், வெளியே உணவு சாப்பிடுவதைத் தவிர்க்கவும்.

- மலம் கழிக்க முடியாவிட்டால், மணிக்கணக்கில் சிரமப்பட வேண்டாம்; அதற்கு பதிலாக, தானாக மலம் வரும்போது மட்டுமே மலம் கழிக்கவும்.

- தினமும் ஒரு நார்ச்சத்து நிறைந்த பழத்தை சாப்பிடுவதை வழக்கமாக்கிக் கொள்ளுங்கள். ஆப்பிள், வாழைப்பழம், கொய்யா அல்லது பப்பாளி சாப்பிடலாம்.

- ஒரு நாளைக்கு 3 முதல் 4 முறை வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிக்க மறக்காதீர்கள்.

- படுக்கைக்குச் செல்வதற்கு முன் நெய்யுடன் சூடான பால் குடிக்கவும். இது மறுநாள் காலையில் வயிற்றை எளிதில் சுத்தம் செய்ய உதவுகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | வீட்டிலேயே இலவசமாக 14 கிலோ குறைத்த பெண்! அவருக்கு உதவிய யூடியூப் சேனல்கள்..

மேலும் படிக்க | 4 வாரத்தில் 4 கிலோ எடை குறைக்க சூப்பர் டிப்ஸ்! இந்த 6 ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

ConstipationfruitshealthHealth TipsHome Remedies

Trending News