  • கருவுறுதலுக்கு சிறந்த உணவு எது? மருத்துவர் சொல்லும் ஷாக்கிங் பதில்!

Best Foods To Boost Fertility : குழந்தை கருவுறுதலுக்கு சிறந்த உணவு எது என்பது, பலரது கேள்வியாக இருக்கும். அதற்கான பதிலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Feb 18, 2026, 11:00 AM IST
Best Foods To Boost Fertility : பலருக்கு, ஆரோக்கியமான முறையில் குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும். அதற்கு ஆரோக்கியமான உணவு முறைகள் மற்றும் வாழ்க்கை பழக்கவழக்கங்களை வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது ரொம்பவும் முக்கியம். கருவுறுதலுக்கு “இந்த உணவை சாப்பிடுங்க..அந்த உணவை சாப்பிடுங்க” என சமூக வலைதளங்களில் பலரும் விளம்பரம் செய்வதை பார்த்திருப்போம். இவர்களையெல்லாம் நம்பலாமா வேண்டாமா என்கிற எண்ணமும் நமக்கு இருந்திருக்கும். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில், உண்மையிலேயே, கருவுறுதலுக்கு பெஸ்டான உணவு எது? என்பதை, மருத்துவர் ரிஃபானா பர்வீன் விளக்குகிறார். இங்கு அது குறித்து காணலாம்.

கருவுறுதலுக்கு சிறந்த உணவு!

“கருவுறுதலுக்கு சிறந்த உணவா? நீங்கள் பணக்காரர் ஆவதற்கென்று ஏதேனும் வங்கி இருக்கிறதா? நீங்கள் நல்ல எதிர்காலத்தை பெற உறுதி தரும் ஏதேனும் பள்ளி இருக்கிறதா? இல்லை இல்லையா? அதே போலத்தான், கருவுறுதலுக்கு சிறந்த உணவு என்பதும் பெரிதாக கிடையாது” என்கிறார் மருத்துவர் ரிஃபானா. 

ஆனாலும், அனைவருக்கும் உதவும் ஒரு ஆறு பாய்ண்ட்டை மட்டும் சொல்கிறார். கண்டிப்பா, இதை நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. 

1.ஆண்டி ஆக்ஸிடண்ட்ஸ்:

ஆண்டி ஆக்ஸிடண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் உணவை தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது என்கிறார். உதாரணத்திற்கு பழங்கள், காய்கறிகள், முழு தானியங்கள் போன்றவை.

2.காலை உணவு:

காலை உணவு என்பது ஆரோக்கியமானதாகவும் உங்கள் வயிற்றை முழுமையாக உணர வைப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்கிறார். 

3.இரவு உணவு:

பலர், இரவில் ரொம்பவும் தாமதமாக சாப்பிடும் பழக்கத்தை கொண்டிருப்பர். முன்கூட்டியே டின்னர் சாப்பிடுவது சிறந்தது என்கிறார். 

4.கொழுப்பு

நான்காவதாக, சாக்லேட், பிஸ்கட், பிரெட், பர்கர் உள்ளிட்ட பலவித துரித உணவுகளின் மூலம் உடலில் சேரும் Trans Fat-ஐ தவிர்த்து விடுங்கள் என்கிறார். இதில், சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்ப்ஸும் இருக்குமாம். 

5.ஃபைபர் ரிச் உணவுகள்:

நீங்கள் சாப்பிடும் உணவு, ஃபைபர் ரிச் உணவாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார் ரிஃபானா. அதாவது உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரும் பைபர் உணவை நிறைய சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள் என்கிறார்.

6.தண்ணீர்:

நம்மில் பலர் ஒரு நாளில், நான்கு முறை தண்ணீர் குடிக்கவே மறந்து போகிறோம். இது குறித்து பேசும் ரிஃபானா, கண்டிப்பாக தண்ணீர் நிறைய அருந்துங்கள் என்றும், குறிப்பாக, ஒரு நாளைக்கு 2 லிட்டர் தண்ணீராவது குடியுங்கள் என்றும் கூறுகிறார். 

கவனத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது..

மேலும், உங்கள் உணவு ஆர்கானிக் ஆனதாகவும், குறைவாக பதப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார். இதில், பதப்படுத்தப்பட கலக்கப்படும் ரசாயனங்கள் குறைவாகவும், பிற கெமிக்கல்கள் குறைவாகவும் இருக்க வேண்டுமாம். சாப்பாட்டு நேரம்: அது மட்டுமன்றி, நாம் சமைக்கும் டைமிங், அதை சமைக்க எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் உள்ளிட்டவையும் ரொம்பவே முக்கியம். குறிப்பாக, அளவு சாப்பாட்டை பின்பற்ற வேண்டுமாம். 

அனைத்தையும் விட முக்கியமானது..

இது அனைத்தையும் விட முக்கியமானது எது தெரியமா? இரு பார்ட்னர்களுக்கும் இடையே இருக்கும் காதல், அன்பு மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை நடைமுறை உள்ளிட்டவையே ரொம்பவும் முக்கியம் என்கிறார்.

 

Best foodsFertilityRifana ParveenHealthy Lifestyle

