கணயத்தில் இன்சுலினை தூண்டி... சர்க்கரை நோய்க்கு அருமருந்தாகும் சில மசாலாக்கள்

நீரிழிவு நோய் என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில், பெரும்பாலானோரின் உடல் நல பிரச்சனையாக மாறி வருகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள மில்லியன் கணக்கான மக்கள் உயர் இரத்த சர்க்கரை பிரச்சனையை எதிர்கொள்கின்றனர் என தரவுகள் கூறுகின்றன. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR INDIAB) 2023ம் ஆண்டு வெளியிட்ட ஒரு ஆய்வில், நம் நாட்டில் மட்டும் 10.1 கோடி நீரிழிவு நோயாளிகள் உள்ளனர் என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தியா நீரிழிவு நோயின் மிகப்பெரிய மையமாக உருவெடுத்துள்ளது. இதில் கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், வாழ்நாள் முழுவதும் துன்புறுத்தும் இந்த நோய் பெரியவர்களை மட்டுமல்ல, இளைஞர்களையும் பாதிக்கிறது.
நீரிழிவு என்பது இரத்தத்தில் அதிக அளவு சர்க்கரையால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு நோயாகும். இதில், கணையத்தால் சரியான அளவு இன்சுலின் உற்பத்தி செய்து பயன்படுத்த முடியாமல் போவதன் காரணமாக குளுக்கோஸை ஆற்றலாக மாற்றும் வேலை திறம்பட செய்யப்படாத நிலை உண்டாகிறது. டைப் 2 நீரிழிவு நோய் இந்த நோயின் மிகவும் பொதுவான வகை. இது வளர்சிதை மாற்ற பாதிப்புடன் தொடர்புடைய ஒரு பொதுவான நிலை. இது வாழ்க்கை முறை பழக்கவழக்கங்களால் ஏற்படுகிறது. எனவே இதை ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்களால் சிறப்பாக நிர்வகிக்க முடியும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், இன்று இங்கே, நாம் சமையலறையில் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் மசாலாக்களை கொண்டு, இயற்கையான வழிகளில் நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
நீரிழிவு நோயைக் இயற்கையாக கட்டுப்படுத்த உதவும் சிறந்த மசாலாக்கள்
இலவங்கப்பட்டை
இலவங்கப்பட்டை இன்சுலினை போன்றே செயல்பட்டு, குளுக்கோஸ் ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. தினமும் 1⁄2 டீஸ்பூன் இலவங்கப்பட்டை உட்கொள்வது ஃபாஸ்டிங் இரத்த சர்க்கரையைக் குறைக்கவும், காலப்போக்கில் இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரிக்கவும் உதவும்.
வெந்தயம்
கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து நிறைந்த வெந்தயம் உடல் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை உறிஞ்சுவதை மெதுவாக்குகின்றன. அவற்றை இரவு முழுவதும் ஊறவைத்து, அதனை தண்ணீருடன் உட்கொள்வது உணவுக்குப் பிறகு இரத்த சர்க்கரை அளவை திறம்பட குறைக்க உதவும்.
பூண்டு
பூண்டு இன்சுலின் சுரப்பை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் இன்சுலின் எதிர்ப்பைக் குறைக்கிறது. அதன் சல்பர் கலவைகள் இரத்த சர்க்கரை மற்றும் லிப்பிட் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன. இது நீரிழிவு நோய்க்கு ஏற்ற சமையலுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த மசாலாவாக அமைகிறது.
கிராம்பு
கிராம்புகளில் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்துள்ளன மற்றும் இன்சுலின் உற்பத்தியை மேம்படுத்த உதவுகின்றன. அவை ஆண்டிசெப்டிக் பண்புகளையும் கொண்டுள்ளன, இது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ஒட்டுமொத்த வளர்சிதை மாற்ற திறனை மேம்படுத்துகிறது.
மஞ்சள்
மஞ்சளில் உள்ள செயலில் உள்ள கலவை குர்குமின், இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தும் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. வழக்கமான நுகர்வு உண்ணாவிரத சர்க்கரை அளவைக் குறைக்கவும், சர்க்கரை அதிகரிப்பைத் தடுக்கவும் உதவும்.
கருமிளகு
கருமிளகில் உள்ள பைப்பரின் இன்சுலின் உணர்திறன் மற்றும் உடலின் ஊட்டச்சத்து உறிஞ்சும் திறனை அதிகரிக்கிறது. இது மஞ்சள் போன்ற பிற மசாலாப் பொருட்களின் செயல்திறனையும் அதிகரிக்கிறது.
கடுகு
கடுகில் ஆல்பா-லிபோயிக் அமிலம் நிறைந்துள்ளது. இது குளுக்கோஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதனை சேர்ப்பது உங்கள் உணவின் நீரிழிவு எதிர்ப்பு பண்புகளை மேம்படுத்தும்.
நீரிழிவு நோயில் சர்க்கரை அளவு என்னவாக இருக்க வேண்டும்?
நீரிழிவு நோயில் இரத்த சர்க்கரை அளவிற்கான இலக்கு வரம்பு நோயாளியின் வயது, சுகாதார நிலை மற்றும் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பொறுத்தது. அமெரிக்க நீரிழிவு சங்கம் (ADA) மற்றும் ICMR இன் வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில், சாதாரண வரம்பு பின்வருமாறு - ஒரு சாதாரண உடல் நிலை கொண்ட நபரின் ஃபாஸ்டிங் (வெற்று வயிற்றில்) சர்க்கரை 70 - 99 mg/dL ஆகவும், நீரிழிவு நோயாளியின் சர்க்கரை 80 - 130 mg/dL ஆகவும் இருக்க வேண்டும். உணவு உண்ட 2 மணி நேரத்திற்கு பிறகு, ஒரு சாதாரண நபரின் சர்க்கரை அளவு < 140 mg/dL ஆகவும், நீரிழிவு நோயாளியின் சர்க்கரை < 180 mg/dL ஆகவும் இருக்க வேண்டும். மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி, குறிப்பாக வயதானவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் அல்லது பிற நோய் நிலைகளில், இந்த இலக்குகள் சற்று மாறக்கூடும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
