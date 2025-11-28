அடாவடி கொலஸ்ட்ராலை அடித்து விரட்டும் சூப்பர் பொடி: ட்ரை பண்ணி பாருங்க

Cholesterol Control Tips: இன்றைய நவீன வாழ்க்கை முறையில் மனிதர்களை பல வித நோய்கள் அச்சுறுத்துகின்றன. அவற்றில் உயர் கொலஸ்ட்ராலும் முக்கியமான ஒன்றாகும். கெட்ட கொழுப்பு என்பது நரம்புகளில் ஒட்டிக்கொள்ளும் ஒரு ஒட்டும் பொருள். இது இரத்த ஓட்டத்தை மெதுவாக்குகிறது.
இன்றைய அவசர காலகட்டத்தில், பெரும்பாலான மக்கள் அதிகப்படியான துரித உணவு, பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் மற்றும் எண்ணெய் அதிகம் உள்ள உணவுகளை உட்கொள்கிறார்கள். இவை சுவையாக இருந்தாலும், இவற்றால் இரத்த நாளங்களில் கெட்ட கொழுப்பு அதிகரிக்கிறது. இது மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியமற்ற உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியின்மை இளம் வயதிலேயே கொழுப்பு பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
பல எளிய இயற்கையான வழிகளில் உடலில் சேரும் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கலாம். அப்படிப்பட்ட வழிகளில் ஒன்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
கெட்ட கொழுப்பை குறைக்கும் சோம்பு, வெந்தயம், தனியா மற்றும் சீரகப் பொடி
கெட்ட கொழுப்பை குறைக சோம்பு, வெந்தயம், தனியா மற்றும் சீரகப் பொடியைக் குடிக்கலாம். கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்க, காலையில் எழுந்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் பெருஞ்சீரகம், கொத்தமல்லி, வெந்தயம் மற்றும் சீரகம் கொண்டு செய்த பொடியை தண்ணீரில் குடிப்பது நல்லது. ஆயுர்வேதத்தின் படி, இந்தப் பொடி கொழுப்பைக் குறைக்க மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இதை உட்கொள்வது கெட்ட கொழுப்பை வேகமாக, ஆரோக்கியமான வழியில் குறைக்கும்.
பொடி செய்வது எப்படி
- ஒரு கடாயில் 2 டீஸ்பூன் வெந்தயம், சோம்பு, சீரகம் மற்றும் மல்லி விதைகளைச் சேர்க்கவும்.
- ஒரு துண்டு இலவங்கப்பட்டை சேர்த்து நன்கு வறுக்கவும்.
- குளிர்ந்ததும், அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரு பொடியாக அரைக்கவும்.
- இந்தப் பொடியை தினமும் காலையில் தண்ணீருடன் கலந்து குடிக்க வேண்டும்.
கெட்ட கொழுப்பைக் குறைப்பது எப்படி
கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்க, உங்கள் உணவில் கவனம் செலுத்த வேண்டியது மிக அவசியமாகும். ஆரோக்கியமற்ற உணவு கொழுப்பின் அளவை அதிகரிக்கும். கொழுப்பைக் குறைக்க, பச்சை காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள உணவுகளை உட்கொள்வது நல்லது. எண்ணெய் நிறைந்த உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | யூரிக் அமில அளவு அதிகரிக்க முக்கிய காரணம் என்ன? லிஸ்ட் இதோ... நோட் பண்ணுங்க மக்களே
மேலும் படிக்க | மூட்டு வலி பிரச்சனையா? ஆயுர்வேதத்தில் உள்ளது உடனடி நிவாரணம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ