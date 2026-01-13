English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • 20 நாளில் சட்டென உடல் எடையை குறைக்க.. இந்த Drinks-ஐ குடிங்க - செம Change இருக்கும்!

20 நாளில் சட்டென உடல் எடையை குறைக்க.. இந்த Drinks-ஐ குடிங்க - செம Change இருக்கும்!

Weight Loss Drinks:  உடல் பருமன் என்பது பெரும் பிரச்னையாக இருந்து வரும் நிலையில், உடல் எடையை குறைக்க பலரும் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உணவு கட்டுப்பாடு, உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை செய்து வருகின்றனர். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 13, 2026, 06:00 PM IST
  • உடல் பருமன்
  • ஜூஸாக என்னென்ன குடிக்கலாம்
  • எப்படி செய்வது?

20 நாளில் சட்டென உடல் எடையை குறைக்க.. இந்த Drinks-ஐ குடிங்க - செம Change இருக்கும்!

Weight Loss Drinks: இந்த காலக்கட்டத்தில் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்யக் கூடிய  நிலைமை தான் இருக்கிறது. காலை முதல் மாலை வரையில் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்து வருகிறோம். இதனால், உடல் எடையை வேமகாக கூடி வருகிறது. அதே நேரத்தில், உணவு கட்டுப்பாடு என்பது முக்கியம். ஆனால், இன்று  உணவு கட்டுப்பாடு என்பது இல்லை. சிறுவர்கள் முதுல் பெரியவர்கள் பலரும் துரித உணவுகளை சாப்பிட்டு வருகின்றனர். 

உடல் பருமன்

இதனால், உடல் பருமன் ஏற்படுகிறது. உடல் பருமான பிரச்னையை பலரும் எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். இதனால், ஜிம், உடற்பயிற்சி, யோகா போன்றவற்றை செய்து உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க முயற்சித்து வருகின்றனர். ஆனால், உடல் எடையை குறைப்பில் சாப்பாடு முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது. இதனால், உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் சாப்பாட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். 

குறைந்த கலோரி கொண்டதும், அதிக ப்ரோட்டீன் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது முக்கியம். அந்த வகையில், உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் எந்தெந்த  ஜூஸ் தினமும் குடிக்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம். மேலும், எதில் குறைந்த கலோரி கொண்டவை என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

உடலை குறைக்கும் drinks

கீரை, ஆளி விதைகள், வாழைப்பழம், பால் கலந்து அரைத்து, ஜூஸாக பருகலாம். மேலும், மாம்பழம்,  2 கப் தயிர், இளநீர் போன்றவற்றை கலந்து ஜூஸாக பருகலாம். அவகேடோ, பீச் பழம்,  கீரை, கிரீன் டீ கலந்து அரைத்து ஜூஸாக குடிப்பது உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது. தொடர்ந்து, ஸ்ட்ராபெர்ரி, ஓட்ஸ், தயிர், பால் கலந்து மிக்ஸில் அரைத்து  ஜூஸாக பருகலாம். இந்த பழங்களில் எல்லாம் அதிகமான நார்ச்சத்து மற்றும் ப்ரோட்டீன் நிறைந்துள்ளது. எனவே, உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் இதனை தாரளமாக சாப்பிடலாம். 

ஸ்மூத்தி எப்படி போடலாம்?

தொப்பையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் இந்த ஸ்மூத்தியை ட்ரை செய்து பாருங்கள். முதலாவதாக  வாழைப்பழம் ஒன்று, 1 க்ரீன் ஆப்பிள், தண்ணீர் கலந்து மிக்ஸில் அரைத்து ஸ்மூத்தியாக குடிக்கலாம். 

இரண்டாவது, வாழைப்பழம், கீரை, க்ரீன் ஆப்பிள், எலுமிச்சை சாறு கலந்து ஸ்மூத்தியதாக மிக்ஸில் அரைத்து குடிக்கலாம். இதில் உள்ள அதிகபடியான  நார்ச்சத்தும் உங்கள் தொப்பையை குறைக்க உதவுகிறது. 

மேலும், அன்னாசி பழம், மாம்பழம், தேங்காய் ஆகியவற்றுடன் தண்ணீர் கலந்து, ஸ்மூத்தியாக குடிக்கலாம்.  அவகேடோ, கீரைகள், வெள்ளரிக்காய், தண்ணீர் கலந்து நன்கு அரைத்து ஸ்மூத்தியாக குடிக்கலாம் இது உங்கள் செரிமானத்தை நன்றாக வைக்கும்.  இதில் குறைந்த கலோரிகள் இருப்பதால், உடல் எடையை குறைக்க முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 

மூன்றாவதாக, வாழைப்பழம, பீநட் பட்டர், பாதம் பால், ப்ரோட்டீன் பவுடர் கலந்து நன்கு அரைத்து ஸ்மூத்தியாக குடிப்பது உடல் எடையை குறைக்க  உதவுகிறது. இதனை தினம்  ஒன்று என்று குடிப்பது உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது. இதனை குடிப்பதன் மூலம் 20 நாளில் நல்ல மாற்றம் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க: ரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைக்கும் உணவுகள்.. மருத்துவர் கொடுக்கும் லிஸ்ட்!

