மலச்சிக்கலுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் சிறந்த வீட்டு வைத்தியங்கள்

Constipation Home Remedies: மலச்சிக்கல் என்பது உடலை மட்டுமல்ல, மனதின் அமைதியையும் குலைக்கும் ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது ஒரு பொதுவான பிரச்சனை. இன்றைய காலகட்டத்தில் இது பலரிடம் காணப்படுகின்றது. வயிற்றில் கனமாக உணர்வு, மணிக்கணக்கில் கழிப்பறையில் இருந்தாலும் மலம் கழிக்க முடியாமல் போவது போன்ற அனுபவங்கள் பலருக்கு அன்றாடம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களாகவே மாறிவிட்டன.
மலச்சிக்கல் வந்தால் பெரும்பாலும் மக்கள் உடனடியாக மருந்துகள் அல்லது மலமிளக்கிகளை நாடுகிறார்கள். ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் அவற்றை நாடுவது சரியல்ல. இவற்றால் பின்விளைவுகளும் ஏற்படலாம்.
பல நேரங்களில் மலச்சிக்கலுக்கான சிகிச்சையை நம் சமையலறையிலேயே நாம் பெறலாம். சில உணவுகள் இயற்கையான மலத்தை மென்மையாக்கும் மருந்துகளாக செயல்படுகின்றன, அவை குடல்கள் எந்த பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் வசதியாக வேலை செய்ய உதவுகின்றன. மலச்சிக்கலைப் போக்க 5 பயனுள்ள மற்றும் எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
வெந்நீர் மற்றும் எலுமிச்சை
அதிகாலையில் ஒரு கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரில் அரை எலுமிச்சை சாற்றைச் சேர்த்துக் குடிப்பது செரிமானத்தை செயல்படுத்துகிறது. எலுமிச்சை பித்தநீர் (பித்த சாறு) சுரப்பை அதிகரிக்கிறது. இது உணவை உடைக்க உதவுகிறது. மேலும் சூடான நீர் குடல் இயக்கத்தை எளிதாக்குகிறது. இதற்கு வெறும் வயிற்றில் ஒரு கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரில் எலுமிச்சையை பிழிந்து மெதுவாக குடிக்கலாம். நீங்கள் விரும்பினால், இதில் ஒரு டீஸ்பூன் தேனையும் சேர்க்கலாம்.
ஆளி விதைகள்
ஆளி விதைகளில் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து மற்றும் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன. அவை மலத்தை மென்மையாக்குவது மட்டுமல்லாமல் குடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகின்றன. தினமும் ஆளி விதைகளை உட்கொள்வது ஒரு வாரத்தில் குடல் இயக்கங்களின் எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்கும் என ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கு 1 டீஸ்பூன் அரைத்த ஆளி விதைகளை ஸ்மூத்தி, கஞ்சி அல்லது வெதுவெதுப்பான நீரில் கலக்கி உட்கொள்ளவும். அரைத்த ஆளி விதைகள் முழு ஆளி விதைகளை விட மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
பப்பாளி
பப்பாளியில் செரிமானத்திற்கு உதவும் "பப்பேன்" என்ற நொதி நிறைந்துள்ளது. இது புரதங்களை உடைத்து குடல் இயக்கத்தை அதிகரிக்கிறது. இதில் அதிக நார்ச்சத்து மற்றும் நீர்ச்சத்து உள்ளது. இது ஒரு இயற்கை மலமிளக்கியாக அமைகிறது. காலை உணவுக்குப் பிறகு அல்லது ஸ்மூத்தி வடிவில் ஒரு கிண்ணம் பழுத்த பப்பாளியை எடுத்துக் கொள்ளலாம்.
ஊறவைத்த உலர் திராட்சை
உலர் திராட்சையில் நார்ச்சத்து மற்றும் டார்டாரிக் அமிலம் உள்ளது. இது செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது, குடல் இயக்கங்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இரவில் 8-10 உலர் திராட்சைகளை தண்ணீரில் ஊறவைத்து, காலையில் வெறும் வயிற்றில் தண்ணீருடன் சாப்பிடலாம்.
நெய் மற்றும் சூடான பால்
ஆயுர்வேதத்தில் மலச்சிக்கலுக்கு சிகிச்சையளிக்க நெய் மற்றும் பால் பல ஆண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நெய்யில் பியூட்ரிக் அமிலம் உள்ளது, இது குடலை உயவூட்டுகிறது மற்றும் மலம் வெளியேறுவதை எளிதாக்குகிறது. மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருந்தால், ஒரு டீஸ்பூன் தேசி நெய்யை ஒரு டம்ளர் சூடான பாலில் கலந்து, தூங்குவதற்கு முன் குடிப்பது மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | கை, கால்களில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஜாக்கிரதை: கல்லீரல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம்
மேலும் படிக்க | உச்சி முதல் பாதம் வரை: நெல்லிக்காயின் அற்புத நன்மைகள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ