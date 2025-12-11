English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  இட்லி vs தோசை vs ஓட்ஸ்: எடை இழப்புக்கு பெஸ்ட் காலை உணவு எது?

இட்லி vs தோசை vs ஓட்ஸ்: எடை இழப்புக்கு பெஸ்ட் காலை உணவு எது?

Weight Loss Tips: இட்லி, தோசை மற்றும் ஓட்ஸ் இடையே கலோரிகளில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஆனால், இந்த மூன்றில் எது ஆரோக்கியமான காலை உணவு? எது வேகமாக எடையை குறைக்க உதவும்?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 02:47 PM IST
  • ஆரோக்கியமான இட்லி எடை குறைக்க உதவுமா?
  • சுவையான தோசை எடையை குறைக்குமா?
  • ஓட்ஸ் உடல் பருமனுக்கு நிவாரணம் அளிக்குமா?

இட்லி vs தோசை vs ஓட்ஸ்: எடை இழப்புக்கு பெஸ்ட் காலை உணவு எது?

Breakfast for Weight Loss: உடல் பருமன் இன்றைய உலகில் பலருக்கு உள்ள முக்கிய பிரச்சனையாக உள்ளது. நீங்களும் உடல் எடையை குறைக்கும் முயற்சியில் உள்ளீர்களா? உணவுகள் மூலம் எடையை குறைக்க ஆசையா? உடல் எடையை குறைப்பதில் காலை உணவிற்கு அதிக பங்குள்ளது தெரியுமா? எடை இழப்புக்கு ஏற்ற ஒரு சிறந்த காலை உணவை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

எடை இழப்புக்கு முக்கியமான காலை உணவு

காலை உணவு என்பது நாள் முழுவதும் நமக்கு சக்தியை அளிக்கும் உணவு. ஆகையால், இது இலகுவாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் உணவாகவும் இருக்க வேண்டும். தென்னிந்தியாவில் நாம் பெரும்பாலும் காலை உணவாக இட்லி, தோசை போன்றவற்றை சாப்பிடுகிறோம். அவை இரண்டுமே அற்புதமான சுவைக்காக உலகம் முழுதும் புகழ் பெற்றவை. ஆனால், இவற்றை சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையுமா?

பொதுவாக உடல் பருமனால் அவதியில் உள்ளவர்கள் காலை உணவாக ஓட்ஸ் உட்கொளிறார்கள். ஓட்ஸ் சாப்பிட்டால் உண்மையில் எடை குறையுமா? இட்லி, தோசை மற்றும் ஓட்ஸ் இடையே கலோரிகளில் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. ஆனால், இந்த மூன்றில் எது ஆரோக்கியமான காலை உணவு? எடை குறைக்க இவற்றில் எந்த காலை உணவு சிறந்தது? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Idli for Weight Loss: ஆரோக்கியமான இட்லி எடை குறைக்க உதவுமா?

இட்லி மிகவும் ஆரோக்கியமான காலை உணவாக கருதப்படுகின்றது. இதை நாம் நீராவியில் சமைக்கிறோம். மேலும் அதை சமைக்க எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவதில்லை. இது மிகவும் மென்மையானது, ஜீரணிக்க மிகவும் எளிதானது. எனினும், இவை பெரும்பாலும் அரிசியுடன் தயாரிக்கப்படுகின்றன. எனவே, அவற்றில் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மிக அதிகம். இந்த நிலையில் இது எடை குறைக்க உதவுமா? இட்லி சாப்பிட்டு எடை குறைக்க விரும்பினால், நீங்கள் இரண்டு நடுத்தர அளவிலான இட்லிகளுக்கு மேல் சாப்பிடக்கூடாது. இட்லி மிளகாய் பொடி அல்லது  தேங்காய் சட்னிக்கு பதிலாக இதை சாம்பாருடன் சாப்பிடுவது நல்லது. சாம்பாரில் அதிக காய்கறி துண்டுகள் இருப்பதை உறுதி செய்வது நல்லது. அரிசி கொண்டு செய்யபட்ட இட்லிக்கு பதிலாக ராகி, கம்பு இட்லி போன்ற தினை வகைகளை பயன்படுத்துவதும் நல்லது.

Dosa for Weight Loss: சுவையான தோசை எடையை குறைக்குமா?

தோசை மிகவும் சுவையான காலை உணவு. தோசை தயாரிக்கும்போது நாம் நிச்சயமாக எண்ணெயைப் பயன்படுத்துகிறோம். மேலும், இதில் அரிசியும் நிச்சயமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆகையால், அதில் கலோரிகள் மிக அதிகம். ஆகையால், எடை இழப்புக்கு இது அதிக அளவில் பயனுள்ளதாக இருக்காது. எடை குறைக்க விரும்புவோர் தோசையை மிகவும் அரிதாகவே சாப்பிட வேண்டும். சாதாரண தோசைக்கு பதிலாக, ஓட்ஸ் தோசை, ராகி தோசை, பெசரட்டு போன்றவற்றை சாப்பிடுவது நல்லது. குறைந்த எண்ணெயுடன் அவற்றை சமைப்பதும் நல்லது.

Oats for Breakfast: ஓட்ஸ் உடல் பருமனுக்கு நிவாரணம் அளிக்குமா?

எடை குறைக்க விரும்புவோருக்கு ஓட்ஸ் சிறந்த தேர்வாக இருக்கலாம். ஓட்சில் நார்ச்சத்து மிக அதிகம். காலை உணவில் இதை உட்கொள்வதால் அதிக நேரம் பசி இல்லாமல் இருக்கும். ஓட்சில் கலோரிகள் குறைவாக உள்ளன. இதன் கிளைசெமிக் குறியீடும் மிகவும் குறைவாக உள்ளது. இதை உட்கொள்வதால் வயிறு நீண்ட நேரம் நிரம்பியிருக்கும். செரிமானம் மேம்படும். கொலஸ்ட்ரால் குறையும். இந்த காரணங்களால் இது பெரிய அளவில் எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது. எடை இழக்கும் முயற்சியில் உள்ளவர்கள் ஓட்ஸுடன் காய்கறிகள் (வெங்காயம், கேரட், கீரை) சேர்த்து உப்புமா செய்து சாப்பிடலாம். ஓட்ஸுடன் தயிர் அல்லது மோர் சேர்த்து சாப்பிடலாம். ஓட்ஸ் தோசை அல்லது ஓட்ஸ் இட்லியும் நல்ல மாற்றாக இருக்கும். காலையில் தொடர்ந்து சாப்பிட்டால், 2-3 வாரங்களில் தெளிவான மாற்றத்தைக் காண்பீர்கள்

எடை இழப்புக்கு காலை உணவை எப்படி சாப்பிடுவது?

எடை இழப்புக்கு, நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் உணவு தொடர்பான சில விதிகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். குறிப்பாக, அதில் அதிக நார்ச்சத்து மற்றும் அதிக புரதம் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அரிசி நிறைந்த உணவுகளின் அளவைக் குறைக்க வேண்டும். இந்த விதிகளைப் பின்பற்றினால் மிக எளிதாக எடையைக் குறைக்கலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

