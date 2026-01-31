English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • சிறுநீரக ஆரோக்கியம் காக்கும் சிறந்த உணவுகள்: நச்சுகளை நீக்கி நன்மை அளிக்கும்

சிறுநீரக ஆரோக்கியம் காக்கும் சிறந்த உணவுகள்: நச்சுகளை நீக்கி நன்மை அளிக்கும்

Kidney Care Tips: சிறுநீரகங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது நீண்டகால உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமானது. இந்த பதிவில் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவும் சில எளிய குறிப்புகளை பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 31, 2026, 06:07 PM IST
  • வெள்ளரியில் நீர் நிறைந்துள்ளது.
  • இது சிறுநீர் வழியாக கழிவுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது.
  • வெள்ளரிகளில் உள்ள ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் வீக்கத்தைக் குறைத்து சிறுநீரக செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன.

சிறுநீரக ஆரோக்கியம் காக்கும் சிறந்த உணவுகள்: நச்சுகளை நீக்கி நன்மை அளிக்கும்

Kidney Care Tips: சிறுநீரகங்கள் நமது உடலில் முக்கிய உறுப்புகளாக உள்ளன. இரத்தத்தை சுத்திகரிப்பதற்கும் உடலில் இருந்து அசுத்தங்களை அகற்றுவதற்கும் அவை உதவுகின்றன. இருப்பினும், மாறிவரும் வாழ்க்கை முறை, துரித உணவுகள் மற்றும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பது ஆகியவற்றின் காரணமாக, சிறுநீரகம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் வேகமாக அதிகரித்து வருகின்றன. சிறுநீரகங்கள் உடலில் உள்ள நச்சுகளை அகற்றுவது மட்டுமல்லாமல், இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், உடலில் நீர் மற்றும் தாது சமநிலையை பராமரிக்கவும் உதவுகின்றன. 

சிறுநீரகங்களை ஆரோக்கியமாக வைத்திருப்பது நீண்டகால உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிக முக்கியமானது. இந்த பதிவில் சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்க உதவும் சில எளிய குறிப்புகளை பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும் எளிய வழிகள் 

எலுமிச்சை

எலுமிச்சையில் உள்ள வைட்டமின் சி மற்றும் சிட்ரிக் அமிலம் சிறுநீரகங்களுக்கு அதிக நன்மை பயக்கும். இது சிறுநீரக கல் உருவாகும் அபாயத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. தினமும் காலையில் சிறிது எலுமிச்சையுடன் வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிப்பது உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருக்கிறது. மேலும் இது சிறுநீரகங்கள் நச்சுகளை அகற்றவும் உதவுகிறது.

இளநீர்

இளநீர் சிறுநீரகங்களுக்கு சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இதில் அதிக அளவு பொட்டாசியம் மற்றும் குறைந்த அளவு சோடியம் உள்ளது, இது சிறுநீரக செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது. இது உடலை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்கிறது. இளநீரை தொடர்ந்து குடிப்பது சிறுநீரகங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

தண்ணீர்

போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது சிறுநீரக ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் அவசியமான பழக்கமாகும். போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது சிறுநீரை நீர்த்துப்போகச் செய்ய உதவுகிறது. இது சிறுநீரக கற்கள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. நீர் உடலில் எலக்ட்ரோலைட் சமநிலையை பராமரிக்கிறது. மேலும் இதனால் சிறுநீரகங்கள் சிரமமின்றி செயல்பட முடிகிறது.

வெள்ளரி

வெள்ளரியில் நீர் நிறைந்துள்ளது. இது சிறுநீரக ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கிறது. இது சிறுநீர் வழியாக கழிவுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது. வெள்ளரிகளில் உள்ள ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் வீக்கத்தைக் குறைத்து சிறுநீரக செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | வெறும் வயிற்றில் சுடு தண்ணீர் குடிப்பதால் என்ன ஆகும்? ‘இந்த’ மேஜிக் நடக்கும்!

மேலும் படிக்க | 7 நாளில் 2 கிலோ உடல் எடையை குறைக்க.. இந்த உணவுகளை மட்டும் சாப்பிடுங்க

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

KidneysKidney CarehealthHealth TipsHome Remedies

