இரத்த சர்க்கரை அளவை குறைக்க உதவும் காய்கள்: கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க

Blood Sugar Control: இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கும் நிலை கிளைசீமியா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. உயர் இரத்த சர்க்கரை அளவு என்பது இன்சுலின் என்ற ஹார்மோனின் குறைபாட்டால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு நிலை. இது உடல் அதை சரியாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கிறது. குளுக்கோஸ் அளவு அதிகரிக்கும் போது, அது உறுப்புகளை சேதப்படுத்தி நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். எனவே, இரத்த சர்க்கரையை சரியான நேரத்தில் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம்.
உயர் இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த, உடலில் இருந்து சர்க்கரையை அகற்ற உதவும் சில காய்கறிகளை உட்கொள்ளலாம். சில காய்கறிகள், உட்கொள்வது, சர்க்கரை உறிஞ்சுதலை மெதுவாக்கும், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்சை மேம்படுத்தும் மற்றும் இயற்கையாகவே இரத்த குளுக்கோஸ் அளவை உறுதிப்படுத்தும்.
பாகற்காய்: இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தும்.
சுரைக்காய்: குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டைக் கொண்டுள்ளது, ஜீரணிக்க எளிதானது.
கீரை வகைகள்: இவை இன்சுலின் எதிர்ப்பைக் குறைக்கின்றன.
ப்ரோக்கோலி: குளுக்கோஸ் வளர்சிதை மாற்றத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.
வெந்தய கீரை: குடலில் சர்க்கரை உறிஞ்சுதலை மெதுவாக்குகிறது.
இந்த காய்கறிகளை சாப்பிடுவது ஏன் முக்கியம்?
இந்த காய்கறிகளை உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொண்டால், அவை சர்க்கரை அதிகரிப்பைத் தடுக்கின்றன. நீண்டகால நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன, மேலும் அதிக மருந்துகளை சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்கின்றன.
உயர் இரத்த சர்க்கரையின் அறிகுறிகள் என்ன?
- அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கும் உணர்வு ஏற்படலாம். உடலில் இருந்து அதிகப்படியான சர்க்கரையை அகற்ற உடல் முயற்சிக்கும்போது இது நிகழ்கிறது.
- அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது தாகத்தையும் அதிகரிக்கிறது, இது நீரிழப்புக்கு வழிவகுக்கிறது.
- சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பது காயங்கள் குணமாவதை தாமதப்படுத்தும்.
- அதிக இரத்த சர்க்கரை மங்கலான பார்வையை ஏற்படுத்தும். உயர் இரத்த சர்க்கரை கண்ணின் லென்ஸை பாதிக்கும்.
- தொடர்ச்சியான சோர்வும் உயர் இரத்த சர்க்கரை அளவின் ஒரு அறிகுறியாகும்.
இரத்த சர்க்கரை ஏன் அதிகரிக்கிறது?
அதிக இரத்த சர்க்கரை அளவுகளுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அதிக சர்க்கரை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவு அல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடுவது உயர் இரத்த சர்க்கரை அளவை ஏற்படுத்தும். உடல் செயல்பாடு இல்லாததும் இரத்த சர்க்கரை அளவை அதிகரிக்கும். மன அழுத்தம், இன்சுலின் குறைபாடு அல்லது நோய் அல்லது தொற்று ஆகியவை உயர் இரத்த சர்க்கரை அளவை ஏற்படுத்தும். மரபியல் காரணங்களாலும் இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்கலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | Flabby Arms : கையில் பெரிதாக தொங்கும் சதையை குறைக்க..6 உடற்பயிற்சிகள்! இன்ஸ்டா பிரபலம் டிப்ஸ்..
மேலும் படிக்க | முத்தம் கொடுத்தால் பார்வை பறிபாேகுமா? குழந்தைக்கு வந்த நிலை..தாய் அதிர்ச்சி தகவல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ