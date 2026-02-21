உடல் எடை அதிகரிக்காமல் இருக்க இரவில் இதை செய்வது அவசியம்

Weight Gain Reasons: மாலை நேரம் தொடங்கி இருட்டத் தொடங்கும் போது வளர்சிதை மாற்றம் குறையத் தொங்குவதாக பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், உடலின் செயல்பாடு இரவில் சிறிது மாறுகிறது. மேலும் சில பழக்கவழக்கங்களும் அதை மேலும் மெதுவாக்குகின்றன. வளர்சிதை மாற்றம் என்பது உணவை ஜீரணிப்பதன் மூலம் ஆற்றலை உருவாக்கும் செயல்முறையாகும்.
மக்கள் பகலில் அதிக சுறுசுறுப்புடன் இருப்பார்கள். ஆகையால், உடல் அதிக கலோரிகளை எரிக்கிறது. மக்கள் இரவில் ஓய்வெடுக்கும்போது, உடலின் தேவைகள் குறைகின்றன, எனவே வளர்சிதை மாற்றம் சிறிது குறைகிறது. இது ஒரு இயற்கையான செயல்முறை, ஆனால் மக்களின் உணவுப் பழக்கம் ஆரோக்கியமற்றதாக மாறும்போது உண்மையான பிரச்சனை தொடங்குகிறது. இருளோ, இரவு நேரமோ எடை அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தாது; நமது வாழ்க்கை முறையே அதற்கு பொறுப்பு.
ஜங்க் உணவுகள் / துரித உணவுகள்
மெதுவான வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு மிகப்பெரிய காரணம் இரவில் நீண்ட நேரம் விழித்திருந்து துரித உணவுகளை சாப்பிடுவதுதான். நீங்கள் படுக்கைக்கு செல்லும் முன் வறுத்த அல்லது இனிப்பான உணவை சாப்பிடும்போது, உடலால் அதை சரியாக ஜீரணிக்க முடியாது. இது கொழுப்பை சேமிக்க வழிவகுக்கிறது, இது எடை அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது. இரவில் சிப்ஸ், இனிப்புகள் அல்லது குளிர் பானங்களை உட்கொள்வதும் கலோரிகளை அதிகரிக்கிறது. சில நேரங்களில், இரவில் சாப்பிடும் துரித உணவு அடுத்த நாள் வாயு மற்றும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
தூக்கம்
கொழுப்பு அதிகரிப்பதற்கு தூக்கமின்மையும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். தூக்கமின்மை ஹார்மோன்களை சீர்குலைத்து, பசியை அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது. நீண்ட நேரம் மொபைல் போன்களைப் பயன்படுத்துவதும், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தூங்காமல் இருப்பதும் வளர்சிதை மாற்றத்தைப் பாதிக்கிறது. உடலுக்கு சரியான ஓய்வு கிடைக்காதபோது எடை படிப்படியாக அதிகரிக்கிறது. இரவு ஷிப்டுகளில் வேலை செய்பவர்களில் இந்தப் பிரச்சனை குறிப்பாகப் பரவலாக உள்ளது.
உடல் செயல்பாடு
இரவில் உடல் செயல்பாடு இல்லாதது ஆரோக்கியத்தையும் கணிசமாக பாதிக்கிறது. நீங்கள் நாள் முழுவதும் உட்கார்ந்து உடனடியாக படுக்கைக்குச் சென்றால், கலோரி எரிப்பு குறைகிறது, இது உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தைக் குறைக்கிறது. எனவே, உணவுக்குப் பிறகு லேசான நடைப்பயிற்சி அல்லது நீட்சி செய்வது எப்போதும் நன்மை பயக்கும்.
ஆரோக்கியமான பழக்கங்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்
சில எளிய பழக்கங்களைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் மெதுவான வளர்சிதை மாற்றத்தைத் தவிர்க்கலாம். லேசான இரவு உணவை சரியான நேரத்தில் சாப்பிடுவது நல்லது. படுக்கைக்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன் இரவு உணவை உட்கொள்ளவும். இரவில் அதிகப்படியான இனிப்புகள் அல்லது வறுத்த உணவுகளைத் தவிர்க்கவும். தினமும் ஏழு முதல் எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் அவசியமாகும். பகலில் சிறிது உடற்பயிற்சி செய்வது நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | 15 நாட்களுக்கு காலை உணவை ஸ்கிப் செய்தால் உடலில் ஏற்படும் ஆபத்தான மாற்றங்கள்!!
மேலும் படிக்க | கருவுறுதலுக்கு சிறந்த உணவு எது? மருத்துவர் சொல்லும் ஷாக்கிங் பதில்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ